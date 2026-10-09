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近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單

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天秤座、射手座、雙魚座與獅子座近期人際魅力明顯提升，不僅容易在社交、旅行及工作場...
天秤座、射手座、雙魚座與獅子座近期人際魅力明顯提升，不僅容易在社交、旅行及工作場合遇見合拍對象，先前布局許久的合作、訂單與創意計畫也有望逐漸開花結果，呈現戀愛、生意雙線走旺的局面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jose D´Alessandro）

近期感情與事業是否能同步迎來好消息？星座命理專欄「運勢女王」在新浪看點貼文指出，天秤座、射手座、雙魚座與獅子座近期人際魅力明顯提升，不僅容易在社交、旅行及工作場合遇見合拍對象，先前布局許久的合作、訂單與創意計畫也有望逐漸開花結果，呈現戀愛、生意雙線走旺的局面。

天秤座：魅力升溫 戀情與合作同步落地

天秤座原本就擁有優雅、從容的氣質，近期受到金星能量加持，整體狀態更加柔和亮眼，容易在人群中獲得關注。參加朋友聚會或社交活動時，可能認識價值觀、興趣及人生規畫都相近的對象，兩人從聊天逐漸建立默契，曖昧關係也有望順利發展成穩定戀情。事業方面，先前洽談多時的跨界合作可望取得進展，對方可能因天秤座出色的協調能力與周全態度，正式敲定簽約；老客戶的大額回購也可能集中到來，帶動整體營收走高。

射手座：旅行邂逅緣分 市場訂單快速增加

射手座近期受到木星正向能量影響，個人狀態明朗、放鬆，自帶陽光與感染力，容易成為團體中的焦點。單身者可能在短途旅行或戶外活動中，遇見同樣熱愛自由與探索的對象，兩人在共同體驗新事物的過程中快速拉近距離，意外展開浪漫戀情。事業與生意運也同步上升。過去反覆接洽卻遲遲未能打開的外地市場，近期可能傳來突破消息，新客戶與訂單陸續增加；經營自媒體或副業者，也有機會因內容受到關注，帶動流量與收益成長。

雙魚座：靈魂同頻 創意作品獲得市場肯定

雙魚座在海王星浪漫能量包圍下，溫柔、細膩的特質更加突出，容易吸引欣賞其內在世界的人。在文藝空間、展覽或經常造訪的小店裡，可能遇見同樣喜歡藝術與生活美學的對象，雙方從分享日常與創作理念開始，逐步發展成雙向奔赴的感情。工作上，先前投入大量時間打磨的創意作品，有望在推出後獲得市場好評，訂單量隨之增加，合作方也可能主動提出長期合作。感情帶來的情緒與靈感，還可能反過來成為創作助力，形成彼此加乘的效果。

獅子座：自信成為吸引力 重點項目順利落地

獅子座近期受到太陽與火星形成吉相影響，自信與行動力同步增強，無論在職場或產業聚會中，都容易展現鮮明存在感。欣賞其專業能力的對象可能主動靠近，雙方從工作話題延伸至生活交流，在互相欣賞、勢均力敵的關係中快速升溫。事業方面，推進許久的重點項目有望順利完成，帶來超出原先預期的成果；團隊士氣與資源整合能力也隨之提升，進一步吸引新的合作機會，讓事業版圖持續擴大。

精華 FAQ

  • 文章主要點名天秤座、射手座、雙魚座與獅子座，認為這4個星座近期在人際吸引力、感情發展與事業合作上都較容易出現好消息。

  • 天秤座近期桃花升溫，可能在社交場合遇到價值觀相近的對象，曖昧有機會轉正；工作上則利於跨界合作敲定、老客戶回購增加，帶動營收。

  • 射手座可能在旅行或戶外活動邂逅緣分，外地市場與副業也有突破；雙魚座創意作品易受肯定，並獲長期合作；獅子座則在重點項目落地與合作擴張上表現突出。

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