我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網封后首戰失利 芮芭奇娜中網爆冷輸給排名118

Nvidia黃仁勳當岳父了 三星會長紐約致詞 意外說溜嘴

Trader Joe's帆布袋紅什麼？揭密5個消費心理學

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
Trader Joe's萬聖節限定迷你帆布袋30日上架，售價2.99元。（Tra...
Trader Joe's萬聖節限定迷你帆布袋30日上架，售價2.99元。（Trader Joe's提供）

AI摘要

文章摘要整理：

Trader Joe's迷你帆布袋之所以引發瘋搶，主要來自限量稀缺、品牌認同、實用與個性展現，以及社會認同與補償性消費等多重心理因素。

美國連鎖超市Trader Joe's迷你帆布袋自2024年首次暴紅後，便不時推出新款，每次上市都吸引大批顧客搶購。今年6月，華盛頓特區記者尼古拉斯·巴拉西拍攝一段影片，記錄當地門市顧客爭搶新款帆布袋的混亂場面，這支影片累積550萬次觀看，有網友笑稱，員工似乎在說：「他們給我的薪水不夠我幹這種破事。」

據報導，鄰近萬聖節，Trader Joe's推出黑、綠、紫、橘4色帆布袋。雖然容量不大，不適合大量採買雜貨，但店方表示，這款帆布袋適合萬聖節「不給糖就搗蛋」活動，或只購買少量商品時使用。

紐約理工學院行銷學教授科琳·P·柯克表示，Trader Joe's在全美有超過600家門市，由於沒有海外門市，帆布袋也因此成為具有美國特色的商品。她指出，消費者購買帆布袋，不只是表達個人所有權與身分認同，也是在與其他「懂這個品牌」的消費者建立連結。

代表圈內人的身分

柯克說，這種「圈內人」的感覺會形成消費者行為研究所稱的「心理所有權」，讓消費者逐漸產生「這個品牌是我的」感受。

Trader Joe's「節儉也可以很酷」的品牌形象，也讓帆布袋成為一種「觸手可及的富裕」，消費者可以用平價買到松露爆米花、高級起司及熱門帆布袋等具有特色的商品。

一旦產生歸屬感，有些人甚至會認為自己比新加入的消費者更「配得上」帆布袋。

實用又能展現個性

全球策略與管理顧問公司科爾尼消費者研究所負責人凱蒂·托馬斯表示，現今消費者願意花錢購買的商品，通常至少符合實用、帶來快樂或展現身分認同其中一項，而Trader Joe's帆布袋恰好同時滿足3項需求。

她說，帆布袋耐用，可以裝午餐及日常用品；價格不高的戰利品能帶來快樂，同時也能展現「我是誰」。

她曾看到紐約許多年輕Z世代族群拿著帆布袋裝午餐及日用品，正是實用性與身分結合的例子。有些粉絲更會在袋子上彩繪、加裝鈕扣或刺繡，進一步展現個人風格。

限量販售製造稀缺感

帆布袋數量有限，也讓它具備「獨家商品」的特質。由於Trader Joe's沒有海外門市，國際旅客願意在旅途中排長隊，甚至花100美元從網路購買。即使在美國，帆布袋也僅限時販售，形成緊迫感與「稀缺效應」。部分門市因此限制每名顧客最多購買4至5個，以避免轉售商大量囤貨。

托馬斯指出，這種獨特性會讓消費者感到自己特別或與眾不同，也提供與他人聊天或分享故事的話題。

大家都有也是購買理由

南加州大學行銷學教授拉爾斯·佩爾納則表示，人們享受排隊本身所帶來的社交經驗並非新鮮事。過去新款iPhone上市時，就有人提前在店外搭帳篷等待，即使數天後仍有充足庫存。他認為，Trader Joe's帆布袋的消費者除了想搶先購買，也享受與其他人一起排隊的同伴感。

佩爾納表示，媒體報導及社群平台上的排隊影片也會吸引更多人加入，讓原本沒有想過排隊購買的人認為「這是一件很酷的事」。他將此稱為「社會認同」現象，即人們會受到大多數人的行為影響，就像有些人選擇排隊最長的餐廳，認為「其他人一定知道哪家最好」。

買熱門商品帶來掌控感

柯克則認為，消費者也可能透過購買熱門商品獲得掌控感。她指出，經濟、人工智慧及遠方戰爭等議題充斥媒體，許多事情並非個人能夠控制；當人們感到失去控制時，可能會透過其他方式重新建立掌控感，其中之一就是「補償性消費」。

她解釋，當生活感覺難以掌控時，人們可能轉向自己能控制的事情，例如購買商品。那些被視為個人延伸的物品，可以帶來效能感與自尊，幫助人們重新找回掌控感。

不過，專家提醒，部分瘋狂排隊甚至店內推擠的情況，也與轉售商有關。當門市沒有設置購買上限時，最早排隊的人可能大量囤貨，再於數小時後將帆布袋以高價放上網路。托馬斯對此打趣說：「這就是晚期資本主義在運作！」

精華 FAQ

  • 因為它結合限量販售、品牌話題、實用性與身分認同，讓消費者覺得既有趣又有價值；再加上社群影片放大排隊現象，進一步刺激跟風搶購。

  • 包括心理所有權、稀缺效應、社會認同、補償性消費，以及實用、快樂與展現自我等需求。這些因素共同讓帆布袋不只是商品，更像身分象徵。

  • 排隊本身會帶來同伴感與話題性，媒體和社群又會放大這種氛圍；而轉售商囤貨、限購機制不足，則製造更強的稀缺感，讓熱門程度持續升溫。

萬聖節

上一則

秋天別再只穿黑白灰 5組低調彩色搭配 薑黃配牛仔藍有休閒感

下一則

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

延伸閱讀

Trader Joe's萬聖節帆布袋回歸 2.99元搶購 轉售幾千？

Trader Joe's萬聖節帆布袋回歸 2.99元搶購 轉售幾千？
跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰
Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍
美國這款平價魚罐頭突然爆紅 銷量增51% 貨架被掃空

美國這款平價魚罐頭突然爆紅 銷量增51% 貨架被掃空

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
一名女子走過康乃爾大學校園一隅。 (美聯社)

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

2026-10-03 00:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
專家提醒，旅客搭機前切勿空腹，登機前攝取適量營養並補足水分，能大幅降低高空突發不適的風險。（示意圖／AI生成）

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

2026-09-27 00:20
灣區好市多近日舉辦中秋限定路演，一款馬蘇里拉起司餅意外成為討論焦點。起司餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Mayara Caroline Mombelli ）

試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃

2026-09-26 21:15

超人氣

更多 >
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」