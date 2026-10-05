整理包／電鋸聲、煮頭顱…蔡天鳳碎屍案高院開審 前夫1家能罪成嗎？

香港名媛蔡天鳳疑因金錢糾紛遭前夫一家殺害。（取材自Instagram）

2023年震驚香港 的名媛蔡天鳳 命案，歷經3年多次提堂、三人罪成等司法程序後，謀殺罪部分2026年9月底正式在香港高等法院開審。28歲的蔡天鳳遭前夫鄺港智、前公公鄺球及前大伯鄺港傑涉謀殺，檢方指金錢與房產糾紛是案件根源，並陸續揭露案發前準備及處理遺體等細節。如今3名被告站上法庭受審，這宗震撼香港社會的命案，從案發、追查到審訊及後續影響，仍持續受到關注。

名媛遭碎屍 震驚社會

2023年2月21日，28歲香港名媛、模特兒蔡天鳳失聯，家人翌日凌晨報警。警方2月24日在大埔龍尾村一處村屋發現大量人體殘肢及疑似肢解工具。

警方在屋內雪櫃發現蔡天鳳的雙腿，其中大腿肉已被削至見骨；現場另有電鋸、刀、碎肉機、雨衣、面罩、手套等物品，並發現兩大湯煲，內有疑似人體組織、肉碎及青紅蘿蔔。

警方在其中一個湯煲內發現蔡天鳳頭顱，頭顱經烹煮後只剩頭骨及頭髮，湯煲內另有數條胸骨。2026年審訊，檢方明確表示，3名被告並沒有打算吃掉蔡天鳳。

警方先後拘捕蔡天鳳前夫鄺港智、前公公鄺球、前大伯鄺港傑及前婆婆李瑞香等人。鄺港智、鄺球、鄺港傑被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪；三人均否認謀殺罪，其中鄺港智及鄺港傑承認阻止合法埋葬屍體罪。

👉香港蔡天鳳碎屍案將開審 前夫1家3口被控謀殺

👉香港名媛遭碎屍 母堅持不洗女兒生前睡衣：怕聞不到味道

前夫一家下狠手 為哪樁？

案發初期，警方已懷疑案件涉及金錢及房產糾紛，檢方表示，蔡天鳳為節省印花稅，將一處價值約6000萬港幣（約764.6萬美元）的加多利山住宅登記在鄺球名下。

2022年，蔡天鳳計畫出售加多利山大宅，但鄺球不願簽署出售物業的授權文件，雙方多次爭執，關係惡化。一次見面時，鄺球甚至被指企圖打蔡天鳳。

檢方認為，鄺球擔心一旦房屋出售，自己將失去利益，因此產生殺機；若蔡天鳳死亡，物業仍登記在鄺球名下，因此聯手兩名兒子鄺港智、鄺港傑犯案。

👉蔡天鳳案開審 2022年語音公開：她不滿鄺家忘恩負義

狠心分屍 鄰居聽見電鋸聲

鄺球事前租下大埔龍尾村村屋，並以帆布等遮蓋牆身及窗戶。案發前，3人陸續準備電鋸、絞肉機、膠靴、大型金屬湯煲、鐵鎚等物品。

案發當日上午，鄺港傑及鄺港智曾在旺角一間星巴克咖啡店碰面。監視器拍到鄺港傑當時曾作出頭部側向一邊的動作，檢方懷疑這可能是在模仿蔡天鳳遭鐵鎚擊倒後的姿勢。

附近居民表示，蔡天鳳失蹤當天下午4時許，該村屋曾傳出電鋸聲，之後又出現煮食氣味。

👉香港名媛蔡天鳳案 前夫鄺家3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

歷經3年才審訊 百人搶旁聽

蔡天鳳案經歷逾3年司法程序，直到2026年9月底才正式進入高等法院審訊。9月21日法院處理審前法律爭議，當天約有100名市民到庭旁聽，甚至有人清晨6時許便到法院排隊。

正式開審後，檢方開始陳述蔡天鳳與鄺家因房產及金錢問題產生的矛盾，也逐步披露案發前的準備工作，包括租用村屋、購買電鋸、湯煲及絞肉機，以及案發當天的行蹤和監視器畫面。。

庭上亦播放蔡天鳳生前傳給母親的語音，她向母親抱怨，自己與鄺港智離婚多年，仍持續接濟鄺家，鄺家卻「一分錢也沒出過」，並形容對方「不懂感恩」、「忘恩負義」。她還斥鄺球是「騙子」及「卑鄙混蛋」，母親則以「老狐狸」形容鄺球。

目前鄺港智、鄺球、鄺港傑3人的謀殺案仍在審訊中，尚未判刑。前婆婆李瑞香另案被控妨礙司法公正，2025年被判囚18個月；另有涉嫌協助鄺港智潛逃的人士遭判刑。

👉名媛蔡天鳳慘遭碎屍 前夫一家涉有重嫌再開庭 上百民眾排隊旁聽

👉名媛蔡天鳳碎屍案 前婆婆阻撓港警辦案 判囚18月

驚天命案對社會帶來什麼？

蔡天鳳命案引發香港社會對資助房屋制度的討論。鄺球被揭發持有價值逾7000萬元的加多利山豪宅，仍以綠表資格購入居屋，引發外界質疑綠表買家的資產審查是否存在漏洞。其後香港房屋委員會收緊相關資格安排，加入買入居屋前24個月不得在香港擁有物業等規定。

該案影響甚至延伸至流行文化領域。2025年海洋公園的「港詭奇案」鬼屋，被發現設有煮食爐、湯煲、青紅蘿蔔及疑似人頭等元素，演員還拿著假人頭、掀開煲蓋，說出「飲唔飲青紅蘿蔔湯呀（要不要喝蘿蔔湯啊）」及「係咪想爭家產呀（是不是想爭家產啊）」等台詞；由於與蔡天鳳案中的湯煲、青紅蘿蔔及爭產情節高度相似，引發外界批評及聯想。

海洋公園其後表示，鬼屋內所有設施、角色、故事及對白均屬虛構，並稱團隊會因應訪客反應調整互動內容；面對外界質疑，園方已即時調整部分場景。海洋公園主席龐建貽也表示，已更改部分角色及物品，希望避免市民聯想到曾發生的案件。

👉捧人頭、問「爭家產」...港海洋公園鬼屋場景似蔡天鳳碎屍案