我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾大學7人性侵案 校長打破沉默：事情不會過了就算

咖啡別空腹喝 醫師推薦搭配3種食物「穩定血糖、更耐餓」

水槽卡油垢、飄臭味 達人：小蘇打、白醋加冰塊 清得乾乾淨淨

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
清潔達人分享清潔和保養不鏽鋼水槽的正確方法。水槽示意圖，與本新聞無關。（取材自p...
清潔達人分享清潔和保養不鏽鋼水槽的正確方法。水槽示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Zulfugar Karimov）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：不鏽鋼水槽可用洗碗精、小蘇打、白醋與冰塊深度清潔。
  • 重點二：避免鋼絲絨、漂白水等用品，以免刮傷或變色。
  • 重點三：每日擦乾、每週深洗，並清理排水管可減少異味與水漬。

每天用水槽洗碗、洗菜，別忘記也要定期清潔水槽本身，不只能避免難聞氣味在廚房飄散，沖洗碗盤時更衛生，廚房同時也會更美觀。Southern Living報導訪問清潔達人斯坦（Jacqueline Stein），分享輕鬆、有效率清潔不鏽鋼水槽的技巧。

開始清洗水槽之前，要先將水槽裡的碗盤、餐具和雜物都移開，丟掉食物殘渣，並用溫水沖掉表面鬆散的灰塵。避免使用鋼絲絨、菜瓜布，或含氯漂白水等強效化學物，以免刮傷或損壞不鏽鋼表面。

需要準備的材料包含洗碗精、小蘇打、白醋、冰塊、防刮菜瓜布或軟毛刷、不鏽鋼清潔劑或去汙粉、廚房紙巾與超細纖維布，視需求可再準備檸檬汁。

清潔不鏽鋼水槽並不會花太多時間，首先移走水槽中所有物品，如果水槽裝有廚餘處理機，應清除處理機內的所有黏汙和碎屑，可倒入一些冰塊、少許醋和撒上小蘇打，可自由選擇是否倒點檸檬汁，再啟動處理機消除異味和汙垢。完成並確定關閉機器後，使用小刷子清潔處理機周圍和機器內部。

接著將整個水槽塗抹洗碗精，斯坦推薦使用Dawn洗碗精，並使用防刮菜瓜布徹底刷洗，重點在清除食物殘渣、油汙與任何附著的汙垢，先將表面清潔乾淨，之後使用不鏽鋼清潔劑才能達到最佳效果。刷洗完後以溫水沖乾淨，然後對著水槽大量噴灑Bar Keepers Friend這類不鏽鋼清潔劑，使用防刮菜瓜布或軟毛刷刷洗水槽、水龍頭、把手與任何金屬裝置。斯坦說，她偏好使用小巧柔軟的細長刷子，清潔把手周圍或其他狹縫。

讓不鏽鋼清潔劑浸泡10分鐘，以去除累積的汙垢，可以在等待時清理廚房其他區塊；之後徹底沖掉所有地方的清潔劑，並用超細纖維布或廚房紙巾擦乾水槽與裝置，可以避免產生水漬，並延長清潔劑的效果。最後，取少量不鏽鋼拋光劑，使用紙巾或布均勻塗抹於水槽和金屬裝置上拋光，就能讓水槽煥然一新。

水槽異味通常源自廚餘處理機或排水管內的殘渣，斯坦說，她的絕招是混合使用醋、小蘇打、少許檸檬汁與冰塊，先將半杯左右的小蘇打倒進排水管，然後倒入一杯白醋，讓水管冒泡幾分鐘，接著放入冰塊，並啟動廚餘處理機，粉碎所有殘留碎屑。

日常生活上，每次使用後應沖洗並擦乾水槽，避免食物殘渣與水分停留太久而產生異味，如果沒有廚餘處理機，斯坦說，建議在排水口裝上濾網，沖洗餐具時就能攔截食物殘渣，也能輕鬆集中廚餘，避免塞在排水管內。

斯坦說，建議每天結束時快速沖洗與擦拭水槽，防止食物殘渣堆積和形成水漬，不需要進行全套清潔，只要用洗碗精和海綿簡單刷洗，就能保持水槽乾淨清爽，大概每週一次進行上述的深度清潔即可。如果是大餐過後，最好立刻清潔水槽，以免食物殘渣附著而產生汙漬、異味或刮痕。

斯坦說，使用市售清潔劑前，需先確認能否安全用在不鏽鋼上，她偏好Bar Keepers Friend，因為有效又溫和，不會傷到不鏽鋼。一定要避免使用有研磨性或任何含有漂白水的產品，因為這類產品可能刮傷水槽或導致變色，可以查看標籤確認產品是否適用不鏽鋼。

斯坦說，金屬器具長時間放在水槽裡，就會形成鏽斑。想清除鏽斑，可以在該處噴上少許Bar Keepers Friend清潔劑或小蘇打，加一滴水調成糊狀，再用軟海綿輕輕擦洗，之後徹底沖洗並擦乾水槽，以防止產生新的鏽斑。

斯坦說，水中的礦物質在表面乾燥後，會形成水漬，預防水漬的最佳方法就是沖洗後擦乾水槽，建議使用超細纖維布擦拭，每週用不鏽鋼清潔劑清潔一次水槽，可以形成保護膜，比較不會產生水漬。只要確保使用清潔劑後徹底擦乾，產品就能發揮最佳效果，水槽的水漬也會隨著時間減少。

精華 FAQ

  • 先移開水槽內所有碗盤與雜物，丟掉食物殘渣，再用溫水沖掉表面鬆散灰塵。若有廚餘處理機，也要先清除內部黏汙與碎屑，避免清潔時再把髒汙帶回水槽。

  • 可準備洗碗精、小蘇打、白醋、冰塊、軟毛刷、不鏽鋼清潔劑與超細纖維布。要避免鋼絲絨、菜瓜布和含氯漂白水，因為可能刮傷表面或讓不鏽鋼變色受損。

  • 異味可用小蘇打加白醋，搭配少許檸檬汁與冰塊處理排水管或廚餘機；鏽斑可用Bar Keepers Friend或小蘇打糊輕刷；水漬則靠每次使用後擦乾與每週深度清潔預防。

上一則

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

延伸閱讀

AI時代不怕失業 12種入門級工作 年薪最高可達9萬美元

AI時代不怕失業 12種入門級工作 年薪最高可達9萬美元
北美廚房「必備五電器」 華人稱日常生活都靠它們

北美廚房「必備五電器」 華人稱日常生活都靠它們
鮪魚罐頭瀝油不再手忙腳亂 2簡單方法實測乾淨俐落

鮪魚罐頭瀝油不再手忙腳亂 2簡單方法實測乾淨俐落
洗衣機4招快速保養法 這個小盒子很多人沒理過

洗衣機4招快速保養法 這個小盒子很多人沒理過

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
一名女子走過康乃爾大學校園一隅。 (美聯社)

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

2026-10-03 00:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
專家提醒，旅客搭機前切勿空腹，登機前攝取適量營養並補足水分，能大幅降低高空突發不適的風險。（示意圖／AI生成）

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

2026-09-27 00:20
灣區好市多近日舉辦中秋限定路演，一款馬蘇里拉起司餅意外成為討論焦點。起司餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Mayara Caroline Mombelli ）

試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃

2026-09-26 21:15

超人氣

更多 >
哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」

哈蘭德提告挪威航空：未授權形象替客機「P圖金髮馬尾」
落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

落地前2分鐘雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎
雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」
萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術

萬物齊漲 全美最大吃到飽餐廳「黃金牧場」生存有術