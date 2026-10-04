「沙丁魚斷食」爆紅掀Trader Joe's搶購潮 華人分享三明治做法

近期社群流行「沙丁魚斷食」，連帶推升沙丁魚罐頭討論度。沙丁魚罐頭示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Towfiqu barbhuiya ）

AI摘要 文章摘要整理： 「沙丁魚斷食」在社群爆紅，Trader Joe's沙丁魚罐頭引發補貨與限購話題；華人網友改做成三明治後更受歡迎，但仍需注意熱量、鈉含量與飲食均衡。

近期社群流行「沙丁魚斷食」，連帶推升沙丁魚罐頭討論度。一名居美的華人 網友「金小希ssica」近日在小紅書 表示，Trader Joe's沙丁魚罐頭一度缺貨，偶遇補貨時甚至限制每人購買兩盒。她好奇跟著嘗試，但未直接進行單一食物斷食，而是將罐頭改造成沙丁魚三明治，有網友稱讚此做法相當美味，甚至已連吃兩天。

「金小希ssica」先將吐司放入氣炸鍋烤至表面微焦，再把兩顆雞蛋、一盒沙丁魚及Salsa混合，加入黃芥末醬與Ranch醬攪拌成沙拉。最後在吐司上依序鋪上高麗菜絲、沙丁魚沙拉與番茄片，便完成快速早餐。她表示，沙丁魚單吃略有氣味，搭配蔬菜與醬料後接受度提高；若以減脂為目標，可改用全麥吐司及熱量較低的調味料。

留言區對味道評價不一。有人認為Trader Joe's版本煙燻味較淡，好市多(Costco)款味道更突出；也有人擔心魚腥味與魚刺，「金小希ssica」則稱自己食用時沒有被刺到。不少網友分享，將沙丁魚搗碎拌蛋及蔬菜較容易入口，但麵包、Ranch醬等配料仍可能增加熱量，不能只因主食材是魚就直接視為低卡餐。

營養方面，沙丁魚屬富含Omega-3脂肪酸的魚類，也能提供蛋白質等營養；美國心臟協會建議一般飲食每週攝取兩份魚類，尤其可選擇脂肪較豐富的魚，但這並不等於需要長時間只吃沙丁魚。

此外，斷食並非人人適合，尤其糖尿病患者若改變進食時間或大幅減少碳水化合物，可能需要同步調整藥物與監測血糖。美國國家糖尿病、消化與腎臟疾病研究所提醒，糖尿病患者進行斷食前，應先與醫療專業人員規畫，以降低低血糖等風險。相較追隨單一食物風潮，把沙丁魚納入均衡飲食、注意罐頭鈉含量與整體熱量，才是較穩妥的吃法。