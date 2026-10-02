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康乃爾大學性侵案：重看電影「花漾女子」誰的前途更重要？

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「花漾女子」劇照。（美聯社）
「花漾女子」劇照。（美聯社）

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文章摘要整理：

康乃爾大學性侵案讓《花漾女子》重新成為焦點，文章借電影對照校園事件，反思社會如何偏袒男性前途、忽視女性受害者與追責正義。

美國常春藤名校康乃爾大學近日爆發的性侵指控，讓人想起2020年的電影「花漾女子」（Promising Young Woman）情節。評論網站Salon指出，康乃爾校報「康乃爾日報」（The Cornell Daily Sun）學生記者公開案件的行動，與電影主角凱西（凱莉墨里根飾）試圖為好友妮娜尋求正義的情節，產生對照，也讓這部曾獲奧斯卡五項提名再次成為討論焦點。

「花漾女子」講述女主角凱西的好友妮娜，因不堪遭到性侵選擇自殺。凱西沉浸在悔恨與悲痛之中，跟著放棄醫學院學業，白天在咖啡店打工，晚上則流連夜店假裝醉酒「被撿屍」，引誘潛在加害者暴露真面目。

「花漾女子」劇照。（美聯社）
「花漾女子」劇照。（美聯社）

英文片名「Promising young woman」直接諷刺2015年史丹福大學游泳校隊男學生Brock Allen Turner的性侵案，人們只關注到「前程似錦的年輕男孩」不應該被司法審判毀掉，但甚少人關心遭到性侵的女孩，同樣也本應擁有遠大的前程。

「花漾女子」打破由男性主導的敘事，在康乃爾大學事件重新受到關注之際，再次引發文化討論，也讓人思考「年輕女性與年輕男性的未來」孰輕孰重。

電影其中一幕，凱西質問校長，為何妮娜當年性侵指控發生時選擇相信男性，而非女性。校長回答，她不願意毀掉一名年輕男子的未來。凱西則反問，這樣一來，她選擇毀掉的就是另一名年輕女子的未來。

導演刻意將電影中的校長設定為女性，也顯示「花漾女子」並非單純將問題歸結為「男性對女性」，而是指出整個社會都可能維護既有的父權結構。

「花漾女子」劇照，當年的性侵加害者如今準備結婚，開了單身派對。（美聯社）
「花漾女子」劇照，當年的性侵加害者如今準備結婚，開了單身派對。（美聯社）

電影中的加害者有一句對白：「被這樣指控(性侵)，是每個男人最可怕的惡夢。」隨後凱西反問：「你猜每個女人最可怕的惡夢是什麼？」

電影中，部分男性角色甚至試圖自行改寫事件經過、逃避應負責任，進一步凸顯「誰掌握敘事權」的重要性。

「花漾女子」也質疑整個社會的雙標：年輕不懂事、喝酒誤事成為男性獲得寬待的理由，卻反過來讓女性受到指責；比起女性的名聲，男性的名聲被視為必須竭力保護的資產。

電影也在提醒人們，性侵造成的傷害不只落在倖存者身上，也會波及愛他們的人。電影的最後，凱西死了，作品仍試圖提出一個問題：當某件事情令人痛苦、難以面對時，人們是否應該拒絕視而不見，持續發聲並要求追究責任。

康乃爾大學化名Jane Doe的受害女子今年9月提起民事訴訟，聲稱自己在2024年遭7名校園兄弟會的成員下藥、性侵。據被害人說法，她兩年前即向校警報案，湯普金斯郡地檢署卻決定不起訴涉案的男子。

「花漾女子」海報。（美聯社）
「花漾女子」海報。（美聯社）

精華 FAQ

  • 因為康乃爾校報學生記者公開案件的行動，與電影主角為好友尋求正義的情節相呼應，讓作品再次引發對性侵、敘事權與校園責任的討論。

  • 電影批判社會總是優先保護年輕男性的名聲與前途，卻輕忽女性受害者的傷害，也質疑人們用年少、喝酒誤事等理由替加害者開脫。

  • 化名 Jane Doe 的受害者已在今年 9 月提出民事訴訟，指控自己於 2024 年遭 7 名兄弟會成員下藥、性侵；她先前報案後，檢方曾決定不起訴。

奧斯卡 康乃爾大學 性侵

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