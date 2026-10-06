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頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制

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聯合航空將於今年秋天在部分航線的頭等和商務艙推出基礎票，雖然票價較低，但限制也較...
聯合航空將於今年秋天在部分航線的頭等和商務艙推出基礎票，雖然票價較低，但限制也較多。聯航示意圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聯航今年秋天起推頭等艙與商務艙基礎票。
  • 重點二：基礎票價格最低，但選位需付費且限制較多。
  • 重點三：美國國內頭等艙與特定國際商務艙提供三種票價。

基本票價正式進入頭等艙，聯合航空（United Airlines）即將推出名為「基礎票」（base）的全新低價頭等艙機票，今年秋天開始，聯航頭等艙和商務艙的乘客在符合條件的航線上有三種票價可選，新推出的基礎票是頭等艙最低票價等級，但也帶有更多限制，例如選座需付費，托運行李額度也有限。

今日美國（USA Today）報導，聯航的官網顯示，今年秋天開始，頭等艙和商務艙的乘客在符合條件的航線上將有彈性（flexible）、標準（standard）和基礎三種票價可選擇；聯航在官網指出，旅客可根據自己的旅行需求選擇合適的票價等級，無論選擇哪個等級，都能享受到該艙等提供的同等優質機上體驗。

聯航只在美國國內航線的頭等艙提供三種票價。基礎票選位需付費，行李額度為一件託運行李一件隨身行李，不可更改航班或退款；標準票選位免費，行李額度為兩件託運行李和一件隨身行李，更改航班免費，不可退款；彈性票行李額度為兩件託運行李和一件隨身行李，選位、更改航班都免費，可退款。

聯航在飛往加拿大、拉丁美洲和加勒比海地區的國際航線的商務艙提供三種票價。基礎票選位需付費，行李額度為一件託運行李和一件隨身行李，有聯航貴賓室使用權，不可更改航班或退款；標準票選位免費行李額度為兩件託運行李和一件隨身行李，有聯航貴賓室使用權，可更改航班，不可退款；彈性票行李額度為兩件託運行李和一件隨身行李，有聯航貴賓室使用權，選位、更改航班都免費，可退款。

精華 FAQ

  • 聯航將推出名為「基礎票」的低價艙等票價，讓頭等艙與商務艙乘客在符合條件的航線上，可依需求選擇彈性、標準、基礎3種方案。

  • 頭等艙基礎票選位需付費，僅含1件託運行李和1件隨身行李，且不可改票或退款；標準票可免費選位並可免費改票；彈性票則連選位、改票與退款都更自由。

  • 美國國內航線的頭等艙會提供3種票價；飛往加拿大、拉丁美洲與加勒比海的國際商務艙也有3種票價，而且3種等級都可使用聯航貴賓室。

加拿大 機票 聯合航空

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