35歲財富自由 前SpaceX工程師裸辭 與妻月花2.5萬美元追夢

SpaceX的成功讓許多員工成為富豪。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Brian Aggrey 21歲進入SpaceX實習，靠14年持股累積在公司上市後翻身，與妻子雙雙辭職，展開月花2.5萬美元的旅行與學藝圓夢計畫。

太空公司SpaceX今年上市後，除了讓創辦人馬斯克（Elon Musk）身價暴增，也讓不少持有公司股票的資深員工財富大幅增加。其中35歲前SpaceX工程師阿格雷（Brian Aggrey）在公司待了14年，長期透過到職配股與績效獎勵累積股票，如今他與同齡妻子乾脆雙雙辭職，展開為期一年的「Year of Freak」圓夢計畫，每月預算高達2.5萬美元，準備把時間花在旅行、藝術與過去沒空完成的興趣上。

21歲進SpaceX實習 一路待14年累積公司股票

根據華爾街日報報導，前SpaceX工程師阿格雷（Brian Aggrey）21歲時以實習生身分加入SpaceX，此後一路工作14年，參與獵鷹9號（Falcon 9）相關電子、軟體及機械系統工作，離職前已是資深軟體工程師，也是公司任職時間最長的一批員工之一。

在SpaceX工作期間，阿格雷透過入職時取得的股票，以及每年績效獎勵持續累積持股。但這條「致富之路」並非一開始就很風光，他回憶，2015年一度窮到無法同時負擔房租及股票選擇權相關稅金，最後還是室友借他200美元才度過難關。阿格雷坦言，當年根本不知道一路累積下來的SpaceX股票，最後究竟會不會值錢，只知道這是一場自己願意承擔的風險。夫妻倆過去甚至曾在洛杉磯與室友合住，目的就是盡可能省下資金投入SpaceX股票。

如今這場長達十多年的豪賭終於迎來結果，SpaceX今年6月掛牌上市後，阿格雷手中長期累積的股票價值大幅增加，也讓夫妻倆有了暫時告別職場的底氣。兩人已出售部分SpaceX持股作為接下來一年的生活及旅行資金，但大部分持股仍繼續留在公司。

夫妻倆一起辭職 每月80萬「瘋一年」

不只阿格雷辭去工作，原本任職植物肉公司Impossible Foods、擔任資深品類經理的妻子諾瓦克（Phoebe Novack）也一起離職。夫妻倆將這段人生空檔取名為「Year of Freak」，規畫從今年一路玩到2027年7月31日，每個月編列2.5萬美元預算。若按照12個月計算，全年預算約30萬美元，把這筆錢拿來完成過去因工作無法實現的興趣與計畫。

今年7月，夫妻倆先前往義大利米蘭及法國蔚藍海岸，接著住進法國鄉間。諾瓦克在楓丹白露（Fontainebleau）參加表演課程，每周花約35小時學習演戲；阿格雷則騎著腳踏車探索附近城鎮、前往巴黎逛博物館，還坐在咖啡館閱讀法文小說。到了9月，兩人又前往法國阿爾卑斯山霞慕尼（Chamonix）體驗滑翔傘，接著到義大利觀看F1義大利大獎賽，並造訪威尼斯雙年展及威尼斯影展。阿格雷甚至曾得知西班牙瓦倫西亞可以看到日全食後，臨時從法國跨國前往拍攝。這種「今天想做什麼就去做」的自由，正是夫妻倆希望透過這一年體驗的生活。

兩人目前人在巴黎，接下來還預計前往墨西哥城。阿格雷計畫在當地學習雕塑，並與藝術家Brian Thoreen合作，投入與墨西哥城水資源危機有關的創作計畫；冬季則準備返回美國加州滑雪、衝浪。夫妻倆將「Year of Freak」的終點設定在2027年7月31日，屆時可能重新回到原本的產業工作，也可能踏進完全不同的領域。阿格雷透露，在歐洲旅行期間觀察當地大眾運輸後，他對改善美國公共交通產生興趣；夫妻倆也打算利用這一年接觸景觀設計、視覺藝術及電影製作等不同領域。

從一度連房租與股票稅金都無法同時負擔的SpaceX實習生，再到14年後靠著長期持有的公司股票換來「一年不用上班」的自由，如今夫妻倆雖然套現部分持股展開圓夢之旅，等這場為期365天的「瘋狂之年」結束後，兩人的下一站仍是未知數。

21歲進SpaceX熬14年股票翻身 夫妻辭職月花80萬玩世界

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