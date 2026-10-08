三餐省著吃也不敢健檢...七旬男嘆退休金不夠用 專家教5招守住老本

理財專家示警，面對通膨環境，高齡者切莫抱持僥倖心態，唯有正視赤字與存款縮水速度，提早執行5大對策，才能有效遠離老後破產。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@SHVETS production）

AI摘要 文章摘要整理： 日本高齡退休族在物價上漲下財務壓力加劇，案例中的72歲獨居男因收支失衡而加速耗盡存款，專家提出5招協助守住老本。

在大物價時代下，許多仰賴固定年金生活的高齡退休族面臨嚴重的生計考驗。根據日本媒體「THE GOLD 60」報導，高齡獨居男性面臨的經濟困境，包括物價持續上漲、年金收入跟不上通貨膨脹的速度、生活品質下降、儲蓄迅速縮水等。對此，理財規劃師建議民眾應先徹底掌握真實的財務數字，並透過調整固定開支、申請補助制度或尋求兼職工作延長資產的使用壽命。

報導以現年72歲、月領135,000日圓（約850美元）年金的秀典（化名）先生為例。秀典先生65歲退休時，原本擁有約550萬日圓（約34,700美元）存款。當時他認為只要節儉度日，靠年金與存款應該能夠過活。孰料，在扣除稅金與社會保險費後，秀典先生實際可支配的金額每月僅有123,000日圓（約770美元），其每月家計支出為153,000日圓（約970美元），財務赤字達30,000日圓（約190美元）。

除了一年36萬日圓（約2,270美元）的赤字之外，還有出乎意料的額外開支。到了72歲時，存款已大幅減少至約290萬日圓（約18,300美元）。再這樣下去，存款在8年內就會完全耗盡。

為了減緩存款縮水速度，秀典先生開始過度節省。夏季時盡量不開冷氣，減少上超市，三餐多以麵類或麵包糊口，甚至推掉醫生建議的健康檢查。

對於秀典先生面臨的困境，理財規劃師武田拓也提出以下5項延長資產壽命的實用對策：

1.正確掌握每月的實際赤字金額：不能只看年金名目金額，而應以扣除稅費後的實際手頭收入為基準。同時將房屋翻修費、家電更換與醫療等年度臨時支出除以12個月，精算出真實的每月赤字金額。

2.儘早檢視房租等固定費用：住居費是單身高齡者的重大負擔，可考慮搬遷至租金較便宜的住宅或公營住宅。趁著體力與判斷力尚佳時早作規劃，同時重新評估手機網路費等固定開銷。

3.主動確認並申請各種補助：主動向政府機關洽詢，申請符合條件的社福補助，減輕負擔。

4.在健康許可下再度就業：即使每月僅增加2萬日圓（約126美元）就業收入，一年就能減少24萬日圓（約1,512美元）赤字。透過銀髮人才中心或兼職工作，不僅能補貼家用，更有助於維持社交與生活作息。

5.切勿將生活費投入高風險投資：切忌將數年內所需的生活費或預備金投入高風險金融商品。絕對不能挪用生活費與緊急預備金，只在有長期不使用的閒置資金時才考慮投資，避免懷著「靠投資翻倍」的心態而讓老後生活陷入不安。