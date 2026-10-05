我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前牧師為情婦殺妻 遭判無期徒刑定讞 落淚仍堅稱無辜

杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀 卻因有1身分能一路過關

看到標誌不煞停、椅子佔停車位... 美東這一城市被評為最不適合開車

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
個人理財平台WalletHub針對美國100個主要大城市的交通進行評比，選出最適...
個人理財平台WalletHub針對美國100個主要大城市的交通進行評比，選出最適合開車的城市，賓州費城排名最後，是最不適合開車的城市。圖為費城街景，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Ethan Hoover）

AI摘要

文章摘要整理：

根據WalletHub 2025年報告，費城在美國100個主要城市中被評為最難開車的城市，主因是交通壅塞、安全與基礎建設表現不佳。

在城市裡開車，伴隨駕駛的可能不是美麗的風景，而是擁擠的交通、坑洞的路面和此起彼落的喇叭聲。每個城市的交通狀況不同，但若以安全、擁車成本等開車相關因素對一城市的駕車環境進行評分，賓州的費城被選為最不適合開車的城市。

PlanetWare報導，說到最不適合開車的城市，很多人會想到紐約、波士頓芝加哥或洛杉磯，但根據個人理財平台WalletHub一份2025年的報告，美國的100個主要大城市中，費城被認為是最難開車的城市。

費城的居民似乎也認同這份報告，有網友在Reddit上的費城板討論費城的駕駛，一名網友說，費城的駕駛們是他對該城市最大的不滿，他住在那七年了都沒有變，並列舉闖紅燈、用危險警示燈掩蓋不良駕駛行為和利用對向車道超車的問題。

不過，WalletHub的報告不是只以不良駕駛行為來進行評比。該報告指出，美國的一般開車者每年將因燃油浪費和交通壅塞而損失約771元。為了確定整體排名，WalletHub檢視了多個類別，並為每個城市在每項類別評分。

在全部一百個城市中，費城排名最後一名，在擁車和車輛維護成本排名第85名，交通狀況和基礎建設第97名、安全排第96名，該研究也將駕駛友善度、平均油價和每年花在交通的時數也列入評比。

其他東岸大城市的表現為波士頓排名第87名，紐約也幾乎墊底，為第97名。

但這不代表遊客就應放棄在費城租車，只不過若要租車，有幾點要留意。要做好心理準備，其他駕駛可能會不守規則，例如看到停車標誌不完全煞停，還有人在路邊停車格放椅子佔位置。還要記得保持冷靜，不要與人衝突，也不要對其他駕駛做出不友善的表情，賓州交通局指出，2025年費城及周邊的縣發生了近2200起因駕駛不當造成的交通事故。

此外，若最近會在費城開車，要記得開車時務必把手機收好，賓州最近正非常嚴格地取締開車手持手機的行為，違者將面臨罰款。

費城有許多代表性景點和地標，在當地旅遊除了租車，當然也能搭乘大眾運輸。費城的主要大眾運輸是SEPTA，也就是賓夕法尼亞州東南地區交通局（Southeastern Pennsylvania Transportation Authority），是營運費城及周邊地區的大眾運輸機構，為美國第六大公共交通系統，服務涵蓋區域鐵路、公車、有軌電車、地鐵和高速鐵路。

最後，可能會有人好奇WalletHub的報告中最適合開車的城市有哪些，第一名由德州聖體市（Corpus Christi）拿下，第二至第五名分別為北卡格林斯伯勒（Greensboro）、愛達荷州博伊西（Boise）、亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）及德州拉雷多（Laredo）。

精華 FAQ

  • WalletHub 2025年的報告指出，賓州費城在美國100個主要大城市中排名最後，被評為最不適合開車、整體駕駛環境最差的城市。

  • 報告不只看不良駕駛行為，還納入擁車與維修成本、交通狀況與基礎建設、安全、駕駛友善度、平均油價，以及每年花在交通上的時數。

  • 文中提到費城常見闖紅燈、危險駕駛、對向超車與佔車位等問題，且事故頻傳、手機執法嚴格，若自駕需特別冷靜並留意交通規則。

費城 波士頓 芝加哥

上一則

你買的漢堡比較貴？ 麥當勞被控利用AI調整價格 面臨集體訴訟

下一則

比廁所還髒 飛機上1處細菌量居冠「千萬別讓食物碰到」

延伸閱讀

彩椒切完別全丟 她示範在家輕鬆種出新鮮彩椒

彩椒切完別全丟 她示範在家輕鬆種出新鮮彩椒
退休男搬到鄉間小鎮想省錢 不料為一事付出最貴代價

退休男搬到鄉間小鎮想省錢 不料為一事付出最貴代價
華人搭灰狗巴士橫跨美國「洛杉磯→紐約68小時」 她讚這點最值回票價

華人搭灰狗巴士橫跨美國「洛杉磯→紐約68小時」 她讚這點最值回票價
不是加州...風景優美、就業機會多 這州拿下2026年宜居第一名

不是加州...風景優美、就業機會多 這州拿下2026年宜居第一名

熱門新聞

台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
一名女子走過康乃爾大學校園一隅。 (美聯社)

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

2026-10-03 00:25
網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
黃仁勳。(路透)

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

2026-10-03 21:31
退休族分享，離開職場後的生活只將精力留給自己。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

2026-10-04 22:25
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

2026-10-01 23:25

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞