整理包／揭密緬北電詐帝國覆滅 割腎抵債、殺人祭天、錢多到發霉

自2023年7月展開打擊緬北電詐犯罪專案行動以來，緬北果敢「四大家族」主要成員陸續落網，「佤邦」和「撣邦第四特區」電詐集團瓦解。（取材自央視新聞）

中國公安部與中央廣播電視總台聯合攝製的三集紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，自2026年10月5日起連續三天播出，分別為《利劍出鞘》、《犁庭掃穴》及《共築天網》。

紀錄片透過首次公開的影像、受害者證詞及警方調查資料，揭露緬北電詐集團如何誘騙民眾、囚禁施暴，甚至殺人滅口，也還原犯罪家族的黑金利益與跨境追緝過程。

《利劍出鞘》：電詐園區如人間煉獄

臥虎山莊槍擊案 地下靶場布滿彈孔

央視紀錄片揭露明家控制的「臥虎山莊」地下靶場，牆面布滿密密麻麻的機槍掃射彈孔。中國警方指出，這裡就是犯罪集團處置、甚至機槍掃射屠殺底層涉詐人員的滅口刑場。

2023年10月20日，明家為躲避中緬聯合清查，轉移園區內的涉詐人員，期間有人企圖逃跑，遭明家武裝人員開槍鎮壓，造成4死4傷。

案發後，緬方相關地方勢力一度向中方宣稱沒有中國人死亡，並試圖銷毀證據。中國警方隨後跨境調查，在戰事環境下實地勘查、挖掘死者遺體，還原槍擊案真相。

紀錄片更公開明家女頭目明珍珍伏刑前的受訪畫面，她行刑前神情淡定、面帶笑意，其冷血與毫無悔意的姿態引發全網強烈譴責。

👉央視揭密緬北電詐園 女頭目伏刑前微笑 靶場牆面布滿彈孔

「豬仔」業績差天天挨打，甚至被割腎抵債

2021年，唐某豐聽信「緬北遍地是黃金」的說法，偷渡前往緬北佤邦，卻發現所謂賺錢機會，竟是受到暴力控制的詐騙園區。

由於詐騙業績不佳，他遭主管強迫簽下人民幣7萬元欠條，隨後被當成商品，在不同電詐園區之間轉賣。根據紀錄片披露，唐某豐不僅長期遭到毆打，最後甚至被帶到農家小院割除腎臟抵債。

另一名倖存者形容，園區內的人被稱為「豬仔」，但實際遭遇甚至連基本的人格尊嚴都沒有，每天過著「人不人、鬼不鬼」的生活。

👉央視揭電詐園內幕／業績差天天挨打 「豬仔」遭割腎抵債

《犁庭掃穴》：四大家族靠詐騙累積財富

魏家殺人祭天 槍決逃跑「豬仔」

第二集揭露緬北「四大家族」之一的魏氏家族，如何利用政治與軍事勢力，建立電詐犯罪帝國。

魏家早在15年前便開始布局果敢政軍界，魏超仁曾擔任緬甸聯邦議會議員，魏懷仁則掌握軍權，並培養外甥陳大衛進入當地權力體系。

魏家將邊防武裝與私人勢力結合，為電詐園區提供武裝保護，向金主收取利益。紀錄片更揭露，魏家涉及隨機挑選陌生人「殺人祭天」、槍決不服從者，以及持AK47步槍近距離掃射逃跑人員等暴行。

辦案人員在調查中發現，一名死者的頭骨竟有七個彈孔，顯示犯罪手段極為殘忍。

福建省泉州南安市公安局刑偵大隊大隊長黃源鋒稱，死者的頭骨有7個彈孔。（取材自央視新聞）

👉央視紀錄片／結拜電詐園金主…緬北魏家殺人祭天「立投名狀」

黑金多到發霉 屋頂曬鈔奇景

除了武裝暴力，紀錄片也揭露電詐頭目驚人的非法財富。

曾任緬甸佤邦勐波縣縣長、建設部部長的鮑岩板，以及曾任勐能縣縣長的何春田，被指利用地方權力庇護電詐集團。高峰時期，僅佤邦勐波地區就有265個電詐窩點，涉詐人員接近6萬人。

鮑岩板家中現金多到發霉，必須經常在屋頂和院子攤開鈔票曝曬，甚至有集團成員透露，警衛曾從庫房偷走人民幣上千萬元，鮑岩板竟毫無察覺。

從武裝控制到巨額黑金，紀錄片呈現電詐集團如何與地方權勢結合，形成高度組織化的犯罪網絡。

👉央視紀錄片／頭目現金多到發霉 屋頂曬錢成奇景 被偷千萬也沒發覺

《共築天網》：王星案轟動 4天遭轉賣3次

明碼標價 每人售價可達20萬元

中國男演員王星2024年底在微信群看到自稱副導演「顏十六」發布的拍戲通告，對方以《緝毒女警》劇組名義，開出每日人民幣2500元酬勞，並提供機票與住宿。

2025年1月，王星抵達曼谷後遭人帶往泰緬邊境。他察覺異狀，向女友傳送事先約定的求救暗號「貓餵了沒有」，女友隨即報警並透過網路求助。

王星被帶到緬甸妙瓦底後，短短四天內經過阿波羅、環亞、凱旋等園區，遭轉賣3次。警方揭露，人口販賣集團將人員明碼標價，每人售價人民幣10萬至20萬元，甚至依學歷、打字速度決定價格。

王星曾提出自費贖身，卻遭拒絕。後來在跨國執法合作下獲救，案件主犯顏某磊落網，上海檢方已對17名涉案成員提起公訴。

👉央視揭王星案細節 4天被轉賣3次 發求救暗號「貓餵了沒」

KK園區主腦佘智江 落網時囂張嗆警

紀錄片第三集也曝光妙瓦底賭詐犯罪核心操盤者之一佘智江的落網畫面。2022年8月，泰國警方在機場一家日式料理店，逮捕正在用餐的佘智江。

江蘇省公安廳警長施繼列回憶，佘智江看到警方時先是十分驚訝，隨後態度囂張，甚至宣稱憑藉自己的人脈關係，以及從灰黑產業取得的利益，足以擺平相關問題。這段影像也呈現出部分跨境賭詐犯罪頭目，對自身財力與關係網絡的高度依賴。

👉央視紀錄片／囂張嗆警的KK園區主腦佘智江 被捕畫面曝光

其他受害者：囚禁79天 300頁詐騙話術

38歲四川男子劉修洪，2026年6月前往泰國處理生意款項，抵達曼谷後卻被人收走手機、蒙眼封嘴，遭持槍人員押往緬甸。他因超過35歲，被認為難以轉賣，加上略懂中醫，曾被安排擔任「臨時醫生」，最後以「買一送一」方式送進電詐園區。

進入園區後，他被要求10天內背完300多頁詐騙話術，假扮軍官，專門欺騙離異或年長女性。由於不願配合、也背不下內容，他多次遭到毆打。

失聯期間，姊姊前往泰國尋人，在中泰警方介入及媒體報導後，經過多次談判，劉修洪終於在受困79天後獲救。姊姊表示，營救弟弟前後花費30多萬元。劉修洪返國後坦言，身體傷勢可以恢復，但心理創傷難以消除，並呼籲民眾不要輕信境外所謂的工作與賺錢機會。

👉電詐園驚魂79天 失聯川男獲解救回國：別信境外機會

追查犯罪據點 中國跨境打擊電詐

3個月關停7.5萬門號

自2023年7月起，中國展開打擊緬北電詐犯罪專案行動，隨著果敢四大家族主要成員陸續落網，詐騙集團也開始轉移據點。

紀錄片揭露，緬甸木姐的「天下財富娛樂廣場酒店」，距離雲南瑞麗姐告口岸直線距離不到200公尺。2024年春節期間，整棟大樓已被電詐集團占據。

與傳統大型封閉園區不同，木姐電詐據點分散藏匿於飯店、公寓及私人別墅，甚至利用無線網橋、光纜等設備連接中國境內通訊網絡，冒充境內人員實施詐騙。

中國警方與木姐當地警方合作排查，並由公安、工信部門展開通訊整治，短短三個月便關停7.5萬個涉詐手機門號、4000多個寬頻帳號，清理近百個無線網路橋接器。

👉緬甸電詐據點距雲南口岸不到200公尺 3個月關停7.5萬門號

46國反詐聯盟 追緝延伸至日美

2026年9月10日，「國際打擊電信網絡詐騙聯盟」在江蘇連雲港成立，46個創始國、34個觀摩國，以及聯合國、國際刑警組織等四個國際組織代表出席，目標是加強跨國打擊電詐及相關犯罪的合作。

另一起跨國案件中，據中媒報導，涉嫌參與柬埔寨太子集團跨國詐騙的胡小偉，化名「胡石」，2026年6月因涉嫌違反日本出入境法遭逮捕，7月29日被遣送美國，由美國聯邦調查局接觸並展開後續調查。

中國公安部公布的數據則顯示，截至2026年6月，緬方累計向中方移交5.8萬名涉詐嫌疑人，緬北規模化電詐園區基本清零。2026年上半年，中國電詐立案數同比下降15.6%。

👉中國等46國發起 國際打擊電信網絡詐騙聯盟江蘇成立

👉太子集團電詐幕後大哥胡小偉被日本逮捕 遣送美國