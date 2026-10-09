拉斯維加斯校園 正成為墨西哥街頭音樂搖籃

UNLV學生樂團在校內美式足球賽中演奏瑪利亞奇音樂。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 拉斯維加斯因拉丁裔社群龐大，瑪利亞奇在校園與城市中都十分盛行，UNLV也因此設立輔修課程，培養未來教師以補足學區人力缺口。

美聯社報導，在拉斯維加斯這座拉丁裔人口佔三分之一以上的城市裡，墨西哥 街頭音樂瑪利亞奇（mariachi）在校園中極為流行，以致教師人數往往無法滿足需求。拉斯維加斯內華達大學（UNLV）開設了輔修課程，目的是培訓學生成為克拉克縣（Clark County）學區 的瑪利亞奇教育工作者；該學區擁有全美規模最大的瑪利亞奇課程之一，約有6000名學生。

瑪利亞奇音樂在拉斯維加斯隨處可見

瑪利亞奇不僅是受學生歡迎的課外活動，更是拉斯維加斯各地深植傳統且不可或缺的娛樂。負責UNLV瑪利亞奇輔修課程的布蘭科（Stephen Blanco）表示，如果出門，在拉斯維加斯大道（The Strip）的某個地方肯定會聽到瑪利亞奇音樂。布蘭科也擔任拉斯維加斯高中Mariachi Joya樂團的指揮。

布蘭科說，作為墨西哥民間音樂，瑪利亞奇源於墨西哥人民的喜悅與自豪；歌曲傳達痛苦、愛情、喜悅與興奮的故事，觸動世界各地聽眾的心弦。他表示，這是一種人人都能享受的藝術，甚至不需要會說西班牙語或理解它，「沒有人不帶著笑容離開」。

樂團成員之一的奧利瓦斯（Rodríguez Olivas）與布蘭科經常在生日派對、婚禮及葬禮上演出。

瑪利亞奇讓學生連結文化根源

奧利瓦斯表示，瑪利亞奇表演的美感，從樂團整齊劃一的演奏，到小提琴手握弓的姿態皆可見，透過故事敘述與音樂，傳達最深層的情感。

奧利瓦斯曾在初中的樂團演奏薩克斯風，但他常在學校觀看瑪利亞奇表演，一直為這種音樂所吸引；當他發現高中開設瑪利亞奇課程時，便開始加入學習。他說，這讓他與自己的根源產生連結；他的家人來自墨西哥，瑪利亞奇開啟了他與父母、其他家人及朋友的對話。

奧利瓦斯擔任過Mariachi Joya的學生指揮，這支來自拉斯維加斯高中、屢屢獲獎的瑪利亞奇樂團，曾於2021年在拜登總統就職典禮中演出。

指導教師短缺

克拉克縣學區美術與表演藝術部主任威廉斯（Jeffrey Williams）表示，該學區的瑪利亞奇計畫自2002年創立以來已大幅擴展，但近年來要找到足夠的教師變得越來越困難。

為填補這項缺口，布蘭科最近在UNLV開設了一門22學分的輔修課程，使該校成為全美少數幾所提供此類培訓的大學之一。學生們將學習瑪利亞奇的曲目，並學習如何教授這種音樂。

奧利瓦斯預計三年後畢業，屆時他計畫回到克拉克縣學區教授瑪利亞奇音樂。他說，他想回饋後輩，讓他們擁有與自己相同的機會，並讓這段經歷像他當年那樣充滿樂趣。

負責UNLV瑪利亞奇輔修課程的布蘭科（Stephen Blanco）在演出前向學生交待事項。美聯社