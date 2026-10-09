我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赫塞斯下台危機？美軍擬直播槍決哈桑 兩黨議員痛批

比米尼島是什麼地方？2027美熱門旅遊地 邁阿密飛過去不到20分鐘

好市多推出新口味可頌 酸甜內餡「如精緻甜點店」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多烘焙區推出檸檬奶油焦糖可頌，有網友說就像剛從精緻的小糕點店直接拿出來的。可...
好市多烘焙區推出檸檬奶油焦糖可頌，有網友說就像剛從精緻的小糕點店直接拿出來的。可頌示意圖，與本新聞無關。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valeria Boltneva ）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多新推檸檬奶油焦糖可頌，外型精緻、酥脆濃郁又帶檸檬酸甜，獲網友熱烈好評，還有人直言願意為它辦會員。

北美好市多Costco）烘焙區最近推出新品「檸檬奶油焦糖可頌」（Lemon Cream Caramelized Croissants），吃過的人說這款甜點外型精緻，吃起來外酥內嫩，奶香濃郁、焦糖味十足，甚至有網友說要為了這款甜點辦好市多會員。

The Takeout報導，好市多新上市的檸檬奶油焦糖可頌一盒六入，售價12.99元。

好市多粉絲創設的Instagram帳號@costcohotfinds在影片介紹這款新甜點。這款可頌造型獨特，每個獨立裝在淺底的烘焙紙托中，看起來有點像迷你派，可頌外皮酥脆焦香，裡面有檸檬奶油內餡，@costcohotfinds說看起來就像剛從一家精緻的小糕點店直接拿出來的，外皮非常酥脆，奶香濃郁，有豐富的焦糖味，中間夾著柔軟酸甜的檸檬奶油，口感完美平衡。

▲ 影片來源：Instagram＠costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片有大批網友留言，有人說自己願意為了這款可頌辦會員，留言表示「好市多你成功了，我要辦會員卡了」。

有網友說，好市多先前推出的藍莓起司蛋糕焦糖可頌大獲好評，擄獲一票死忠粉絲，因此這次的新口味也讓他們很期待，有人說之前的藍莓起司蛋糕可頌用氣炸鍋加熱後，外皮變得更焦香酥脆，吃起來更棒，這次的檸檬奶油一定也很適合。

精華 FAQ

  • 北美好市多推出的是「檸檬奶油焦糖可頌」，主打外酥內嫩、焦糖香濃與檸檬奶油內餡的組合，吸引不少消費者關注。

  • 報導指出，這款新甜點一盒共有6入，售價為12.99元，包裝設計也相當精緻，每個可頌都獨立放在烘焙紙托中。

  • 因為不少人認為它外型像精緻甜點店作品，吃起來又有酥脆焦香與酸甜奶油平衡感，甚至有人留言表示願意為它辦好市多會員。

好市多 Costco

上一則

比米尼島是什麼地方？2027美熱門旅遊地 邁阿密飛過去不到20分鐘

延伸閱讀

試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃

試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃
「沙丁魚斷食」爆紅掀Trader Joe's搶購潮 華人分享三明治做法

「沙丁魚斷食」爆紅掀Trader Joe's搶購潮 華人分享三明治做法
水波蛋只灑鹽太可惜 檸檬、蒜香、辣味...6種調味料都能搭

水波蛋只灑鹽太可惜 檸檬、蒜香、辣味...6種調味料都能搭
烤鮭魚不再乾柴關鍵曝 蜂蜜燒烤醬醃出入口即化

烤鮭魚不再乾柴關鍵曝 蜂蜜燒烤醬醃出入口即化

熱門新聞

台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
黃仁勳。(路透)

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

2026-10-03 21:31
退休族分享，離開職場後的生活只將精力留給自己。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

2026-10-04 22:25
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

2026-10-01 23:25
聯合航空將於今年秋天在部分航線的頭等和商務艙推出基礎票，雖然票價較低，但限制也較多。聯航示意圖。(路透)

頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制

2026-10-06 19:35
近期社群流行「沙丁魚斷食」，連帶推升沙丁魚罐頭討論度。沙丁魚罐頭示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Towfiqu barbhuiya ）

「沙丁魚斷食」爆紅掀Trader Joe's搶購潮 華人分享三明治做法

2026-10-04 20:25

超人氣

更多 >
空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列
妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應