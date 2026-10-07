10月追劇指南／6部熱播陸劇題材廣 「魅影神捕」羅雲熙瀟灑辦案

「魅影神捕」是一部古裝懸疑探案劇，感情線占比不高，主打快速推進的案件、推理與武打場面。（取材自豆瓣）

AI摘要 文章摘要整理： 10月陸劇市場題材豐富，從女性成長、古裝與民國探案到現代職場與梨園傳奇都有代表作，6部熱播新劇各自鎖定不同觀眾族群。

10月陸劇市場題材豐富，根據搜狐報導指出，既有橫跨一生的女性成長史，也有古裝與民國探案、現代職場愛情及梨園傳奇。其中，「蘭香如故」上線後熱度居高不下，長時間穩居熱播榜前列；「魅影神捕」等新劇也陸續登場。以下整理6部近期熱播作品的劇情與看點，讓觀眾依照喜好選擇。

1.「蘭香如故」｜譚松韻

「蘭香如故」自開播以來熱度持續攀升，長期占據貓眼熱播劇榜首，播出走勢被看好能延續先前爆款古裝劇的聲量。較少演出古裝劇的譚松韻，這次再度展現扛劇能力，一人詮釋角色從少女到老年的漫長歲月。

故事圍繞女主角從沈嘉蘭成為許香蘭的人生轉折展開，改變的不只是姓名與身分，也包括她面對家庭、情感及命運時的心境。她從16歲的靈動少女，一路經歷世事變遷，最終成為沉穩通透的老夫人。譚松韻透過眼神、語氣和肢體差異，呈現角色不同年齡的狀態，讓觀眾彷彿陪伴許香蘭走完一生。

「蘭香如故」播出走勢被看好能延續先前爆款古裝劇的聲量。（取材自豆瓣）

2.「魅影神捕」｜羅雲熙

剛上線不久的「魅影神捕」是一部古裝懸疑探案劇，感情線占比不高，主打快速推進的案件、推理與武打場面，適合不偏好甜寵古偶的觀眾。

羅雲熙飾演的黎斯，表面是瀟灑神祕的「青陽公子」，實際上卻是隱姓埋名的皇子。為了追查藏在身世背後的真相，他與兩名好友組成探案小隊，在一樁樁離奇案件中尋找線索。全劇採用「單元案件＋核心主線」的架構，每起案件看似獨立，背後卻逐漸串連出更大的權力陰謀，懸疑氛圍與人物祕密同步推進。

3.「我不是大師」｜李現、李一桐

「我不是大師」將懸疑故事放進民國背景，也是李現與李一桐再度合作的作品。劇情從一場看似喜慶的婚禮開始，李現飾演的上官誠明出身富裕，本以為迎娶心愛女子後將展開新生活，沒想到家中接連發生怪事，最終走向家破人亡。

上官誠明逐步發現，新婚妻子並非單純因愛接近他，而是背負不為人知的任務。為查明家族遭逢巨變的真相，他選擇以身入局，在危險中設局反擊。男女主角既彼此吸引又互相提防，感情與利益相互糾纏，兩人全程進行高智商較量，使這段「相愛相殺」的關係更具張力。

「我不是大師」將懸疑故事放進民國背景，也是李現與李一桐再度合作的作品。（取材自豆瓣）

4.「無可替代」｜趙今麥、魏大勛

由趙今麥、魏大勛主演的「無可替代」，以現代職場與普通打工人的生存焦慮為主軸。女主角徐遲畢業於普通大學，受到原生家庭影響，她從小便相信只有不斷努力，才能讓自己成為不會被取代的人。

進入職場後，徐遲依然拚命工作，卻遇上深諳職場規則的葉信之。兩人最初各有盤算，彼此利用，也在工作中形成競爭關係；隨著一次次共同處理危機，他們開始看見對方不為人知的脆弱與堅持。關係從互相試探走向並肩扶持，愛情也在現實壓力與職場角力中慢慢萌芽。

「無可替代」以現代職場與普通打工人的生存焦慮為主軸。（取材自豆瓣）

5.「一甌春」｜周也、許凱

「一甌春」並非單純的古裝甜寵劇，而是把愛情、家族祕密與懸疑查案融為一體。周也飾演的女主角始終無法放下母親離世的疑點，為了找出真相，她一步步追查當年的相關人物，卻也因此被捲入更加複雜的局勢。

許凱飾演的男主角在調查過程中與女主相遇，兩人從彼此試探到共同追查真相，感情也隨著危機逐漸加深。劇情節奏明快，前期埋下的伏筆陸續得到回收，苗圃、富大龍等實力派演員的加入，也讓家族與權謀戲更有分量。畫面則減少過度柔焦與修飾，演員的表情和情緒變化更加清晰。

「一甌春」中周也飾演的女主角無法放下母親離世的疑點，為找出真相追查當年的相關人物，也因此被捲入更加複雜的局勢。（取材自豆瓣）

6.「雲雀叫天錄」｜張一山

喜歡戲曲與梨園題材的觀眾，可關注張一山主演的「雲雀叫天錄」。劇中安排大量唱、念、做、打的舞台場面，並將戲曲表演融入人物命運，而非只作為背景點綴。

張一山飾演的孟金福出身貧寒，為了在梨園站穩腳步，先後學習武丑、武生與老生。從無人注意的小人物到逐漸嶄露頭角，他靠的不是天降機會，而是一次次練功、登台與承受挫敗累積而成的韌性。楊立新、譚卓、邢岷山及劉葳等演員共同參演，透過師徒、同行與時代變遷，呈現梨園行當背後的傳承與人生百態。

「雲雀叫天錄」劇中安排大量唱、念、做、打的舞台場面，並將戲曲表演融入人物命運，而非只作為背景點綴。（取材自豆瓣）

這6部作品各有鮮明定位，「蘭香如故」主打女性一生的成長與轉變，「魅影神捕」和「我不是大師」分別帶來古裝及民國懸疑，「無可替代」聚焦職場人的焦慮與愛情，「一甌春」融合古偶與家族謎案，「雲雀叫天錄」則以梨園人生展現傳統戲曲魅力，為10月追劇名單提供不同選擇。