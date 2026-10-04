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婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

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退休族分享，離開職場後的生活只將精力留給自己。示意圖，非新聞當事者。（取材自pe...
退休族分享，離開職場後的生活只將精力留給自己。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

AI摘要

文章摘要整理：

55歲前外商主管退休後婉拒同事聚會，將生活重心放在健康、心情與家人界線上，獲得不少退休網友認同。

退休代表告別工作，也意味著重新安排生活。一名55歲、曾任外商管理職的女網友「外企退休的Linda」近日在小紅書分享，前幾天收到昔日同事的聚會邀請，考慮兩天後仍決定婉拒。她表示，退休後精力有限，因此為自己訂下原則，只把時間用在「讓身體健康、讓心情愉快，以及不過度介入子女生活」三件事上。

Linda回顧過去的職場生活，日常被會議、績效、團隊管理及突發狀況填滿；回到家後，還要掛念父母、孩子與三餐。多年來，她習慣照顧每個人的情緒和需要，卻很少問自己是否過得開心。直到從工作崗位退下，她才慢慢把生活主導權還給自己。

第一件事是照顧健康。她認為，存款能帶來底氣，健康則是晚年生活的根本，因此不再熬夜或勉強身體，開始規律作息、認真吃飯，並安排散步、運動及旅行。第二件事是讓心情愉悅，不再為維繫關係參加不喜歡的聚會，閒暇時閱讀、喝茶、曬太陽，也重新培養手作與編織的興趣，從一針一線完成作品的過程中獲得滿足。

第三件事是與家人保持適當界線。她不再一天到晚圍著家人打轉，也不隨意介入子女的選擇，認為孩子與伴侶都有各自的人生，自己同樣應該保有獨立時間。鄰里間的閒言碎語則不必放在心上，需要家人協助時付出，但事情告一段落後，也要懂得適時退出。

不少退休網友認同這套生活原則。有人分享，退休17年來曾在女兒結婚生子時主動幫忙，但不被需要時就不跨越界線，平日以養花、旅行與三餐度日；也有人將退休需求歸納為「是否喜歡、是否健康、是否快樂」。留言普遍認為，舒服的晚年不在於被多少人依賴，而是保有照顧身體、安頓情緒及安排生活的能力。退休並非與人群斷開連結，而是學會把有限精力留給真正重要的人與事。

精華 FAQ

  • 她考慮兩天後仍決定拒絕，因為退休後精力有限，不想再把時間都花在維繫職場人際上，希望把生活主導權留給自己。

  • 她把原則歸納為3件事：讓身體健康、讓心情愉快，以及不過度介入子女生活，藉此保留自己的時間與界線。

  • 不少退休網友認為，舒服的晚年不在於被多少人依賴，而是能照顧身體、安頓情緒並妥善安排生活，懂得把有限精力留給真正重要的人事。

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