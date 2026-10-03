秋天別再只穿黑白灰 5組低調彩色搭配 薑黃配牛仔藍有休閒感

想嘗試彩色服裝、又擔心整體太花俏的人，可以從單一亮色搭配基礎色開始，在保留秋日穩重感的同時增加視覺變化。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

AI摘要 文章摘要整理： 秋天想跳脫黑白灰，可從酒紅、薑黃、鐵鏽紅等單一亮色，搭配深灰、牛仔藍、奶油白等基礎色，兼顧層次與沉穩感。

進入秋季，不少人的衣櫃也跟著換成黑、白、灰與大地色，但深色穿搭若缺少層次，容易顯得沉悶。小紅書 帳號「一頁生活知識」近日分享5組適合秋天的配色，讓想嘗試彩色服裝、又擔心整體太花俏的人，可以從單一亮色搭配基礎色開始，在保留秋日穩重感的同時增加視覺變化。

第一組是「酒紅色＋深灰色」。酒紅色負責提亮氣色，深灰色則能壓住鮮豔感，適合運用在針織衫、包包或鞋子。若平時習慣穿素色，只要以小面積酒紅單品點綴，便能讓造型多一點成熟氣質，也是相對不容易出錯的入門搭法。

第二組「薑黃色＋牛仔藍」較為休閒。薑黃色帶有秋天的溫暖感，牛仔藍則能降低黃色的厚重與復古氣息，最簡單的搭配方式就是薑黃針織開襟衫配牛仔褲。第三組「鐵鏽紅＋奶油白」則讓鐵鏽紅成為主角，再利用柔和的奶油白提亮整體，穿起來溫暖卻不顯沉重。

第四組「墨綠色＋暖灰色」適合通勤及日常穿搭。墨綠比黑色更有變化，但又不像鮮綠色搶眼，搭配帶有溫度的灰色後，能呈現沉穩、耐看的層次。第五組「霧霾藍＋巧克力棕」則結合清爽與溫暖，藍色減輕深棕色的厚重感，棕色也讓冷調藍色更符合秋季氣氛。

留言區中，酒紅、鐵鏽紅及薑黃配牛仔藍都受到網友喜愛，也有人特別點名霧霾藍與巧克力棕，認為冷暖色調搭配十分耐看。對第一次嘗試秋季彩色的人，原PO建議每套只選一種彩色作為主角，其餘服裝維持深灰、米白或牛仔色，最後以黑色、棕色或米色鞋包收尾。如此既能增加顏色，又不會因亮點過多而失去整體感。