我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五大徵兆看你氣虛了嗎？四個養生法則 緩解換季慢性疲勞

紐約華婦遇祈福黨握手擁抱後頭暈 18萬元連同金飾被騙光

五大徵兆看你氣虛了嗎？四個養生法則 緩解換季慢性疲勞

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
漢方顧問建議，在容易大量出汗的秋老虎時期多吃補氣食材，並在感到疲勞時午睡，為身體...
漢方顧問建議，在容易大量出汗的秋老虎時期多吃補氣食材，並在感到疲勞時午睡，為身體充電。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，換季或秋老虎時若常疲倦、易出汗，可能是氣虛所致，建議少勉強、多休息，並以補氣飲食與適度午睡調整身體狀態。

許多人在季節交替或秋老虎時期容易感到倦怠，往往是因為大量出汗導致體內的「氣」流失，陷入能量不足的「氣虛」狀態。日本媒體「ESSE online」分享了漢方顧問久保奈穗實女士的調理建議，透過正確的補「氣」法則為身體好好充電。

久保女士指出，天氣炎熱且流汗過多時，「氣」會隨汗液滲出體外，導致能量不足並引發夏日倦怠。此外，攝取過多冰冷食物，胃腸也容易變得虛弱，身體無法順利從食物中獲取能量，進而感到更加疲倦。此時應多攝取能補充「氣」的食材，並在感到疲勞時適度休息、放慢生活步調。

久保女士提醒，若出現以下任一現象，代表可能處於「氣虛」狀態：

•特別容易感到疲勞。

•總是提不起勁。

•持續出汗。

•經常發出虛弱無力的嘆息。

•胃腸狀況不佳。

此時請儘速調整生活作息，透過以下4個「不勉強」養生法則擺脫疲勞。

法則1：不過度關心他人

過度關心他人或過度思考會消耗你的「氣」（生命能量），導致疲勞。善待自己，不要試圖把每件事做到完美，保持悠閒輕鬆的心態即可。

法則2：避免長時間泡澡

雖然泡澡有緩解壓力和放鬆身心的作用，但「氣」不足時，不建議長時間泡澡。過度出汗也會消耗「氣」，最好縮短泡澡時間。

法則3：覺得累就午睡

感到疲倦時，不要強迫自己運動，也不要勉強自己完成工作或家務，而是休息片刻。透過15至30分鐘的短暫午睡幫助恢復體力、補充氣血。

法則4：積極攝取「補氣」食材

多吃有助於補「氣」的食物來恢復活力。「白米」是最基本的補氣食材，平時應好好吃飯。此外，馬鈴薯、豆類和南瓜這類口感「鬆軟綿密」的食物也具有「補氣」功效。

除了以上4個方法之外，久保女士也表示，在中醫診斷中，觀察舌頭形色（舌診）能反映內臟功能。長期受失眠困擾的人，舌尖通常容易呈現發紅狀態，代表體內的「心」積聚過多熱氣，需多加留意調養。順應身體需求放慢步調，就能為自己重新注入滿滿能量。

精華 FAQ

  • 因為天熱流汗過多時，體內的「氣」可能隨汗液流失；若又吃太多冰冷食物，胃腸功能變弱，就更難從飲食中獲得能量，因而更容易倦怠。

  • 常見徵兆包括特別容易疲勞、總是提不起勁、持續出汗、常發出虛弱無力的嘆息，以及胃腸狀況不佳，若出現這些情況就要及早調整作息。

  • 可從4方向著手：不要過度關心他人、避免長時間泡澡、覺得累就午睡15至30分鐘，以及多吃白米、馬鈴薯、豆類和南瓜等補氣食材。

日本

上一則

一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋

延伸閱讀

有房有年金安心了？68歲退休男作息、健康大崩壞 面臨破產危機

有房有年金安心了？68歲退休男作息、健康大崩壞 面臨破產危機
成功翻轉70歲時多病體質 84歲女醫的無鹽蔬菜湯健康法

成功翻轉70歲時多病體質 84歲女醫的無鹽蔬菜湯健康法
讓營養師一直回購的7款好市多商品 營養和荷包都能兼顧

讓營養師一直回購的7款好市多商品 營養和荷包都能兼顧
別再亂戒醣...藥膳專家公開「不顯老」早餐 米飯、洋蔥都上榜

別再亂戒醣...藥膳專家公開「不顯老」早餐 米飯、洋蔥都上榜

熱門新聞

台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
黃仁勳。(路透)

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

2026-10-03 21:31
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

2026-10-01 23:25
退休族分享，離開職場後的生活只將精力留給自己。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

2026-10-04 22:25
一名女子走過康乃爾大學校園一隅。 (美聯社)

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

2026-10-03 00:25
近期社群流行「沙丁魚斷食」，連帶推升沙丁魚罐頭討論度。沙丁魚罐頭示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Towfiqu barbhuiya ）

「沙丁魚斷食」爆紅掀Trader Joe's搶購潮 華人分享三明治做法

2026-10-04 20:25

超人氣

更多 >
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州
頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制

頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制
川普稱可讓伊朗摧毀洛杉磯聖地牙哥 白宮批記者：蠢蛋

川普稱可讓伊朗摧毀洛杉磯聖地牙哥 白宮批記者：蠢蛋