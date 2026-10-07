一家三口從佛州搬到西班牙 花7萬美元買下5房2衛屋

佛州的Alicia Sanchez和妻子Luci去年決定將位於奧蒙德海灘的房子出租，舉家搬至西班牙生活，艾莉西亞說搬到西班牙意味追求不同的成功定義。圖為西班牙鄉間，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alex）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 佛州一家三口搬到西班牙，放棄原有舒適生活追求自由。

佛州一家三口搬到西班牙，放棄原有舒適生活追求自由。 重點二： 她們以現金7萬2千元買下安達盧西亞5房2衛住家。

她們以現金7萬2千元買下安達盧西亞5房2衛住家。 重點三：移居後開創藝術工作室與民宿，重定義成功與生活節奏。

艾莉西亞（Alicia Sanchez）和妻子露西（Luci）及女兒住在佛州 奧蒙德海灘（Ormond Beach），她們在去年做了大膽決定，把房子出租、讓女兒退學，舉家搬到西班牙生活，花了7萬元買了一棟房子，在不同的環境有很多地方需要適應，但艾莉西亞說她認為自己選擇追求不同的成功定義，不再追求工作晉升加薪，而是享受自然，盡情進行藝術創作。

CNBC Make It報導，艾莉西亞原本在一間大型美國企業擔任行銷，露西則任職於心理健康 領域，她們有一個今年7歲的女兒，一家三口住在奧蒙德海灘的一間舒適平房中，過著很多人眼中被認為是舒適的生活，但她們到了覺得舒適度不等於成就感的人生階段。

艾莉西亞說，多年來她們身兼多份工作也做兼職，休假時間也拿來做手工和藝術創作，每一分錢都用來實現她們的目標，也就是更自由、更親近自然、擁有更多家庭時光的生活，她們覺得如果真的想要這樣的生活，就必須做出改變。

艾莉西亞和露西決定搬到西班牙，艾莉西亞說她是多明尼加裔美國人，露西是古巴裔美國人，所以她們都會說西班牙文，她們能更輕易融入當地生活，艾莉西亞20年前也曾因位在西班牙當過英文老師而在那邊住過。

接下來的五個月，艾莉西亞和露西把佛州的房子出租、讓女兒退學，並打包家中有特殊意義的物品和美術用品，全部裝到一個貨櫃，運到大西洋的另一頭，她們則是登上飛往西班牙的班機，當時並沒有保證一切都會順利，她們的數位游牧簽證（Digital Nomad Visa）仍在處理流程，要等她們抵達西班牙才會獲准，因此搬家可說是她們做過最大膽的放手一搏。

艾莉西亞一家抵達後，一開始只能先租房，在安頓下來前，她們住在阿利坎特（Alicante）的一間Airbnb內，她們花了六周找房，發現很多房子的租金比預期的貴很多。

去年7月的某一天，艾莉西亞和露西在看一個她們追蹤很久的YouTube頻道上的影片，發現西班牙南部安達盧西亞（Andalusian）的卡斯蒂爾德坎波斯（Castil de Campos）山村有間面積1600平方英尺、五房兩衛的房屋在出售，她們立刻出手，以7萬2千元買下該棟房子，這價錢看起來很不可思議，但她們以現金全額付清，沒有貸款。

艾莉西亞說，她們一家三口的一個月開支約為1216元，食品雜貨約350元、水116元、電費116元、手機和網路116元、健康保險230元、會計費用127元、社會保險103元、房屋保險58元。

新家被橄欖樹林和山圍繞，鄰里和睦、彼此照顧，她們成功把那裡變成自己的家。今年4月她們在村裡開了創意工作室，提供陶藝、縫紉、自然主題藝術和手工藝工作坊，她們希望為遊客和當地居民提供一個放慢腳步、沉浸於藝術的空間。

▲ 影片來源：YouTube＠CNBC Make It（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

艾莉西亞和露西第一個月只賺了50元，有些人可能會認為這令人氣餒，但她們認為這代表有人認可她們的想法，願意花錢參與，是她們能繼續往下走的動力，也多虧了她們從美國運來的用品，才能削減創業初期的成本。

艾莉西亞持續從事自由行銷策略師的工作，並根據合約狀況，她的月收入在7千至9千元間，這筆錢讓她們得以讓家變得更好和逐步發展事業，而不是只能養家糊口，她們已投資約6萬元改造住家，打造民宿房間、游泳池和戶外庭院，家庭度假屋「Stay & Create」將於明年5月正式對外開放。

艾莉西亞說，她們很喜歡卡斯蒂爾德坎波斯的悠閒氛圍，但當地和周邊村落也有很多值得體驗的活動，總是有新的驚喜可以探索，她們喜歡去格拉納達（Granada）進行戶外活動、去哈恩（Jaén）購物、去哥多華體驗都市夜生活，那些地方都距離她們家開車約一小時，也可以更方便、更省錢地去巴塞隆納、馬德里和巴黎旅行。

艾莉西亞說，她們搬到西班牙的目的是要多旅行、享受生活、少花錢，不想一直像滾輪上的倉鼠那樣瞎忙，她們做到了，但新環境也有很多地方需要適應。

艾莉西亞說，移居他國需要勇氣，但適應過程不只有在生活中的大事件，還有要去了解店什麼時候關、如何在沒有習慣的便利設施下獲得需要的物品、如何建立適合家人的日常作息，也正是這些小細節讓一個新的地方隨著時間推移變得慢慢像家。

艾莉西亞說，搬到西班牙後最大的驚喜是生活步調，在美國時，她們習慣立刻把事情完成，但她們現在住的地方沒有Uber Eats，任何覺得重要的事情可能明天或下周才能處理。

艾莉西亞說，她有時會感到沮喪，處理各種瑣事和應對陌生的官僚程序需要極大的耐心，但有的時候生活節奏不必總是被緊迫感束縛，這本身就別具美感。她們現在回頭看，搬離美國意味著選擇追求不同的成功定義，她們不再追求升職或更大的房子，如今成功意味著清晨俯瞰橄欖樹林，午後與來自世界各地的人們一起創作藝術，並看著女兒在她們深愛的社區中茁壯成長。