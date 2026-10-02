整理包／伊朗女歌手被判鞭74下 鞭刑有多可怕？

圖為一名遭鞭刑的新加坡男子，展示他臀部傷痕。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗、新加坡與台灣都把鞭刑作為回應社會秩序或治安焦慮的工具，但其法理、適用對象與爭議各異，核心衝突則是嚇阻效果與人道底線之爭。

伊朗 女歌手因直播演唱時未戴頭巾，被判74下鞭刑；新加坡 把鞭刑擴及詐騙犯，連校園霸凌的男學生也可能挨鞭；台灣則由國民黨 提出鞭刑入法的公投案。全球約有15至30多個國家或地區在法律上仍保留鞭刑，背後卻是不同的法律邏輯：宗教與公共道德、打擊犯罪，以及對治安的焦慮。

三地的理由截然不同，爭議卻有相似之處：支持者認為鞭刑有嚇阻作用，反對者認為它是對人體的摧殘，違背人道精神。

伊朗歌手Parastoo Ahmadi因公開演唱時未戴頭巾，遭判處74下鞭刑。（翻攝自Parastoo Ahmadi YT）

伊朗 | 女歌手未戴頭巾 74下鞭刑

29歲的伊朗女歌手阿赫瑪迪(Parastoo Ahmadi)，2024年12月在YouTube頻道直播線上演唱會。她沒有戴頭巾，穿著黑色無袖洋裝，獨自演唱一首愛國歌曲。影片在伊朗境內被封鎖，仍在網路上瘋傳，累積數百萬次觀看。

她事後遭逮捕、起訴。庫姆省刑事法院2026年6月裁定，她與另外8名樂隊、製作團隊成員「散布淫褻不雅內容」「冒犯公共道德」罪名成立。阿赫瑪迪被判74下鞭刑，另須禁止從事影音與藝術活動2年、2年內不得出境。

她與樂團提出上訴。9月25日，伊朗上訴法院未舉行公開聆訊，便駁回上訴，維持原判。

辯護律師團隊指出，舉辦演唱會本來就不構成犯罪。法院放棄罰款等較輕的刑罰，選擇極端處分，目的是殺一儆百，防止類似事件重演。

伊朗自1979年伊斯蘭革命後，規定女性在非親屬男性面前必須戴頭巾，也嚴格禁止女性在男女混合場合獨唱或跳舞，只能在全女性場合表演，或擔任合唱背景。近年國會又通過「頭巾與貞潔法案」，把監控與處罰擴大到線上與公共空間，違者最高可面臨15年有期徒刑，甚至死刑。

➤伊朗女歌手未戴頭巾直播個唱 法院重判74下鞭刑

新加坡樟宜監獄示範鞭刑。有受刑人指感覺「仿佛被紅螞蟻咬傷」、「一生中最痛苦的經驗」，一個挨過10鞭的犯人在受訪時曾說「那種疼痛無法形容」。（路透）

新加坡 | 範圍擴大 從詐騙犯到校園霸凌

新加坡原本就有鞭刑，但詐騙罪過去最高只判10年監禁加罰款，不會被鞭打。2025年10月，刑法修正草案曝光，擬對詐騙犯施以鞭刑；11月國會通過，12月30日起正式上路。

新法規定，詐騙主謀、詐騙集團成員，以及替詐騙行動招募人力的人，一律處6至24下鞭刑，不能免。明知故犯、提供銀行帳戶等個人資料協助詐騙洗錢者，可酌情處最多12下，其他形式的詐欺行為也面臨酌情鞭刑。

背後是詐騙猖獗。新加坡內政部官員告訴國會，2020年至2025年上半年，全國通報約19萬起詐騙案，占所有刑事案件的6成，總損失近37億新加坡幣。內政部稱，新法是為了讓刑法對新興挑戰維持有效、公正且能回應，並強調打擊詐騙仍是國家首要任務。

依新加坡法律，18至50歲成年男性的鞭數上限為24下。行刑官以一根長1.2公尺、粗1.27公分的藤鞭抽打臀部。新加坡律師公會的報告曾描述，藤鞭落下，皮膚會裂開、滲血，三鞭之後臀部便皮開肉綻。

今年4月15日，新加坡教育部發布一系列更嚴格的校園新指引，包括霸凌等嚴重不當行為的學生，最重可被鞭打3下。

教育部長李智陞強調，鞭打只是最後手段，只有在學生行為嚴重、其他紀律措施都不足以導正時才會使用。過程須經校長批准，由授權教師執行。由於新加坡刑法規定女性不受鞭刑，校園鞭打僅限男學生。

➤新加坡懲罰校園霸凌更嚴了 僅限男學生 最重鞭刑3下

➤新加坡詐騙犯強制鞭刑30日上路 最多可處24下、最少6下

➤新加坡嚴懲詐騙犯 擬祭鞭刑最重24下 3鞭就皮開肉綻

台灣 | 治安焦慮 刑罰成為新選項

今年4月，聯合報社論點出民眾的不安：長榮大學馬來西亞籍女大生命案兇嫌三度被判死，最終仍以無期徒刑定讞；台南又發生女高中生險遭拖進草叢的事件。社論認為，司法對重大性犯罪寬容，加上社安網疏漏，侵蝕了人民對公權力的信任。

在這樣的氛圍下，國民黨立委洪孟楷提案推動鞭刑公投，獲52名立委連署，8月14日在立法院過關，卻遭中選會否決，主委游盈隆指其不符「重大政策的創制」。

國民黨團轉而修法，9月30日提出「刑法」修正草案，擬將「強制鞭打」列為從刑，主張公投之路被擋，就讓議題回國會公開審查。書記長許宇甄批評中選會沒收人民權利，並呼籲賴政府別再不副署；行政院10月1日則表示仍需審慎討論。

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➤新聞評論／兇嫌可教化與鞭刑之辯…反映台人民憂懼社安破漏