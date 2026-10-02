7部高口碑年代劇推薦 「繁花」重現上海風華、這齣藏著我們的青春

「繁花」華麗鏡頭呈現上海繁華，也保留弄堂與餐館的市井氣息。（取材自豆瓣）

AI摘要 文章摘要整理： 文章推薦7部口碑年代劇，從民國鄉村、70年代大院到90年代商戰，透過創業、鐵路、家庭與青春故事，勾起觀眾對時代變遷與成長記憶的共鳴。

近年年代劇不再只靠懷舊取勝，而是透過創業浪潮、鄰里日常與家庭變遷，描繪不同世代在時代洪流中的選擇。以下根據搜狐整理7部兼具煙火氣與口碑的作品，從民國鄉土、70年代大院一路演到90年代商場，既能看見父母的青春，也藏著不少觀眾的童年記憶。

故事以90年代鋼鐵產業為背景，趙麗穎飾演的許半夏從收廢品起家，在男性主導的商場中闖出一片天。劇情不只描寫創業與競爭，也呈現合作夥伴並肩打拚的情義，以及利益面前複雜的人情冷暖。

2.「南來北往」｜白敬亭、丁勇岱

白敬亭飾演年輕乘警，與丁勇岱飾演的資深師傅長年守在綠皮火車上。列車串起南北乘客的人生，也見證社會數十年的變化；大院鄰里的吵鬧與溫情交織，年代感濃厚，容易勾起觀眾的青春回憶。

「南來北往」劇中的列車串起南北乘客的人生，也見證社會數十年的變化。（取材自豆瓣）

3.「你好1983」｜周也、翟瀟聞

該劇結合穿越與年代創業，現代上班族夏曉蘭意外回到1983年，在艱困開局中運用職場經驗把握商機。劇中的服裝、布景及港風音樂還原八、九十年代氛圍，也以女性奮鬥線帶出勵志色彩。

4.「夢中的那片海」｜肖戰、李沁

故事聚焦70年代一群北京大院青年，描寫他們從少年走向成年，在愛情、理想與現實間作出選擇。肖春生歷經身體受傷及事業低潮，仍保有熱情，群像成長與追夢過程成為全劇亮點。

5.「生萬物」｜楊冪、歐豪

以民國鄉村為舞台，描繪普通人與土地之間難以割捨的情感。楊冪突破過往形象，飾演在田間勞動的農村女性寧繡繡；她與封大腳沒有轟轟烈烈的愛情，卻在亂世中相互扶持，更顯樸實動人。

6.「繁花」｜胡歌、馬伊琍

王家衛以90年代上海為背景，講述阿寶抓住股市、外貿浪潮，逐漸成為「寶總」的故事。華麗鏡頭呈現上海繁華，也保留弄堂與餐館的市井氣息，人物對白、商場角力及小人物日常都值得回味。

7.「歲月有情時」｜黃景瑜、關曉彤

故事從80年代東北小城展開，張小滿、嚴曉丹與夏雷一同長大，成年後卻分赴不同城市與國家追尋未來。三人在分離、重逢與時代變化中漸行漸遠，青梅竹馬最終成為陌路，留下遺憾餘韻。

這7部作品涵蓋創業、鐵路、大院、農村與城市變遷，有的熱血，有的溫暖，也有難以挽回的錯過。年代劇最動人的地方，正是讓觀眾在角色的人生裡，看見上一代走過的青春，也重新想起自己的成長歲月。