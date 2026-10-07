五大徵兆看你氣虛了嗎？四個養生法則 緩解換季慢性疲勞

漢方顧問建議，在容易大量出汗的秋老虎時期多吃補氣食材，並在感到疲勞時午睡，為身體充電。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，換季或秋老虎時若常疲倦、易出汗，可能是氣虛所致，建議少勉強、多休息，並以補氣飲食與適度午睡調整身體狀態。

許多人在季節交替或秋老虎時期容易感到倦怠，往往是因為大量出汗導致體內的「氣」流失，陷入能量不足的「氣虛」狀態。日本 媒體「ESSE online」分享了漢方顧問久保奈穗實女士的調理建議，透過正確的補「氣」法則為身體好好充電。

久保女士指出，天氣炎熱且流汗過多時，「氣」會隨汗液滲出體外，導致能量不足並引發夏日倦怠。此外，攝取過多冰冷食物，胃腸也容易變得虛弱，身體無法順利從食物中獲取能量，進而感到更加疲倦。此時應多攝取能補充「氣」的食材，並在感到疲勞時適度休息、放慢生活步調。

久保女士提醒，若出現以下任一現象，代表可能處於「氣虛」狀態：

•特別容易感到疲勞。 •總是提不起勁。 •持續出汗。 •經常發出虛弱無力的嘆息。 •胃腸狀況不佳。

此時請儘速調整生活作息，透過以下4個「不勉強」養生法則擺脫疲勞。

法則1：不過度關心他人

過度關心他人或過度思考會消耗你的「氣」（生命能量），導致疲勞。善待自己，不要試圖把每件事做到完美，保持悠閒輕鬆的心態即可。

法則2：避免長時間泡澡

雖然泡澡有緩解壓力和放鬆身心的作用，但「氣」不足時，不建議長時間泡澡。過度出汗也會消耗「氣」，最好縮短泡澡時間。

法則3：覺得累就午睡

感到疲倦時，不要強迫自己運動，也不要勉強自己完成工作或家務，而是休息片刻。透過15至30分鐘的短暫午睡幫助恢復體力、補充氣血。

法則4：積極攝取「補氣」食材

多吃有助於補「氣」的食物來恢復活力。「白米」是最基本的補氣食材，平時應好好吃飯。此外，馬鈴薯、豆類和南瓜這類口感「鬆軟綿密」的食物也具有「補氣」功效。

除了以上4個方法之外，久保女士也表示，在中醫診斷中，觀察舌頭形色（舌診）能反映內臟功能。長期受失眠困擾的人，舌尖通常容易呈現發紅狀態，代表體內的「心」積聚過多熱氣，需多加留意調養。順應身體需求放慢步調，就能為自己重新注入滿滿能量。