水波蛋只灑鹽太可惜 檸檬、蒜香、辣味...6種調味料都能搭

水波蛋是一道簡單又美味的料理，撒上檸檬椒鹽、大蒜粉、塔巴斯科辣椒醬等調味料能讓味道層次更豐富。示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Vladimír Sládek）

AI摘要 文章摘要整理： 文章整理6種適合水波蛋的調味選擇，從綠女神粉、檸檬椒鹽到Tabasco與無鹽香料，都能讓簡單蛋料理風味升級。

水波蛋是一道歷史悠久的料理，做法簡單又好吃，完美的水波蛋有著緊緻的蛋白，伴隨鮮明濃郁的蛋黃從中緩緩流出，不論視覺和味覺都很享受；如果選擇適當的調味料點綴，還能讓水波蛋美味升級，Daily Meal報導列出6種最適合水波蛋的調味料。

1. Trader Joe's 綠女神綜合調味粉（Trader Joe's Green Goddess Seasoning Blend）

一瓶Trader Joe's 綠女神綜合調味粉就融合了多種新鮮風味，混合鹽、研磨黑胡椒、切碎洋蔥、大蒜顆粒，還包含細香蔥、青蔥、菠菜與歐芹，可以大量撒在水波蛋上，增添豐富滋味，讓人食指大動。

2. 檸檬椒鹽（Lemon pepper）

在水波蛋上撒點檸檬椒鹽，可以帶來鮮明的柑橘香，與濃郁蛋黃相得益彰，研磨黑胡椒則能增添辛辣的大地風味，雖然胡椒是主要成分，但其中的鹽也能提升風味層次，商店通常就能買到檸檬椒鹽，或者也可以在家用檸檬皮自製。

3. 大蒜粉

以乾燥大蒜切片磨成的大蒜粉，可以為水波蛋增添鹹香味，以及些許鮮味，風味比一般蒜瓣更濃郁，又沒有大蒜粒的酥脆質感，可以根據個人口味，適量撒在煮熟的蛋上。

4. 塔巴斯科辣椒醬（Tabasco Sauce）

塔巴斯科辣椒醬當中的醋，可以平衡奶油般蛋黃的濃郁風味，並增添明亮酸味，特別適合喜歡有點辣味的人。辣椒醬的三種簡單成分，包含紅辣椒、蒸餾醋與鹽，讓簡單美味的水波蛋風味更上一層樓。塔巴斯科辣椒醬不會太濃稠，也不會太稀，而且除了辣味以外還充滿豐富滋味。

5. 鹽和黑胡椒

最單純的鹽和黑胡椒就是蛋的完美配料，喜歡享受水波蛋本身滋味的人，可以撒點鹽和胡椒提味，同時享受新鮮蛋真正的風味，用粗粒黑胡椒和粗鹽取代細胡椒與鹽，可以增加口感；或試試風味更清淡的白胡椒，或煙燻鹽、調味鹽、雪花鹽等不同種類的鹽，變換一下口味。美國實驗廚房（America's Test Kitchen）的專家說，建議在煮蛋的水中加入約1茶匙的鹽。

6. Spike無鹽調味料（Spike Salt-Free Seasoning）

Spike原味調味料是一款純素、無麩質、無味精，由39種香草、香料和蔬菜混合而成的調味料，這款調味料能為任何餐點增添豐富風味，該公司後來推出不含鹽的無鈉版本。想要來一份滋味豐富的無鹽水波蛋，只需要在蛋上撒點Spike無鹽調味料即可，調味料中包含營養酵母、茴香和菠菜。