別只盯Nvidia、英特爾 「半導體2大真霸主」被點名：長期投資首選

人工智慧（AI）熱潮持續推升先進晶片需求，市場目光往往集中在英特爾、Nvidia（輝達，又名英偉達）等知名晶片業者，但真正掌握關鍵技術與製造能力的企業，還包括台積電與艾司摩爾（ASML）。示意圖。(圖／AI生成)

AI摘要 文章摘要整理： 有媒體指出，台積電與艾司摩爾分別掌握晶片代工與關鍵設備優勢，在AI熱潮帶動先進晶片需求下，具備長期投資價值。

人工智慧（AI）熱潮持續推升先進晶片需求，市場目光往往集中在英特爾、Nvidia（輝達，又名英偉達）等知名晶片業者，但真正掌握關鍵技術與製造能力的企業，還包括台積電與艾司摩爾（ASML）。2家公司分別在晶片製造與設備領域建立強大競爭優勢，是絕佳的長期投資標的。

台積電掌握先進晶片製造

據The Motley Fool報導，台積電是全球重要晶片製造商，輝達所設計的先進晶片，幾乎100%交由台積電代工。除了輝達，包括蘋果在內，幾乎所有自行設計AI晶片的企業都使用台積電晶圓代工服務。

報導指出，台積電的優勢主要來自2方面，一是持續率先推出先進製程技術，二是具備大規模生產能力。第2季台積電估計占全球晶圓代工營收72.5%，即使客戶想轉向其他業者，也很難找到能以相同規模高效率生產先進晶片的競爭對手。

就連競爭對手英特爾有時也會尋求台積電協助完成晶片訂單，使台積電在AI晶片市場具備重要地位。

艾司摩爾掌握關鍵製程設備

艾司摩爾的技術優勢則來自半導體製造設備。公司經過數十年研究及合作，掌握只有自身擁有專利與技術能力生產的複雜設備，其中包括極紫外光（EUV）微影機台，可用於製造先進晶片，將微小電路蝕刻到晶片上，電路間距甚至可小至2奈米。

報導指出，若沒有這些設備，包括台積電在內的主要晶片製造商就無法生產目前的先進晶片，因此艾司摩爾在半導體產業中占有關鍵地位。

2家公司近年股價表現良好，但高需求也曾推升估值。以預期本益比來看，目前艾司摩爾高於台積電，不過2者估值都未偏離多年平均水準。隨著更多晶圓廠投入興建，以因應日益增加的晶片需求，2家公司營收與獲利仍有望持續成長。

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