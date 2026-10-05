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比廁所還髒 飛機上1處細菌量居冠「千萬別讓食物碰到」

TVBS新聞網／編譯：張君堯
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有實驗顯示出飛機上的小餐桌細菌量很多。飛機餐示意圖，與本新聞無關。（取材自uns...
有實驗顯示出飛機上的小餐桌細菌量很多。飛機餐示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@note thanun）

AI摘要

文章摘要整理：

Travelmath抽樣調查顯示，飛機上的小餐桌細菌量最高，甚至比廁所按鈕更髒，旅客應避免讓食物直接碰觸桌面並注意手部清潔。

細菌無處不在是人們具備的常識，近期有旅遊網站針對飛機衛生進行調查、震驚地發現機上細菌含量最多的地方竟然是「小餐桌」，其骯髒程度更遠超飛機廁所，希望民眾多加留意清潔。

飛機最髒的竟是「小餐桌」 旅遊網站：細菌爆量

根據報導，旅遊網站Travelmath委託微生物學家，從5個機場和4個航班上採集樣本，結果發現小餐桌每平方英寸的菌落形成單位（CFU）高達2155、高居所有受測表面之冠，且超越大眾普遍認為會比較髒的飲水機按鈕（1240CFU）和廁所沖水按鈕（265 CFU）。

有鑑於細菌可能直接進入旅客的嘴裡，最直接的應對之道就是避免食物與小餐桌有任何直接接觸，此外，Travelmath建議隨身攜帶乾洗手液，以應對旅途中可能接觸到的其他髒污表面。

近年來，為了實現利潤最大化，航空公司員工面臨著加快乘客下機和登機流程的巨大壓力，由於機組人員事務繁雜，座椅和小餐桌往往要等到1天結束時才會進行清潔，這或許也成為細菌含量高的主因。

比廁所還髒！飛機上「這地方」細菌量居冠　專家：千萬別讓食物碰到

TVBS新聞網

精華 FAQ

  • 調查結果顯示，飛機上細菌量最高的是小餐桌，而不是一般人直覺認為較髒的廁所區域。研究指出，這個位置因為接觸頻繁且清潔可能不夠即時，成為細菌聚集的重點表面。

  • 報導引述數據指出，小餐桌每平方英寸高達2155CFU，明顯高於飲水機按鈕的1240CFU，也遠超廁所沖水按鈕的265CFU，顯示其髒污程度在受測表面中最突出。

  • Travelmath建議旅客避免讓食物直接碰到小餐桌，以免細菌進入口中，並隨身攜帶乾洗手液，方便在旅途中清潔雙手，降低接觸其他髒污表面的風險。

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