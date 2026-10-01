成功翻轉70歲時多病體質 84歲女醫的無鹽蔬菜湯健康法

為了實踐健康長壽的理想生活，醫師建議飲用無鹽蔬菜湯降血壓與血糖，並補充足量蛋白質預防肌少症。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

AI摘要 文章摘要整理： 日本84歲心臟內科女醫天野惠子以無鹽蔬菜湯調整體質，3個月內讓血壓與血糖改善，並主張搭配均衡蛋白質攝取維持健康。

現代人壽命愈來愈長，維持健康狀態成為所有人追求的目標。日本媒體「PRESIDENT Online」分享了84歲現役心臟內科女醫師天野惠子，透過「無鹽蔬菜湯」擺脫70多歲時虛弱體質的親身經驗與健康法。

報導指出，天野惠子表示：「只需飲用就能發揮功效、沒有副作用且能持之以恆的蔬菜湯，是最好的『養生飲食』。」

事實上，天野醫師從小身強體健，但在邁入七旬後出現體重急劇下降與肌力衰退等狀況，75歲健檢時更被發現血壓超過140mmHg、患有輕微糖尿病，並因免疫力低下而罹患闌尾炎。

為了改善健康，天野醫師受到抗癌劑研究權威前田浩先生《最強蔬菜湯》一書的啟發。書中指出，將蔬菜切塊加水燉煮，能讓豐富的「植化素」溶入湯汁中，比起直接生食蔬菜更能高效吸收抗氧化物質，進而抑制引發老化與癌症 的活性氧。

天野醫師指出，蔬菜湯的製作極為簡單，而且「完全不加鹽與任何調味料」。蔬菜含有豐富的維生素C、E、β-胡蘿蔔素與多酚等抗氧化成分，能幫助血管保持年輕並提升免疫力。此外，蔬菜中豐富的鉀離子可排出體內多餘的鈉離子，水溶性膳食纖維則能抑制血糖急速上升、調節腸道環境，發揮改善便秘與預防生活習慣病的效果。

許多人擔心不加鹽會難以下嚥，但天野醫師實際製作後發現，蔬菜本身釋放出的自然甘甜與鮮味非常美味。持續飲用後，自然習慣清淡飲食，使人能更細膩地品嚐食材原味，一吃外食或市售加工食品就會覺得味道過鹹。

此外，蔬菜湯的製作方式極為簡單，只需將喜愛的有機、當季蔬菜或冰箱現有食材切大塊加水燉煮即可。天野醫師建議剛開始的前3個月，每日早、中、晚各飲用一次。天野醫師實踐「早餐吃得好、午餐吃剛好、晚餐吃得少」的原則，晚餐經常只吃輕食搭配蔬菜湯與當季水果。

在持續飲用約3個月後，她的血壓成功從超過140mmHg降至120mmHg左右，並保持穩定，血糖值也獲得改善。

除了飲用蔬菜湯外，天野醫師提醒，延長健康壽命還必須均衡攝取蛋白質、脂質與碳水化合物等三大營養素。高齡者若飲食過於單一（例如只吃單純的飯糰或麵包配咖啡），容易陷入營養不良，引發肌少症等問題。其中，蛋白質是維持生命活動最重要的營養素，以50公斤體重者為例，每日應攝取50公克以上的蛋白質。

天野醫師建議應結合肉、魚、蛋、乳製品等動物性蛋白質，與豆腐、納豆等植物性蛋白質，並分散於三餐攝取，以提高體內的營養吸收率，全面打造不仰賴藥物的健康強韌體質。