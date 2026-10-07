烤鮭魚不再乾柴關鍵曝 蜂蜜燒烤醬醃出入口即化

較薄魚排受熱均勻，更容易保留油脂與水分。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Krisztina Papp ）

AI摘要 文章摘要整理： 加拿大網友分享好市多鮭魚做法，靠蜂蜜與燒烤醬醃烤，搭配薄魚排與精準火候，烤出多汁嫩口、連吃3天都不膩。

鮭魚 富含油脂，但放進烤箱後若時間掌握不當，仍可能變得乾硬。一名居住加拿大的小紅書 網友「WenT」近日分享好市多 (Costco )鮭魚料理，表示自己過去很少嘗試烤鮭魚，總擔心成品變成乾柴般的「木渣」，這次卻成功烤出油脂豐富、多汁滑嫩的口感，甚至帶有幾分鱈魚般的細膩，讓她連續吃了3天，直接封為自己的「人生鮭魚」。

從「WenT」附圖可見，她使用的是好市多販售的Kirkland有機奇努克鮭魚排（Organic Chinook Salmon Fillets）。她認為，烤鮭魚要避免外乾內生，挑選魚肉時應掌握「選薄不選厚」原則。較厚的魚排不僅較難醃入味，烘烤時也容易出現外層已熟、中心仍未熟透的情況，等內部完全加熱後，外層水分往往已大量流失；相較之下，較薄魚排受熱均勻，更容易保留油脂與水分。

料理前先以廚房紙巾吸乾鮭魚表面水分，再加入燒烤醬、白胡椒粉、少許鹽及蜂蜜 ，均勻塗抹後冷藏醃製約2小時，也可放置隔夜增加風味。喜歡甜口味的人可增加蜂蜜用量，亦能改用楓糖漿，呈現不同的焦糖香氣。

烘烤時，先在烤盤鋪上鋁箔紙並抹少許油防沾，再放入鮭魚；烤箱預熱至攝氏200度、華氏400度，烤約10至12分鐘，氣炸鍋也可採用相近設定。最後幾分鐘可再刷一層醃料或蜂蜜，讓表面形成更漂亮的焦糖色。不過，實際時間仍須依魚排厚度及機器火力調整，並確認魚肉中心已熟透。

完成後的鮭魚同時具有蜂蜜與燒烤醬的鹹甜濃郁，以及魚肉本身的脂香，「WenT」建議趁熱搭配白飯，製作成簡單的鮭魚拌飯碗。已有網友照著食譜復刻，留言表示成品相當好吃；也有人認同這款鮭魚油脂豐富，無論煎烤都能保持嫩度與汁水。

留言區也出現不少延伸調味法，有人建議直接使用楓糖燒烤醬，或改以味噌醃製；另有網友推薦「味噌、楓糖及奶油」組合，也能加入少量紅椒粉或辣椒粉，替甜鹹滋味增加層次。至於想要酥脆魚皮的網友則須注意，「WenT」這次使用的是無皮鮭魚，因此成品主打的是柔嫩多汁，而非酥脆口感。