好市多推出新口味可頌 酸甜內餡「如精緻甜點店」
好市多新推檸檬奶油焦糖可頌，外型精緻、酥脆濃郁又帶檸檬酸甜，獲網友熱烈好評，還有人直言願意為它辦會員。
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好市多新推檸檬奶油焦糖可頌，外型精緻、酥脆濃郁又帶檸檬酸甜，獲網友熱烈好評，還有人直言願意為它辦會員。
北美好市多（Costco）烘焙區最近推出新品「檸檬奶油焦糖可頌」（Lemon Cream Caramelized Croissants），吃過的人說這款甜點外型精緻，吃起來外酥內嫩，奶香濃郁、焦糖味十足，甚至有網友說要為了這款甜點辦好市多會員。
The Takeout報導，好市多新上市的檸檬奶油焦糖可頌一盒六入，售價12.99元。
好市多粉絲創設的Instagram帳號@costcohotfinds在影片介紹這款新甜點。這款可頌造型獨特，每個獨立裝在淺底的烘焙紙托中，看起來有點像迷你派，可頌外皮酥脆焦香，裡面有檸檬奶油內餡，@costcohotfinds說看起來就像剛從一家精緻的小糕點店直接拿出來的，外皮非常酥脆，奶香濃郁，有豐富的焦糖味，中間夾著柔軟酸甜的檸檬奶油，口感完美平衡。
▲ 影片來源：Instagram＠costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
影片有大批網友留言，有人說自己願意為了這款可頌辦會員，留言表示「好市多你成功了，我要辦會員卡了」。
有網友說，好市多先前推出的藍莓起司蛋糕焦糖可頌大獲好評，擄獲一票死忠粉絲，因此這次的新口味也讓他們很期待，有人說之前的藍莓起司蛋糕可頌用氣炸鍋加熱後，外皮變得更焦香酥脆，吃起來更棒，這次的檸檬奶油一定也很適合。
北美好市多推出的是「檸檬奶油焦糖可頌」，主打外酥內嫩、焦糖香濃與檸檬奶油內餡的組合，吸引不少消費者關注。 報導指出，這款新甜點一盒共有6入，售價為12.99元，包裝設計也相當精緻，每個可頌都獨立放在烘焙紙托中。 因為不少人認為它外型像精緻甜點店作品，吃起來又有酥脆焦香與酸甜奶油平衡感，甚至有人留言表示願意為它辦好市多會員。
精華 FAQ
北美好市多推出的是「檸檬奶油焦糖可頌」，主打外酥內嫩、焦糖香濃與檸檬奶油內餡的組合，吸引不少消費者關注。
報導指出，這款新甜點一盒共有6入，售價為12.99元，包裝設計也相當精緻，每個可頌都獨立放在烘焙紙托中。
因為不少人認為它外型像精緻甜點店作品，吃起來又有酥脆焦香與酸甜奶油平衡感，甚至有人留言表示願意為它辦好市多會員。
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