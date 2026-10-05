看到標誌不煞停、椅子佔停車位... 美東這一城市被評為最不適合開車

個人理財平台WalletHub針對美國100個主要大城市的交通進行評比，選出最適合開車的城市，賓州費城排名最後，是最不適合開車的城市。圖為費城街景，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Ethan Hoover）

AI摘要 文章摘要整理： 根據WalletHub 2025年報告，費城在美國100個主要城市中被評為最難開車的城市，主因是交通壅塞、安全與基礎建設表現不佳。

在城市裡開車，伴隨駕駛的可能不是美麗的風景，而是擁擠的交通、坑洞的路面和此起彼落的喇叭聲。每個城市的交通狀況不同，但若以安全、擁車成本等開車相關因素對一城市的駕車環境進行評分，賓州的費城 被選為最不適合開車的城市。

PlanetWare報導，說到最不適合開車的城市，很多人會想到紐約、波士頓 、芝加哥 或洛杉磯，但根據個人理財平台WalletHub一份2025年的報告，美國的100個主要大城市中，費城被認為是最難開車的城市。

費城的居民似乎也認同這份報告，有網友在Reddit上的費城板討論費城的駕駛，一名網友說，費城的駕駛們是他對該城市最大的不滿，他住在那七年了都沒有變，並列舉闖紅燈、用危險警示燈掩蓋不良駕駛行為和利用對向車道超車的問題。

不過，WalletHub的報告不是只以不良駕駛行為來進行評比。該報告指出，美國的一般開車者每年將因燃油浪費和交通壅塞而損失約771元。為了確定整體排名，WalletHub檢視了多個類別，並為每個城市在每項類別評分。

在全部一百個城市中，費城排名最後一名，在擁車和車輛維護成本排名第85名，交通狀況和基礎建設第97名、安全排第96名，該研究也將駕駛友善度、平均油價和每年花在交通的時數也列入評比。

其他東岸大城市的表現為波士頓排名第87名，紐約也幾乎墊底，為第97名。

但這不代表遊客就應放棄在費城租車，只不過若要租車，有幾點要留意。要做好心理準備，其他駕駛可能會不守規則，例如看到停車標誌不完全煞停，還有人在路邊停車格放椅子佔位置。還要記得保持冷靜，不要與人衝突，也不要對其他駕駛做出不友善的表情，賓州交通局指出，2025年費城及周邊的縣發生了近2200起因駕駛不當造成的交通事故。

此外，若最近會在費城開車，要記得開車時務必把手機收好，賓州最近正非常嚴格地取締開車手持手機的行為，違者將面臨罰款。

費城有許多代表性景點和地標，在當地旅遊除了租車，當然也能搭乘大眾運輸。費城的主要大眾運輸是SEPTA，也就是賓夕法尼亞州東南地區交通局（Southeastern Pennsylvania Transportation Authority），是營運費城及周邊地區的大眾運輸機構，為美國第六大公共交通系統，服務涵蓋區域鐵路、公車、有軌電車、地鐵和高速鐵路。

最後，可能會有人好奇WalletHub的報告中最適合開車的城市有哪些，第一名由德州聖體市（Corpus Christi）拿下，第二至第五名分別為北卡格林斯伯勒（Greensboro）、愛達荷州博伊西（Boise）、亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）及德州拉雷多（Laredo）。