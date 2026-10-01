南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

AI摘要 文章摘要整理： 網友分享貝貝南瓜5種簡易料理，透過蒸雞、煎餅、豆腐煲、燜飯與湯品，讓同一種食材也能連吃5天不重複。

南瓜 口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋 、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。一名網友「Super- Mino」近日在小紅書分享貝貝南瓜的5種簡易吃法，強調蒸、煎、燜、煮輪流上桌，同一種食材也能讓五天晚餐不重複。

第一道是「南瓜蒸雞腿肉」。準備南瓜200克、去皮去骨雞腿肉150克，以醬油、澱粉及薑末醃製雞肉10分鐘。南瓜切成薄片鋪在淺盤底部，再將雞肉平鋪於上方，水滾後蒸約20分鐘，直到雞肉完全熟透、南瓜可輕鬆夾斷。「Super- Mino」提醒，雞肉不要堆得太厚，才能均勻受熱。

第二道「南瓜雞蛋餅」使用南瓜200克、雞蛋2顆及麵粉30克。將南瓜刨成細絲，拌入雞蛋、麵粉、鹽和蔥花，平底鍋薄薄刷油，以中小火煎成小薄餅，待兩面金黃、內部熟透即可。若南瓜出水量較多，可先擠掉部分水分，避免麵糊太稀而無法成形。

第三道「南瓜豆腐煲」先將200克南瓜切塊，用少量油煎香，再放入蒜末、200克豆腐、生抽與250毫升清水，蓋鍋以小火燜約12分鐘。待南瓜軟糯後輕輕翻勻，避免豆腐破碎；若燜煮過程水分快收乾，應補入熱水，不必為了濃稠口感強行收汁。

想吃飽足主食，可製作「南瓜雞肉燜飯」。將120克雞腿肉切塊炒香，白米洗淨後依電鍋標準水量加水，再加入150克南瓜、雞肉、醬油及薑，啟動煮飯程序，完成後續燜5分鐘再拌勻。

最後一道「南瓜菌菇豆腐湯」，則將南瓜煮至開始變軟，再加入菌菇煮熟，放入豆腐續煮3至5分鐘，以鹽和白胡椒調味；壓碎少量南瓜融入湯中，便能讓湯頭更濃郁。從蒸菜到燜飯，簡單調整配料，就能讓南瓜成為一週餐桌上的百搭食材。