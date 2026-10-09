整理包╱2026諾貝爾獎近尾聲 最新名單總覽

2026年諾貝爾獎陸續揭曉。(美聯社)

2026年諾貝爾 獎陸續公布得主，備受關注的和平獎得主由南非人權女法官皮萊（Navi Pillay）奪得。截至10月9日，生理學或醫學、物理學、化學、文學及和平獎五大獎項已揭曉，研究成果涵蓋神經科學、宇宙粒子探測、分子化學及創新文學創作，展現人類在探索生命、理解宇宙與拓展文化表達方面的持續突破。經濟學獎則預定於10月12日揭曉。

2026諾貝爾獎得主最新名單(截至10月9日)。(資料來源/nobelprize.org、綜合整理)

醫學獎╱光遺傳學貢獻 為腦科學研究開新局

2026諾貝爾醫學獎得主，(左起)美國學者戴瑟羅斯和德國科學家赫吉曼、內格爾。(路透、美聯社)

2026年諾貝爾生理學或醫學獎由美國學者戴瑟羅斯（Karl Deisseroth，54歲），以及德國 科學家赫吉曼（Peter Hegemann，71歲）和內格爾（Georg Nagel，73歲）共同獲得，表彰三人在光控離子通道與光遺傳學領域的重要發現。

光遺傳學結合光學與遺傳工程，讓研究人員能利用光線精確控制特定神經細胞的活動，進一步研究神經迴路如何影響感知、行為及腦部功能。這項技術已成為神經科學的重要研究工具，有助於了解大腦運作機制，並為神經系統疾病的研究與治療提供新的探索方向。未來有望幫助恢復視力、也可能進一步促成治療巴金森氏症與癲癇等神經及感覺障礙的方法。

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物理學獎╱發現高能微中子 揭開宇宙奧祕

獲得諾貝爾物理學獎的美國學者哈爾森，接到評審委員會電話連線時驚呼，「這是天大的驚喜，我完全沒料到」。(美聯社)

2026年諾貝爾物理學獎由比利時裔美國物理學家哈爾森（Francis Halzen，82歲）獲得，表彰他對南極「冰立方微中子天文台」（IceCube Neutrino Observatory）的關鍵貢獻，以及發現源自天體的高能微中子。

微中子是一種幾乎沒有質量、不帶電荷，且極難與物質交互作用的基本粒子，能夠穿越大量物質而不易被捕捉。「冰立方微中子天文台」利用南極冰層中的感測器，偵測微中子產生的微弱光訊號，協助科學家追查高能粒子的來源。

這項研究讓科學家得以透過微中子探索遙遠宇宙的高能事件，進一步研究黑洞等極端天體環境，也為天文學開闢不同於傳統光學觀測的研究途徑。

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化學獎╱不對稱有機合成研究 重大突破

2026年諾貝爾化學獎，由法籍學者凱根(左圖)與日本學者硤合憲三(右圖)共同獲得。(歐新社)

2026年諾貝爾化學獎由法國巴黎南大學榮譽教授凱根（Henri Kagan，95歲）與日本東京理科大學教授硤合憲三（Kenso Soai，76歲）共同獲得，表彰兩人在不對稱有機合成中的非線性效應與自催化作用的重大發現。

許多化學分子具有互為鏡像的結構，稱為手性分子。雖然這些分子的化學組成相同，但不同的鏡像形式在生物體內可能產生不同作用，因此如何選擇性地合成特定形式，一直是藥物化學的重要課題。今年化學獎就是表彰兩人讓化學家能驅動化學反應，進而達成同手性。兩人的發現對於設計藥物製造反應而言，具關鍵意義。

學界評析，該發現若能應用於製藥或工業界，將有望大幅降低製藥成本。

95歲的凱根是諾貝爾獎史上第三年長的得主。法國總統馬克宏透過社群媒體Ｘ祝賀，表示這是法國莫大的榮譽，「是對他畢生研究的最佳褒獎」。

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文學獎╱加拿大作家卡森 古典與當代創作交融

加拿大詩人作家卡森獲得諾貝爾文學獎。據說她得知獲獎時，人正在冰島，聆聽著風聲。（美聯社）

2026年諾貝爾文學獎由加拿大詩人、作家兼古典學者卡森（Anne Carson，76歲）獲得。瑞典學院肯定她大膽且富有創造力的作品，「在與古典傳統有趣的對話中，為當代文學開創新形式」。

卡森的作品融合詩歌、散文、小說及翻譯等元素，經常從古希臘與古羅馬文學汲取題材，再以當代語言和觀點重新詮釋，突破傳統文類的界線。

她的代表作包括《紅的自傳》（Autobiography of Red）、《愛慾，甜蜜的痛苦》（Eros the Bittersweet）及《下班的男人》（Men in the Off Hours）等。她的獲獎反映當代文學對形式創新、古典傳統及跨文化詮釋的重視。

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和平獎╱南非人權女法官皮萊奪得

2026年諾貝爾和平獎得主由南非人權女法官皮萊（Navanethem "Navi" Pillay，85歲），表彰她展現「過人的勇氣與尊嚴」，「為促進和平與國際法付出的努力」。皮萊早年曾為南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）以及其他反對種族隔離的人士辯護。

諾貝爾和平獎委員會指出皮萊以非凡的勇氣與道德準則，引領建構更完善的全球法律秩序，並在追訴戰爭罪、危害人類罪與種族滅絕罪的過程中發揮關鍵作用。

和平獎去年頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多。前年頒給致力實現無核武世界的「日本原水爆被害者團體協議會」，而自認應獲得和平獎的美國總統川普，今年依然落空。

經濟學獎╱10月12日揭曉

諾貝爾獎揭曉已近尾聲，依據諾貝爾獎官方公布時程，經濟學獎預定於10月12日挪威時間上午11時45分公布(約在美東清晨)。