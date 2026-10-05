全球最美7座車站 洛杉磯LAX/Metro轉運中心上榜

洛杉磯LAX/Metro轉運中心。路透

AI摘要 文章摘要整理： 凡爾賽獎公布2026年全球最美7座車站，從墨爾本到洛杉磯皆以融合在地文化、藝術設計與高效率營運，展現21世紀車站的新價值。

與機場那些灰色混凝土「巨獸」相比，世界各地有許多獨具美感的車站，令人讚嘆的建築設計，甚至讓人寧可搭下一班列車，也要在裡面多逗留一會。每日郵報報導，在聯合國教科文組織巴黎總部頒發的「凡爾賽獎」（Prix Versailles），公布了2026年全球最美車站名單；這7座魅力車站，精彩設計與營運效率同樣令人稱道。

這些「最美」車站既融入了當地歷史文化元素，又兼具創意，成為新穎且具代表性的都市空間。「凡爾賽獎」秘書長古阿丹（Jérôme Gouadain）表示，該獎項目的在凸顯那些以卓越設計驅動進步的頂尖場所，獲獎者透過成功實踐，證明21世紀的車站可以成為通往更美好未來的橋梁。以下是入選的7座「最美車站」：

1. 澳洲 墨爾本市政廳車站（Town Hall Station）

位於墨爾本歷史中心區的市政廳車站，以龐大的地下空間而脫穎而出。大廳設計模仿樹木，八根宏偉巨柱宛如樹枝，托起上方的屋頂，使整個通道散發大教堂般的氛圍。

事實上，與上榜的許多車站一樣，市政廳車站顯示了藝術絕不僅限於畫廊與博物館的牆上，它無處不在。

2. 法國里昂帕爾迪厄車站（Lyon Part-Dieu Station）

「凡爾賽獎」對這座車站的評價是，在里昂，穿過建築物前往另一條街道已是一種生活方式；雖然該車站最初並非以此為設計目的，但已成為連接不同社區的捷徑。

從乘客數量來看，它也是歐洲數一數二的車站，並透過增設入口與通道，使規模擴大了一倍。車站的設計靈感，源自城市裡古老的里昂舊城區（Vieux-Lyon）與紅十字山（Croix-Rousse）那些隱蔽的通道。

3. 義大利羅馬競技場-帝國廣場站（Colosseo – Fori Imperiali Station）

羅馬地鐵競技場站跨越四層，最深處超過98英尺，擁有遼闊的地下空間；施工期間出土的考古文物，如今伴隨著熙攘往來的乘客。

競技場考古公園與羅馬大學（Sapienza University）合作，共同開發了博物館區域的設計。以古井貫穿整座建築的主軸，運用巧妙的光影，展現羅馬的各層地質結構。

4. 義大利那不勒斯Monte Sant'Angelo地鐵站

「凡爾賽獎」描述說，走下這座地鐵站，便象徵性地踏入了地獄之門。

由印度裔英籍雕塑大師卡普爾（Anish Kapoor）設計，兩處由耐候鋼與鋁材製成的開口，帶領人們進入一個宛如維蘇威火山般的地下世界。車站就是一座人們可進入的雕塑，本身即為一件藝術品。

5. 沙烏地阿拉伯利雅得國家博物館站（National Museum Station）

這座地鐵站是遊客前往國家博物館及城市歷史中心的門戶。鄰近的巴士站令人想起貝都因人的帳篷，加上這座建築，將當地景觀與傳統沙烏地阿拉伯的住屋融為一體。

踏入車站內，藍色的牆壁彷彿璀璨的星空；充滿自然光線的寬敞中庭，引導乘客前往月台，最深的位於地下近110英尺處。

6. 沙烏地阿拉伯利雅德西站（Western Station）

西站坐落於一座舊露天市場原址，設計目的在重塑該地貌，同時不減損公共功能。有如城市的一隅，站內設有商店與清真寺，車站軌道周圍更規劃了眾多行人區。

靈感來自沙漠沙丘的曲線設計，提供了遮蔽的入口空間，讓光線與空氣得以自由穿梭於建築之間。

7. 美國洛杉磯 LAX/Metro轉運中心

坐落於以汽車為中心的加州大都會核心，這座車站與周邊龐大的高速公路網絡截然不同。

設計時充分考量在地氣候，透過自然通風與遮陽篷的運用，大幅減少了空調的使用；太陽能板可滿足建築物約一半的內部能源需求。