寒露節氣4生肖迎轉機 屬馬工作表現亮眼、屬兔人緣旺

生肖馬個性開朗熱情、爽朗大方，喜歡與人交流，也有勇於挑戰、敢衝敢拚的一面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

寒露是秋季的重要節氣，今年落在10月8日（四），代表天氣逐漸轉涼，早晚溫差加大，露水也因氣溫下降而更顯寒意。隨著寒露到來，十二生肖的運勢也可能出現變化，「搜狐網」報導指出，屬馬、虎、兔、狗者本月整體氣場較旺，有望在事業、人際及貴人運方面迎來好消息，值得把握機會。

一、生肖馬

生肖馬個性開朗熱情、爽朗大方，喜歡與人交流，也有勇於挑戰、敢衝敢拚的一面。本月午火與戌土形成半合火局，有助於穩定自身能量，整體運勢明顯比先前更有推進感。加上文昌星助力，與學業、考試、工作表現、口碑及個人曝光有關的事情，都容易出現好消息。

本月特別適合準備報告、參加考試、進修學習或爭取工作上的表現機會，過去累積的能力有望被看見，也更容易獲得肯定。不過生肖馬正逢本命年，運勢雖有亮點，仍可能出現起伏，因此大額投資、衝動轉職或一次擴大事業版圖，都建議先放慢腳步，穩健累積更有利。

二、生肖虎

生肖虎做事果斷、有自信，也很有行動力，遇到困難通常不輕易退縮。本月寅、午、戌形成三合火局，對生肖虎來說是很有助力的組合，尤其在人際關係、工作團隊及資源整合方面容易出現好機會。與其單打獨鬥，本月更適合找到值得信任的夥伴一起合作。

工作上可能遇到願意提攜自己的前輩、可靠的合作對象，甚至有優質資源主動靠近，若能善用團隊力量，事情往往比預期更順利。不過本月仍要留意人際摩擦，尤其工作上的溝通容易因一句話產生誤會。面對意見不同時，少一點直接衝撞、多一些耐心協調，更能守住目前的好運。

三、生肖兔

生肖兔個性溫和細膩，善於察言觀色，也很重視人與人之間的相處。本月卯兔與戌狗形成六合，整體人際運特別突出，不但容易遇到願意幫忙的貴人，人際關係也有回溫跡象。無論是工作合作、感情發展或重新聯絡舊朋友，都有機會出現讓人意外的好進展。

本月適合主動拓展人脈，也適合求職、面談、談合作、相親或修復過去的關係，許多事情都有較高機率順利談成。過去認識的人可能再次帶來新的機會，新認識的對象也可能成為未來的重要助力。不過在財務及消費方面仍要稍加留意，避免因一時心軟或人情往來而出現不必要的支出。

四、生肖狗

生肖狗個性正直踏實、重感情也有責任感，做事講求信用，通常能靠著一步一腳印累積成果。本月生肖狗迎來強勢運勢，工作表現、個人能力及過去累積的人脈都有機會發揮作用。加上貴人與人脈運提升，容易獲得主管、前輩或重要合作對象的注意與支持。

本月很適合主導專案、負責重要任務，或把拖了一段時間的事情一次整理完成。過去默默投入的努力，有望逐漸轉化成實際成果，事業、口碑及人際關係都有向上發展的機會。若有重要工作或計畫，不妨主動爭取，不要因為過度低調而錯過展現實力的時機。