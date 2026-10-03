Trader Joe's帆布袋紅什麼？揭密5個消費心理學

Trader Joe's萬聖節限定迷你帆布袋30日上架，售價2.99元。（Trader Joe's提供）

AI摘要 文章摘要整理： Trader Joe's迷你帆布袋之所以引發瘋搶，主要來自限量稀缺、品牌認同、實用與個性展現，以及社會認同與補償性消費等多重心理因素。

美國連鎖超市Trader Joe's迷你帆布袋自2024年首次暴紅後，便不時推出新款，每次上市都吸引大批顧客搶購。今年6月，華盛頓特區記者尼古拉斯·巴拉西拍攝一段影片，記錄當地門市顧客爭搶新款帆布袋的混亂場面，這支影片累積550萬次觀看，有網友笑稱，員工似乎在說：「他們給我的薪水不夠我幹這種破事。」

據報導，鄰近萬聖節 ，Trader Joe's推出黑、綠、紫、橘4色帆布袋。雖然容量不大，不適合大量採買雜貨，但店方表示，這款帆布袋適合萬聖節「不給糖就搗蛋」活動，或只購買少量商品時使用。

紐約理工學院行銷學教授科琳·P·柯克表示，Trader Joe's在全美有超過600家門市，由於沒有海外門市，帆布袋也因此成為具有美國特色的商品。她指出，消費者購買帆布袋，不只是表達個人所有權與身分認同，也是在與其他「懂這個品牌」的消費者建立連結。

代表圈內人的身分

柯克說，這種「圈內人」的感覺會形成消費者行為研究所稱的「心理所有權」，讓消費者逐漸產生「這個品牌是我的」感受。

Trader Joe's「節儉也可以很酷」的品牌形象，也讓帆布袋成為一種「觸手可及的富裕」，消費者可以用平價買到松露爆米花、高級起司及熱門帆布袋等具有特色的商品。

一旦產生歸屬感，有些人甚至會認為自己比新加入的消費者更「配得上」帆布袋。

實用又能展現個性

全球策略與管理顧問公司科爾尼消費者研究所負責人凱蒂·托馬斯表示，現今消費者願意花錢購買的商品，通常至少符合實用、帶來快樂或展現身分認同其中一項，而Trader Joe's帆布袋恰好同時滿足3項需求。

她說，帆布袋耐用，可以裝午餐及日常用品；價格不高的戰利品能帶來快樂，同時也能展現「我是誰」。

她曾看到紐約許多年輕Z世代族群拿著帆布袋裝午餐及日用品，正是實用性與身分結合的例子。有些粉絲更會在袋子上彩繪、加裝鈕扣或刺繡，進一步展現個人風格。

限量販售製造稀缺感

帆布袋數量有限，也讓它具備「獨家商品」的特質。由於Trader Joe's沒有海外門市，國際旅客願意在旅途中排長隊，甚至花100美元從網路購買。即使在美國，帆布袋也僅限時販售，形成緊迫感與「稀缺效應」。部分門市因此限制每名顧客最多購買4至5個，以避免轉售商大量囤貨。

托馬斯指出，這種獨特性會讓消費者感到自己特別或與眾不同，也提供與他人聊天或分享故事的話題。

大家都有也是購買理由

南加州大學行銷學教授拉爾斯·佩爾納則表示，人們享受排隊本身所帶來的社交經驗並非新鮮事。過去新款iPhone上市時，就有人提前在店外搭帳篷等待，即使數天後仍有充足庫存。他認為，Trader Joe's帆布袋的消費者除了想搶先購買，也享受與其他人一起排隊的同伴感。

佩爾納表示，媒體報導及社群平台上的排隊影片也會吸引更多人加入，讓原本沒有想過排隊購買的人認為「這是一件很酷的事」。他將此稱為「社會認同」現象，即人們會受到大多數人的行為影響，就像有些人選擇排隊最長的餐廳，認為「其他人一定知道哪家最好」。

買熱門商品帶來掌控感

柯克則認為，消費者也可能透過購買熱門商品獲得掌控感。她指出，經濟、人工智慧及遠方戰爭等議題充斥媒體，許多事情並非個人能夠控制；當人們感到失去控制時，可能會透過其他方式重新建立掌控感，其中之一就是「補償性消費」。

她解釋，當生活感覺難以掌控時，人們可能轉向自己能控制的事情，例如購買商品。那些被視為個人延伸的物品，可以帶來效能感與自尊，幫助人們重新找回掌控感。

不過，專家提醒，部分瘋狂排隊甚至店內推擠的情況，也與轉售商有關。當門市沒有設置購買上限時，最早排隊的人可能大量囤貨，再於數小時後將帆布袋以高價放上網路。托馬斯對此打趣說：「這就是晚期資本主義在運作！」