水槽卡油垢、飄臭味 達人：小蘇打、白醋加冰塊 清得乾乾淨淨

清潔達人分享清潔和保養不鏽鋼水槽的正確方法。水槽示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Zulfugar Karimov）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 不鏽鋼水槽可用洗碗精、小蘇打、白醋與冰塊深度清潔。

不鏽鋼水槽可用洗碗精、小蘇打、白醋與冰塊深度清潔。 重點二： 避免鋼絲絨、漂白水等用品，以免刮傷或變色。

避免鋼絲絨、漂白水等用品，以免刮傷或變色。 重點三：每日擦乾、每週深洗，並清理排水管可減少異味與水漬。

每天用水槽洗碗、洗菜，別忘記也要定期清潔水槽本身，不只能避免難聞氣味在廚房飄散，沖洗碗盤時更衛生，廚房同時也會更美觀。Southern Living報導訪問清潔達人斯坦（Jacqueline Stein），分享輕鬆、有效率清潔不鏽鋼水槽的技巧。

開始清洗水槽之前，要先將水槽裡的碗盤、餐具和雜物都移開，丟掉食物殘渣，並用溫水沖掉表面鬆散的灰塵。避免使用鋼絲絨、菜瓜布，或含氯漂白水等強效化學物，以免刮傷或損壞不鏽鋼表面。

需要準備的材料包含洗碗精、小蘇打、白醋、冰塊、防刮菜瓜布或軟毛刷、不鏽鋼清潔劑或去汙粉、廚房紙巾與超細纖維布，視需求可再準備檸檬汁。

清潔不鏽鋼水槽並不會花太多時間，首先移走水槽中所有物品，如果水槽裝有廚餘處理機，應清除處理機內的所有黏汙和碎屑，可倒入一些冰塊、少許醋和撒上小蘇打，可自由選擇是否倒點檸檬汁，再啟動處理機消除異味和汙垢。完成並確定關閉機器後，使用小刷子清潔處理機周圍和機器內部。

接著將整個水槽塗抹洗碗精，斯坦推薦使用Dawn洗碗精，並使用防刮菜瓜布徹底刷洗，重點在清除食物殘渣、油汙與任何附著的汙垢，先將表面清潔乾淨，之後使用不鏽鋼清潔劑才能達到最佳效果。刷洗完後以溫水沖乾淨，然後對著水槽大量噴灑Bar Keepers Friend這類不鏽鋼清潔劑，使用防刮菜瓜布或軟毛刷刷洗水槽、水龍頭、把手與任何金屬裝置。斯坦說，她偏好使用小巧柔軟的細長刷子，清潔把手周圍或其他狹縫。

讓不鏽鋼清潔劑浸泡10分鐘，以去除累積的汙垢，可以在等待時清理廚房其他區塊；之後徹底沖掉所有地方的清潔劑，並用超細纖維布或廚房紙巾擦乾水槽與裝置，可以避免產生水漬，並延長清潔劑的效果。最後，取少量不鏽鋼拋光劑，使用紙巾或布均勻塗抹於水槽和金屬裝置上拋光，就能讓水槽煥然一新。

水槽異味通常源自廚餘處理機或排水管內的殘渣，斯坦說，她的絕招是混合使用醋、小蘇打、少許檸檬汁與冰塊，先將半杯左右的小蘇打倒進排水管，然後倒入一杯白醋，讓水管冒泡幾分鐘，接著放入冰塊，並啟動廚餘處理機，粉碎所有殘留碎屑。

日常生活上，每次使用後應沖洗並擦乾水槽，避免食物殘渣與水分停留太久而產生異味，如果沒有廚餘處理機，斯坦說，建議在排水口裝上濾網，沖洗餐具時就能攔截食物殘渣，也能輕鬆集中廚餘，避免塞在排水管內。

斯坦說，建議每天結束時快速沖洗與擦拭水槽，防止食物殘渣堆積和形成水漬，不需要進行全套清潔，只要用洗碗精和海綿簡單刷洗，就能保持水槽乾淨清爽，大概每週一次進行上述的深度清潔即可。如果是大餐過後，最好立刻清潔水槽，以免食物殘渣附著而產生汙漬、異味或刮痕。

斯坦說，使用市售清潔劑前，需先確認能否安全用在不鏽鋼上，她偏好Bar Keepers Friend，因為有效又溫和，不會傷到不鏽鋼。一定要避免使用有研磨性或任何含有漂白水的產品，因為這類產品可能刮傷水槽或導致變色，可以查看標籤確認產品是否適用不鏽鋼。

斯坦說，金屬器具長時間放在水槽裡，就會形成鏽斑。想清除鏽斑，可以在該處噴上少許Bar Keepers Friend清潔劑或小蘇打，加一滴水調成糊狀，再用軟海綿輕輕擦洗，之後徹底沖洗並擦乾水槽，以防止產生新的鏽斑。

斯坦說，水中的礦物質在表面乾燥後，會形成水漬，預防水漬的最佳方法就是沖洗後擦乾水槽，建議使用超細纖維布擦拭，每週用不鏽鋼清潔劑清潔一次水槽，可以形成保護膜，比較不會產生水漬。只要確保使用清潔劑後徹底擦乾，產品就能發揮最佳效果，水槽的水漬也會隨著時間減少。