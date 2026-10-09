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這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

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退休後要住哪裡，預算是重要的決定因素之一。理財網站GO Banking Rate...
退休後要住哪裡，預算是重要的決定因素之一。理財網站GO Banking Rates列出將社安金作為主要來源也能過上舒適生活的五個地點，包括南卡羅萊納州狄龍和北達科他州法戈都入列。圖為法戈市中心街景。（取材自unsplash.com@Rob Steele）

AI摘要

文章摘要整理：

報導指出，雖然社安金通常被視為補充收入，但在美國5個低成本城鎮，退休者僅靠社安金也能負擔基本生活並過得舒適。

退休後要在哪裡安享晚年，這個重要決定往往由多個因素決定，包括和家人的距離、醫療資源、生活目標和預算。預算的重要性不容忽視，若沒有周全的退休規劃，預算可能會凌駕於其他因素之上，遺憾的是並非所有人都有足夠的資源來制定計畫，而社安金等社會保障體系正能對這些人提供協助。

根據社會安全署的數據，2026年社安金的平均月收入為2071元，一年共2萬4852元。雖然金融專家建議將社安金視為輔助收入而非主要收入來源，但在美國的一些城市，社安金的確可以讓人輕鬆應對大部分生活開支。GO Banking Rates報導列出將社安金作為主要收入來源就能過上舒適生活的五個地點。

1. 南卡羅萊納州狄龍（Dillon）

一人一年生活成本：2萬5200元

房屋平均月租金：847元

平均房價：10萬6175元

2. 田納西州布里斯托（Bristol）

一人一年生活成本：2萬6400元

房屋平均月租金：931元

平均房價：22萬8258元

3. 阿拉巴馬州多森（Dothan）

一人一年生活成本：2萬6400元

房屋平均月租金：923元

平均房價：19萬9443元

4. 北卡羅萊納州希科里（Hickory）

一人一年生活成本：2萬8400元

房屋平均月租金：1168元

平均房價：28萬5672元

5. 北達科他州法戈（Fargo）

一人一年生活成本：3萬元

房屋平均月租金：924元

平均房價：31萬206元

精華 FAQ

  • 文章列出美國5個生活成本較低的城鎮，包含南卡羅萊納州狄龍、田納西州布里斯托、阿拉巴馬州多森、北卡羅萊納州希科里與北達科他州法戈，退休者靠社安金也能應付多數開支。

  • 根據社會安全署數據，2026年社安金平均月收入為2071元，一年共2萬4852元；而文中5個城鎮的年生活成本都在2萬5200元到3萬元之間，差距不大。

  • 這些城鎮的年生活成本都偏低，狄龍最低為2萬5200元，法戈最高為3萬元；月租多落在847元至1168元，平均房價也大多低於31萬206元。

社安金 退休 社會安全署

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