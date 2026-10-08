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退出國家隊不到一天 梅西：已開始想念阿根廷戰袍

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梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯...
梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

梅西在國家隊告別戰後不久便表示想念阿根廷戰袍，並重申自己做出正確決定，同時回顧輝煌生涯並向家人、隊友與馬拉度納致敬。

結束國家隊生涯不到24個小時，阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）表示，他已開始想念身披阿根廷球衣的時光。

▲ 影片來源：Instagram＠leomessi（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

法新社報導，這位曾8度奪得金球獎（Ballon d'Or）的球星，昨天在布宜諾斯艾利斯的告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。

4年前，梅西帶領阿根廷贏得世界盃冠軍，但在今年7月晉級決賽的過程中，阿根廷因激進的球風遭受嚴厲批評，最後在冠軍戰不敵西班牙。

梅西在社群媒體發文表示：「昨天是我的最後一役，我已經開始想念那件淺藍色與白色相間的球衣了。」但他補充說：「我知道我做出正確的決定。」

梅西是阿根廷隊史進球最多的球員，總共攻入126球，是國家隊進球數第2多球員的兩倍多。他代表國家隊出賽208場，創下歷史新高紀錄，並為國家隊貢獻70次助攻，同樣是史上最多。

梅西說：「這是一段不可思議的旅程，充滿了歡樂，但也伴隨一些悲傷。」他同時向家人與隊友表達感謝，並向阿根廷另一位足球傳奇、已故的馬拉度納（Diego Maradona）致敬。

梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯...
梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。(路透)

梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯...
梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。(美聯社)

梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯...
梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。(路透)

梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯...
梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他在結束國家隊生涯不到24小時後表示，自己已開始想念那件淺藍色與白色相間的阿根廷球衣，顯示對國家隊依依不捨。

  • 他在布宜諾斯艾利斯的告別戰中踢進12碼，帶領阿根廷以3比0擊敗貝南。梅西形容這是他生涯最悲傷的一天，也象徵國家隊生涯階段性結束。

  • 梅西是阿根廷隊史進球最多球員，累積126球；他出賽208場同樣創下隊史新高，並送出70次助攻，這也是阿根廷隊史最多。

梅西 阿根廷 世界盃

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