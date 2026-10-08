退出國家隊不到一天 梅西：已開始想念阿根廷戰袍

梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 梅西在國家隊告別戰後不久便表示想念阿根廷戰袍，並重申自己做出正確決定，同時回顧輝煌生涯並向家人、隊友與馬拉度納致敬。

結束國家隊生涯不到24個小時，阿根廷 足球巨星梅西 （Lionel Messi）表示，他已開始想念身披阿根廷球衣的時光。

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法新社報導，這位曾8度奪得金球獎（Ballon d'Or）的球星，昨天在布宜諾斯艾利斯的告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。

4年前，梅西帶領阿根廷贏得世界盃 冠軍，但在今年7月晉級決賽的過程中，阿根廷因激進的球風遭受嚴厲批評，最後在冠軍戰不敵西班牙。

梅西在社群媒體發文表示：「昨天是我的最後一役，我已經開始想念那件淺藍色與白色相間的球衣了。」但他補充說：「我知道我做出正確的決定。」

梅西是阿根廷隊史進球最多的球員，總共攻入126球，是國家隊進球數第2多球員的兩倍多。他代表國家隊出賽208場，創下歷史新高紀錄，並為國家隊貢獻70次助攻，同樣是史上最多。

梅西說：「這是一段不可思議的旅程，充滿了歡樂，但也伴隨一些悲傷。」他同時向家人與隊友表達感謝，並向阿根廷另一位足球傳奇、已故的馬拉度納（Diego Maradona）致敬。

梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。(路透)

梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。(美聯社)

梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。(路透)

梅西在告別戰中踢進一記十二碼罰球，率隊以3比0擊敗貝南，他形容這場比賽是他「生涯最悲傷的一天」。(美聯社)