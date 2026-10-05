伊州女子在急診苦等4小時 沒看到醫生卻收4百美元帳單

伊利諾州的Autumn Daniels因持續的偏頭痛到急診就醫，她等了四小時但沒看到醫生，只好先行離開，沒想到之後收到醫院寄來410元的帳單。等待就醫示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊州女子因偏頭痛到急診，苦等4小時仍沒見到醫生。

伊州女子因偏頭痛到急診，苦等4小時仍沒見到醫生。 重點二： 她離開急診後收到410元帳單，內容標示為一級急診費。

她離開急診後收到410元帳單，內容標示為一級急診費。 重點三：專家提醒掛號即可能收費，申訴成功率通常不高。

在急診室等待從來就不是一件輕鬆的事，有時候等太久會讓一些人放棄就醫自行返家，但這不代表就不用付費。伊利諾州 一名女子因劇烈偏頭痛而前往醫院急診室就醫，但她等了四小時都看不到醫生，最後無奈地回家，沒想到事後收到超過4百元的帳單，專家建議到急診室一旦登記就很可能被收費，就算提出申訴，成功機率也不高，因此須特別留意。

Moneywise報導，32歲的丹尼爾絲（Autumn Daniels）今年4月時因持續一整周的偏頭痛，迫使她到位於伊利諾州香檳市的一間急診輕症中心就醫，她在那裡獲得非類固醇抗發炎藥，她說這種藥通常能緩解她的偏頭痛，治療她的醫師對她說若隔天狀況沒有好轉就要去大醫院的急診室。

隔天，丹尼爾絲的狀況沒有改善，她的姊姊帶她到位於厄巴納（Urbana）的卡爾基金會醫院（Carle Foundation Hospital）急診室。

丹尼爾絲說，她在急診櫃台掛號時急診室看起來不會很忙，她很快被帶到檢查室，一名醫療人員確認她的生命徵象和詢問她是否常會偏頭痛，接著對方要求她在候診區等待叫號。

但丹尼爾絲等了四小時，期間每小時因為頭痛而嘔吐好幾次，她和姊姊因為覺得短時間內不會看到醫生，姊姊因此帶她到另一間醫院的急診室，她在第二間醫院等了一個半小時後拿到藥。

讓丹尼爾絲等了四小時但沒看到醫生的卡爾基金會醫院後來寄了一份410元的帳單給丹尼爾絲，上面寫是一級急診就醫（Emergency Room Level 1）的費用；丹尼爾絲說有一位醫療人員在她抵達時幫她量了脈搏、體溫和血壓，但她沒有收到其他任何治療，也沒看到醫生，甚至她們在候診區時，姊姊跟醫療人員要一個冰袋讓丹尼爾絲敷在頭上都被拒絕。

根據KFF健康新聞和全國公共廣播電台（NPR）的調查，很多病患不知道自己幾乎是一踏進急診室的門，就有可能收到鉅額帳單，調查顯示急診室幾乎總是在病患掛號後就立刻收費。

丹尼爾絲參加了州政府僱員的醫療保險計劃，但該計畫只支付她在第二間醫院就醫的費用。負責管理丹尼爾絲醫保計畫的HealthLink發言人波拉斯（Leslie Porras）在聲明中表示，根據丹尼爾絲的醫保條款，患者自行離開醫院的相關費用不在醫保範圍內。

專家說，急診室帳單通常會逐項列出醫生費用和醫院費用，丹尼爾絲的卻只有單一項目，使用一個用於記錄服務的標準化數字代碼，即CPT代碼。美國醫學會（AMA）的CPT指南指出，僅分診費用不能使用此類代碼，AMA的發言人米爾斯（Robert Mills）說，丹尼爾絲帳單中顯示的代碼下的醫生費用通常費用低於410元，醫院可能把醫生費用和設施費加在一起了。

KFF健康新聞和NPR的調查建議，若症狀相對輕微，可以考慮到急診照護中心（urgent care），因為若急診中心沒有隸屬於醫院，費用通常便宜得多。

最重要的是，若要去急診，要注意一旦掛號就有可能被收費。調查指出，且只要過了櫃檯，即使沒有接受治療，幾乎肯定會被收取一筆不少的設施費。

要注意的是，若打算對該費用提出申訴，醫療保險公司幫不上什麼忙，因為大多數保險公司不會對醫療就診的編碼提出質疑，除非是極其昂貴的醫療索賠，會讓他們損失慘重。

丹尼爾絲說，卡爾基金會醫院拒絕在她的帳單上讓步，她的醫療保險公司說她有權提出申訴，但她不確定自己是否會這麼做，那張410元的帳單她目前已付了25元，並已向醫院申請費用補助。