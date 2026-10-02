讓營養師一直回購的7款好市多商品 營養和荷包都能兼顧

彼得森說冷凍水果是最常被低估的食材之一，好市多的冷凍有機藍莓是她家常備食品之一。藍莓示意圖。（取材自pexels.com@Jessica Lewis 🦋 thepaintedsquare ）

AI摘要 文章摘要整理： 營養師分享好市多7款必回購食材，從鮭魚、鷹嘴豆泥到橄欖油，兼顧營養、便利與價格，適合想省錢又吃得健康的家庭。

好市多 （Costco ）占地廣大、商品種類繁多，有時可能會讓人不知該如何挑選商品，如果沒有頭緒，不妨看看專業營養師逛好市多時如何挑選食品。營養師通常會選讓「吃得好」這件事變得輕鬆容易的食物，營養豐富的蛋白質和冷凍水果到方便的零食和日常烹飪必需品都可能會被他們放到購物車中。

註冊營養師、Simply Wellness創辦人彼得森（Samantha Peterson）說，好市多是少數吃得健康和不要花大錢都能兼顧的地方，兩者不會互相衝突，她身為營養師，總是關注每份食物的成本和食材品質，好市多在這兩部分的表現一直都很出色。Food & Wine報導採訪了彼得森和其他營養師，詢問他們在好市多能買到的寶藏好物，以下是營養師們在好市多會一再回購的七項食品。

1. 科克蘭阿拉斯加野生紅鮭魚（Kirkland Signature Wild Alaskan Sockeye Salmon）

彼得森說，這是她會一買再買的食品，它是野生捕撈且獨立包裝，取用方便，不用每次都要整袋解凍，鮭魚也是蛋白質和omega-3 脂肪酸的良好來源。

好市多的科克蘭阿拉斯加野生紅鮭魚一磅14.33元，和其他超市的養殖冷凍鮭魚價格相近，彼得森說她的冰箱總是備有這款鮭魚，當她想輕鬆製作一份富含蛋白質的晚餐時就能使用，她的做法也很簡單，用橄欖油、檸檬汁和第戎芥末（Dijon mustard）醃製鮭魚片後放進烤箱，20分鐘後就有一份美味晚餐。

2. 科克蘭有機鷹嘴豆泥迷你杯（Kirkland Signature Organic Hummus Cups）

鷹嘴豆泥富含植物性蛋白質、有益心臟健康的脂肪和膳食纖維，這些可攜帶包裝的鷹嘴豆泥讓人隨時隨地都能享用美味營養的零食。註冊營養師哈德莉（Kaytee Hadley）說，即使她忙到沒時間做正餐，還是會用科克蘭鷹嘴豆泥、紅蘿蔔、蘇打餅、蘋果和堅果做一份簡單但營養豐富的點心拼盤。科克蘭20入裝的鷹嘴豆泥只要8元，獨立包裝讓人想吃多少就用多少，不用擔心一次要開一大罐。

3. 科克蘭中度烘焙研磨咖啡（Kirkland Signature Medium Roast Ground Coffee）

咖啡不一定營養，但卻是許多人一天活力和精力的來源。註冊營養師蘭霍芙（Jordan Langhough）說，她是兩個孩子的媽媽，她經常早起，一杯香濃的咖啡是她開啟活力一天的起點，在好市多買一大包讓她每天早上想喝的時候就能來一杯。

這款中度烘焙的阿拉比卡咖啡是特級咖啡，但一磅只賣8.80元，和沃爾瑪（Walmart）的Folgers中度烘焙咖啡相比，每磅便宜將近5元，且因為是研磨咖啡，代表隨時可沖泡，大包裝也讓人不用頻繁補貨。

4. 科克蘭巧克力杏仁（Kirkland Signature Chocolate Covered Almonds）

蘭霍芙說，杏仁中蛋白質、膳食纖維和脂肪的組合可以減緩巧克力對血糖的影響，讓人在滿足甜食慾望的同時，避免像單獨吃糖果那樣對血糖的影響。

食品儲藏櫃中常備科克蘭巧克力杏仁，下午想吃點心或晚餐後想來點甜食時就有完美選擇，好市多3磅的巧克力杏仁售價22元，這聽起來很貴，但其他超市的類似產品每磅價格可能都翻倍。

5. 科克蘭烤雞（Kirkland Signature Rotisserie Chicken）

蘭霍芙說，烤雞絕對是好市多最划算的商品，不僅鮮嫩多汁，又快速方便，隨時能補充蛋白質。除了方便外，烤雞也是加工最少的蛋白質來源，可以用於一周內的各種餐點中，蘭霍芙說可以直接吃，也可撕成雞絲加到沙拉、墨西哥捲餅或湯中。

6. 科克蘭有機藍莓（Kirkland Signature Organic Blueberries）

想要家中常備營養豐富的水果並不但代表要一直買新鮮水果，彼得森說冷凍水果是最常被低估的食材之一，好市多的冷凍有機藍莓是她家常備食品之一。好市多的冷凍藍莓是在最佳成熟度時摘採和冷凍，是攝取抗氧化劑、膳食纖維和多酚的便捷來源，對心臟健康和腦部功能都有幫助；每袋3磅重的藍莓可以放數周甚至數月，售價僅9元。

7. 科克蘭有機特級初榨橄欖油（Kirkland Signature Organic Extra Virgin Olive Oil）

蘭霍芙說，橄欖油是一種健康的脂肪，對吸收脂溶性維生素A、D、E和K等非常重要，科克蘭特級初榨橄欖油品質優良，價格實惠，讓她可以盡情享用。科克蘭有機特級初榨橄欖油2升裝，每公升10.50元，全食超市的自有品牌有機橄欖油每公升16元。蘭霍芙說科克蘭橄欖油她每天都會用到，無論是淋在烤蔬菜上、做成沙拉佐料還是用來翻炒，這款橄欖油都能輕鬆勝任。