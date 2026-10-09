這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
報導指出，雖然社安金通常被視為補充收入，但在美國5個低成本城鎮，退休者僅靠社安金也能負擔基本生活並過得舒適。
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報導指出，雖然社安金通常被視為補充收入，但在美國5個低成本城鎮，退休者僅靠社安金也能負擔基本生活並過得舒適。
退休後要在哪裡安享晚年，這個重要決定往往由多個因素決定，包括和家人的距離、醫療資源、生活目標和預算。預算的重要性不容忽視，若沒有周全的退休規劃，預算可能會凌駕於其他因素之上，遺憾的是並非所有人都有足夠的資源來制定計畫，而社安金等社會保障體系正能對這些人提供協助。
根據社會安全署的數據，2026年社安金的平均月收入為2071元，一年共2萬4852元。雖然金融專家建議將社安金視為輔助收入而非主要收入來源，但在美國的一些城市，社安金的確可以讓人輕鬆應對大部分生活開支。GO Banking Rates報導列出將社安金作為主要收入來源就能過上舒適生活的五個地點。
1. 南卡羅萊納州狄龍（Dillon）
一人一年生活成本：2萬5200元
房屋平均月租金：847元
平均房價：10萬6175元
2. 田納西州布里斯托（Bristol）
一人一年生活成本：2萬6400元
房屋平均月租金：931元
平均房價：22萬8258元
3. 阿拉巴馬州多森（Dothan）
一人一年生活成本：2萬6400元
房屋平均月租金：923元
平均房價：19萬9443元
4. 北卡羅萊納州希科里（Hickory）
一人一年生活成本：2萬8400元
房屋平均月租金：1168元
平均房價：28萬5672元
5. 北達科他州法戈（Fargo）
一人一年生活成本：3萬元
房屋平均月租金：924元
平均房價：31萬206元
文章列出美國5個生活成本較低的城鎮，包含南卡羅萊納州狄龍、田納西州布里斯托、阿拉巴馬州多森、北卡羅萊納州希科里與北達科他州法戈，退休者靠社安金也能應付多數開支。 根據社會安全署數據，2026年社安金平均月收入為2071元，一年共2萬4852元；而文中5個城鎮的年生活成本都在2萬5200元到3萬元之間，差距不大。 這些城鎮的年生活成本都偏低，狄龍最低為2萬5200元，法戈最高為3萬元；月租多落在847元至1168元，平均房價也大多低於31萬206元。
精華 FAQ
文章列出美國5個生活成本較低的城鎮，包含南卡羅萊納州狄龍、田納西州布里斯托、阿拉巴馬州多森、北卡羅萊納州希科里與北達科他州法戈，退休者靠社安金也能應付多數開支。
根據社會安全署數據，2026年社安金平均月收入為2071元，一年共2萬4852元；而文中5個城鎮的年生活成本都在2萬5200元到3萬元之間，差距不大。
這些城鎮的年生活成本都偏低，狄龍最低為2萬5200元，法戈最高為3萬元；月租多落在847元至1168元，平均房價也大多低於31萬206元。
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