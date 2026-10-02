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彩椒切完別全丟 她示範在家輕鬆種出新鮮彩椒

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園藝網紅分享如何用彩椒頂端部分種出新的彩椒。彩椒示意圖，與本新聞無關。（取材自p...
園藝網紅分享如何用彩椒頂端部分種出新的彩椒。彩椒示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Jonathan Borba）

AI摘要

文章摘要整理：

園藝網紅分享，彩椒切完別急著丟掉頂端，連種子一起種入土中就可能長出新植株，並建議搭配魚肥與適當時機培育。

彩椒顏色繽紛鮮艷、口感清新爽脆，不論是湯、沙拉到三明治，彩椒都能為料理增添風味。不過下次切彩椒時，別急著丟掉最頂端，有園藝網紅分享，彩椒頂端可以連同其中的種子一起種到花園裡，長出新的彩椒，省錢又有成就感。

Dengarden報導，TikTok網紅「GardenGirl」分享想要種出彩椒，不需要費神移除並曬乾其中種子，可以直接把整個彩椒頂端部分種進土裡，讓其自然生長。「GardenGirl」表示，可以施點魚肥，讓植物初期有充足養分生長，不只簡單、省錢，而且自己種蔬菜也很有成就感。

不過彩椒生長速度不快，「GardenGirl」說，根據居住地區，有些地方可能已經過季了，但可以等明年再嘗試。她建議在最後一次霜凍後種植彩椒，植株就能在溫暖天氣中生長；如果不想等太久，有網友表示，可以先在陽光充足的室內窗台上培育幼苗，等氣溫回升後，再把植物移到室外。

有網友表示，他們嘗試這一種植方法卻沒有成功，但也有許多人分享成功經驗，因為作法簡單，很值得一試。下次別急著丟掉彩椒頂端，花幾秒種到土裡，花點時間加上運氣，就有機會把廚餘變成新鮮彩椒。

@millennialgardentok You can regrow a lot of food! I get my peppers from the farmers market and when we are done I toss them in the garden. Peppers take a while to grow so maybe too late in season but something for next year to learn. I use fish fertilizer to help speed growth and production! #garden #regrowingfood #gardentok #gardentips #gardentipsandtricks ♬ kiss me - 𝑛𝑖𝑖𝑥.𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠

▲ 影片來源：TikTok＠millennialgardentok（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 因為彩椒頂端可以連同種子一起種進土裡，讓它自然發芽生長成新的植株。這種做法簡單、省錢，也讓廚餘有機會變成可收成的蔬菜。

  • 不需要。TikTok 網紅建議直接把整個彩椒頂端埋入土中即可，不必費時把種子移除、清洗或曬乾，操作方式相當方便，適合在家嘗試。

  • 彩椒生長速度不快，最好在最後一次霜凍後再種；若想提前培育，可先放在陽光充足的室內窗台，之後天氣回暖再移到戶外。

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