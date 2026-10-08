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好市多電熱毯成怕冷族救星 4段溫控、可機洗獲華人好評

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天氣逐漸轉涼，不少怕冷民眾開始添購保暖用品。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pex...
天氣逐漸轉涼，不少怕冷民眾開始添購保暖用品。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Cup of Couple ）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多販售的Berkshire電熱毯因保暖、可機洗與4段溫控受華人網友熱議，但長期使用的乾燥感、故障率與清潔方式也引發討論。

天氣逐漸轉涼，不少怕冷民眾開始添購保暖用品。近日一名住在加州小紅書網友「灣區錦鯉n」分享好市多(Costco)販售的Berkshire Home Company電熱毯，試用後直呼「之前的電熱水袋都白用了」，柔軟觸感與局部加熱效果讓她相當滿意，貼文也引起不少使用者交流心得。

從「灣區錦鯉n」附上的產品照片可見，這款仿皮草電熱蓋毯尺寸約為127公分乘152.4公分，設有4段溫度調節、4小時自動關機功能，另標示可使用洗衣機清洗，並配有加長電線。發文者表示，自己只要開暖氣，臉部便容易發紅、發燙，加上家中需要經常開窗通風，全屋供暖未必舒服；電熱毯能直接溫暖身體，恰好解決其保暖需求，外觀及手感也符合期待。

不少網友認同電熱毯適合坐在沙發、辦公或休息時使用，有人甚至一口氣購買4條，分別放在不同床鋪並預留備用品。另有飼主笑稱，家中貓咪發現毯子溫暖後，還會主動催促主人開啟，意外成為人寵共享的冬季用品。

不過，留言區也出現不同使用經驗。有網友表示，長時間每天使用後，曾感覺鼻腔及呼吸道較乾燥，因此改成睡前預熱、休息時關閉。雖然也有人認為室內暖氣更容易造成乾燥，但實際感受因環境與個人體質而異，使用時仍應留意溫度及時間。

產品耐用度同樣受到討論。有消費者稱曾連續購買兩條，皆在不到兩年內故障，提醒保留購買紀錄，以便依保固程序申請處理；也有人反映新買的產品出現部分電熱絲不熱、掉毛或氣味較重等情況。至於清潔，發文者建議採用最輕柔的機洗模式並避免烘乾，但仍應以產品標籤及原廠說明為準。

▲ 影片來源：Instagram＠costcoandy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 產品為Berkshire Home Company仿皮草電熱蓋毯，尺寸約127公分乘152.4公分，提供4段溫度調節、4小時自動關機、可機洗與加長電線，主打方便與實用。

  • 發文者認為電熱毯能直接溫暖身體，不必像開暖氣那樣讓臉部發紅或讓全屋過熱，且觸感柔軟、局部加熱效果佳，適合沙發、辦公或休息時使用。

  • 部分網友反映長時間使用後鼻腔與呼吸道可能較乾燥，另有人提到產品曾出現電熱絲不熱、掉毛、氣味較重或兩年內故障等情況，建議保留購買紀錄並留意使用時間。

好市多 華人 灣區 小紅書 加州 Costco

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