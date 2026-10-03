黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在紐約獲頒韓美協會范佛里特獎時，李在鎔致詞談交情卻意外透露黃敏珊已完婚，成為晚宴焦點。

Nvidia(輝達，又譯英偉達）執行長黃仁勳 9月28日在美國紐約獲頒2026年范佛里特獎，三星 電子會長李在鎔出席致詞時談到與黃仁勳的多年交情，意外透露黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）近日完成終身大事。

南韓經濟日報與東亞日報報導，當晚韓美協會（The Korea Society）在紐約舉行年度晚宴，表彰黃仁勳在人工智慧（AI）、半導體創新及強化韓美關係方面的貢獻。范佛里特獎（Van Fleet Award）由韓美協會1992年設立，以紀念協會創辦人、韓戰退伍將領范佛里特（James A. Van Fleet）。三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源都到場祝賀黃仁勳。

李在鎔致詞時拿自己與黃仁勳的交情開起玩笑，細數兩人有3個共同點。第一，三星與輝達都在AI領域大舉押注；第二，兩人都有一個叫Madison的女兒；第三，兩人都使用三星Galaxy Z Fold8。這番話逗得現場笑聲不斷。

當晚李在鎔女兒李元珠與黃敏珊並肩而坐，而李元珠的英文名字同樣叫Madison，兩人面前名牌分別寫著「Madison Lee」與「Madison Huang」。兩人在活動期間不時以英語交談，互動相當熱絡。

黃仁勳長女黃敏珊。(路透)

談到女兒時，李在鎔突然提起黃敏珊近況，表示她在兩天前完成終身大事，並當場向她送上祝福，邀請現場來賓一起鼓掌。

有關黃敏珊婚訊，目前主要來自李在鎔當晚的公開祝賀，黃仁勳本人與輝達截至目前尚未針對婚訊發布正式聲明。

黃敏珊目前擔任輝達Omniverse資深總監，並參與公司全球業務。

李在鎔女兒李元珠則出生於2004年，今年6月取得芝加哥大學學位，過去曾在高通（Qualcomm）等科技企業及非營利組織實習。這次也是她少見陪同父親出席與商業相關的正式活動，當晚除了與黃敏珊相談甚歡，也和多名韓美政商界人士交流、合影。