好市多推出新口味可頌 酸甜內餡「如精緻甜點店」

好市多烘焙區推出檸檬奶油焦糖可頌，有網友說就像剛從精緻的小糕點店直接拿出來的。可頌示意圖，與本新聞無關。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Valeria Boltneva ）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多新推檸檬奶油焦糖可頌，外型精緻、酥脆濃郁又帶檸檬酸甜，獲網友熱烈好評，還有人直言願意為它辦會員。

北美好市多 （Costco ）烘焙區最近推出新品「檸檬奶油焦糖可頌」（Lemon Cream Caramelized Croissants），吃過的人說這款甜點外型精緻，吃起來外酥內嫩，奶香濃郁、焦糖味十足，甚至有網友說要為了這款甜點辦好市多會員。

The Takeout報導，好市多新上市的檸檬奶油焦糖可頌一盒六入，售價12.99元。

好市多粉絲創設的Instagram帳號@costcohotfinds在影片介紹這款新甜點。這款可頌造型獨特，每個獨立裝在淺底的烘焙紙托中，看起來有點像迷你派，可頌外皮酥脆焦香，裡面有檸檬奶油內餡，@costcohotfinds說看起來就像剛從一家精緻的小糕點店直接拿出來的，外皮非常酥脆，奶香濃郁，有豐富的焦糖味，中間夾著柔軟酸甜的檸檬奶油，口感完美平衡。

▲ 影片來源：Instagram＠costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片有大批網友留言，有人說自己願意為了這款可頌辦會員，留言表示「好市多你成功了，我要辦會員卡了」。

有網友說，好市多先前推出的藍莓起司蛋糕焦糖可頌大獲好評，擄獲一票死忠粉絲，因此這次的新口味也讓他們很期待，有人說之前的藍莓起司蛋糕可頌用氣炸鍋加熱後，外皮變得更焦香酥脆，吃起來更棒，這次的檸檬奶油一定也很適合。