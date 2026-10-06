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好市多原味優格怎麼選？華人親測3大桶 營養、口感比一比

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美國好市多販售多款大容量原味優格，外觀看似相近，蛋白質、脂肪、糖分與口感卻各有差...
美國好市多販售多款大容量原味優格，外觀看似相近，蛋白質、脂肪、糖分與口感卻各有差異。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Towfiqu barbhuiya ）

AI摘要

文章摘要整理：

華人網友實測比較好市多3款原味優格，指出Chobani、Kirkland與A2各有蛋白質、糖分與口感差異，應依需求挑選並留意份量換算。

美國好市多(Costco)販售多款大容量原味優格，外觀看似相近，蛋白質、脂肪、糖分與口感卻各有差異。一名居美網友「Larry洛杉磯生活」近日比較Chobani Lowfat Plain Greek Yogurt(低脂原味希臘優格)、Kirkland Organic Greek Yogurt Plain(有機無脂希臘優格)及Bellwether Farms A2 Organic Whole Milk Yogurt(有機全脂優格)，認為三款沒有絕對優劣，應依高蛋白、糖分、碳水及口感需求選擇。

文章中指出，Chobani每份約含20克蛋白質、8克碳水化合物及7克糖，無添加糖、低脂且標示無乳糖，較適合重視蛋白質攝取或對乳糖較敏感者。Kirkland每份約含18克蛋白質、8克碳水及5克糖，同樣無添加糖，主打有機、無脂，Larry認為是三款中最穩健百搭的日常選擇。

Bellwether Farms A2則以全脂與A2牛奶為特色，每份約含8克蛋白質、5克碳水及3克糖，無添加糖。相較前兩款，它的蛋白質較低，但碳水較少，質地也更滑順。Larry因此將三款簡單歸納為：控制糖分可優先考慮Kirkland、高蛋白選Chobani，重視較低碳水與全脂口感則可嘗試A2。

不過，有網友提醒，各品牌標示的「每份」重量不同，不能直接比較包裝正面的蛋白質數字。若統一換算每100克，Chobani約含10.5克蛋白質，Kirkland約10.6克，兩者濃度其實接近；A2約4.7克，僅約前兩款的一半。換言之，Chobani標示20克蛋白質，是以每份190克計算，選購時應同時確認食用份量。

口感評價則相當兩極。有人認為Chobani濃稠、酸味低，但也有人覺得偏乾、有粉感；Kirkland被稱為百搭適中，卻有人嫌太稠或乳清容易分離；A2有人喜歡其滑順稀薄，也有人直呼酸度太高。價格同樣受促銷影響，有人「誰打折就買誰」，另有網友改推FAGE。原味優格可搭配莓果、堅果及奇亞籽，但「0添加糖」不等於完全無糖，若控制糖分，仍應留意天然乳糖、份量與額外加入的蜂蜜、果醬及甜味麥片。

▲ 影片來源：Facebook＠Costcofam4u（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

▲ 影片來源：Instagram＠coachpatrickburkett（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

https://www.facebook.com/watch/?v=2065230810925437

▲ 影片來源：Instagram＠hillside_farmhouse（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • Chobani適合重視高蛋白與乳糖較敏感者；Kirkland主打有機、無脂，屬於日常百搭選擇；Bellwether Farms A2則適合想要較低碳水、偏好全脂滑順口感的人。

  • 因為各品牌標示的每份重量不同，直接比包裝數字會失真。若統一換算每100克，Chobani與Kirkland蛋白質其實接近，A2則明顯較低，選購時要一起看份量。

  • 0添加糖不代表完全無糖，優格仍含天然乳糖，實際攝取還會受份量影響。若再加蜂蜜、果醬或甜味麥片，糖分也會提高，控糖者要特別留意。

好市多 華人 蛋白質 Costco

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