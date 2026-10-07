天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

天涼好想吃東西？醫師提醒，嘴饞不必過度焦慮，但若食欲明顯增加持續數周，同時體重、腰圍一路飆升，建議就醫檢查。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 研究指出，秋冬因日照縮短、睡眠與生活型態改變，容易讓食欲上升、體重增加，醫師建議以高蛋白早餐、規律作息和運動來預防發胖。

天氣轉涼，不少人覺得胃口大開，愈吃愈涮嘴，甚至正餐才吃完，沒多久又想找東西吃。「食欲之秋」可能不只是心理作用。研究發現，人的飲食與體重確實可能隨季節變化，美國一項追蹤593名成人的研究顯示，秋季每日熱量攝取平均比春季高出約86大卡，攝取量在11月初達到高峰，體重則在冬季最高。

台灣家醫科醫師李唐越表示，秋天特別想吃東西，不一定只是「意志力不夠」，可能與氣溫、日照時間、生理時鐘及生活型態等多重因素有關。尤其下半年連假、聚餐、烤肉等活動增加，也讓人暴露在更多「吃東西」的氛圍中。

今年8月刊登於國際期刊「Frontiers in Psychiatry」的「季節性代謝振盪」（SMO）假說進一步提出，秋冬白晝縮短後，日照與褪黑激素訊號隨季節改變，可能牽動生理時鐘、食欲、能量代謝及體重。過去針對冬季型季節性情緒障礙的研究，也觀察到部分患者冬天食慾增加、偏愛碳水化合物及體重上升等現象。

另一個容易被忽略的因素是睡眠，李唐越指出，日照改變可能進一步影響睡眠及食慾調節。若又因連假熬夜、作息日夜顛倒，食欲更可能受到干擾。因此，秋天胃口變好，是季節、生理及生活環境共同作用的結果。

如何避免一路從秋天吃到冬天、體重跟著上升？李唐越提出3個原則。第一，早餐攝取足夠蛋白質，可選擇雞蛋、無糖豆漿、豆腐等，例如2顆蛋搭配無糖豆漿，增加飽足感，降低之後嘴饞的機會。第二，維持規律睡眠，每天盡量固定睡覺及起床時間，即使連假也不要大幅打亂作息。

第三則是規律運動。成人每周至少應累積150分鐘中等強度有氧活動，並搭配每周至少2天肌力訓練。秋天天氣較舒適，可安排快走、慢跑、騎單車或重量訓練；聚餐後也不必因「吃太多」而瘋狂運動補償，飯後散步20至30分鐘、增加日常活動量，反而比較容易長期維持。

李唐越提醒，秋天偶爾胃口變好、連假與親友聚餐，不需要因此過度焦慮。但如果食欲明顯增加持續數周，同時出現體重、腰圍一路上升，甚至血糖、血脂異常。在經過調整飲食、睡眠及運動後仍未改善，建議就醫進一步評估，確認是否有代謝、荷爾蒙或其他因素影響食欲與體重。