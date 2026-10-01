我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有房有年金安心了？退休男作息、健康大崩壞 面臨破產危機

「蘭香如故」劉學義、譚松韻「圓房」只給看紅紗帳 劇迷氣炸

南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變...
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

AI摘要

文章摘要整理：

網友分享貝貝南瓜5種簡易料理，透過蒸雞、煎餅、豆腐煲、燜飯與湯品，讓同一種食材也能連吃5天不重複。

南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。一名網友「Super- Mino」近日在小紅書分享貝貝南瓜的5種簡易吃法，強調蒸、煎、燜、煮輪流上桌，同一種食材也能讓五天晚餐不重複。

第一道是「南瓜蒸雞腿肉」。準備南瓜200克、去皮去骨雞腿肉150克，以醬油、澱粉及薑末醃製雞肉10分鐘。南瓜切成薄片鋪在淺盤底部，再將雞肉平鋪於上方，水滾後蒸約20分鐘，直到雞肉完全熟透、南瓜可輕鬆夾斷。「Super- Mino」提醒，雞肉不要堆得太厚，才能均勻受熱。

第二道「南瓜雞蛋餅」使用南瓜200克、雞蛋2顆及麵粉30克。將南瓜刨成細絲，拌入雞蛋、麵粉、鹽和蔥花，平底鍋薄薄刷油，以中小火煎成小薄餅，待兩面金黃、內部熟透即可。若南瓜出水量較多，可先擠掉部分水分，避免麵糊太稀而無法成形。

第三道「南瓜豆腐煲」先將200克南瓜切塊，用少量油煎香，再放入蒜末、200克豆腐、生抽與250毫升清水，蓋鍋以小火燜約12分鐘。待南瓜軟糯後輕輕翻勻，避免豆腐破碎；若燜煮過程水分快收乾，應補入熱水，不必為了濃稠口感強行收汁。

想吃飽足主食，可製作「南瓜雞肉燜飯」。將120克雞腿肉切塊炒香，白米洗淨後依電鍋標準水量加水，再加入150克南瓜、雞肉、醬油及薑，啟動煮飯程序，完成後續燜5分鐘再拌勻。

最後一道「南瓜菌菇豆腐湯」，則將南瓜煮至開始變軟，再加入菌菇煮熟，放入豆腐續煮3至5分鐘，以鹽和白胡椒調味；壓碎少量南瓜融入湯中，便能讓湯頭更濃郁。從蒸菜到燜飯，簡單調整配料，就能讓南瓜成為一週餐桌上的百搭食材。

精華 FAQ

  • 文章整理出5種南瓜吃法，分別是蒸雞腿肉、南瓜雞蛋餅、南瓜豆腐煲、南瓜雞肉燜飯與南瓜菌菇豆腐湯，做法涵蓋蒸、煎、燜、煮等方式。

  • 做法是將南瓜切薄片鋪底，雞腿肉以醬油、澱粉和薑末醃10分鐘後平鋪其上，水滾後蒸約20分鐘；雞肉不要堆太厚，較容易均勻熟透。

  • 因為材料多半是家常食材，步驟簡單且能互相替換搭配，從主菜到主食再到湯品都能完成，讓一顆南瓜就能包辦多天晚餐而不顯單調。

雞蛋 南瓜 料理食譜

上一則

香蕉剝皮可直接吃？專家急喊「錯了30年」：沒做1動作恐把蟲卵吃下肚

延伸閱讀

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
日本達人教你挑成熟酪梨、正確切法 加碼2道快速美味食譜

日本達人教你挑成熟酪梨、正確切法 加碼2道快速美味食譜
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
花生醬加烏龍麵竟超搭 她10分鐘完成直呼「相見恨晚」

花生醬加烏龍麵竟超搭 她10分鐘完成直呼「相見恨晚」

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
一名女子走過康乃爾大學校園一隅。 (美聯社)

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

2026-09-28 22:21
有三生肖在中秋節喜獲小確幸，無論是工作獎金、投資回饋，或彩券手氣，都是生活中的難得驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

2026-09-24 22:25
好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

2026-09-25 20:02
中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

2026-09-25 00:25

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收