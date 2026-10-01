有房有年金安心了？68歲退休男作息、健康大崩壞 面臨破產危機

男子退休後頻繁出遊外食，隨意消費的狀況顯著增加。不出門時則以速食充飢，導致體重暴增10公斤且罹患生活習慣病。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Eren Li ）

AI摘要 文章摘要整理： 68歲單身男子退休後因生活空虛而放任消費、作息失序，導致健康惡化與存款逐步縮水，專家提醒須及早管控預算與規劃晚年資金。

許多人退休 後增加許多自由時間，常導致計畫外的消費支出與不規律的生活，不知不覺中造成家計的沉重負擔。日本 媒體「THE GOLD 60」報導了一名68歲單身男性，退休時有穩定居所和年金收入，卻因為「渾渾噩噩的生活」面臨老後破產危機。

報導主角是68歲單身的光男先生（化名），三年前退休時買了公寓後，手頭剩1,500萬日圓（約9.5萬美元）存款，每月年金收入約15萬日圓（約955美元）。原以為有了自己的房子便可高枕無憂，但退休半年後，光男先生感到「每天都非常無聊」。

根據報導內容，由於擁有了大量自由時間，光男先生開始頻繁出遊外食，隨意消費的狀況顯著增加。不出門時則以泡麵、零食配啤酒充飢，導致體重暴增10公斤且罹患生活習慣病。雖然在醫師警告下加入健身房，但出門運動的頻率從最初的一週3次漸漸減少至一週2次、一週1次，最後演變成一個月才去1次。

不僅如此，由於缺乏規劃，光男先生的年金入不敷出，平均兩個月需從存款中提領6萬日圓（約390美元）彌補家計缺口。理財規劃師山﨑裕佳子提出警告，若維持此速度，1,500萬日圓的存款在20年後將低於800萬日圓（約5.1萬美元），30年後更會跌破500萬日圓（約3.1萬美元）。還沒算上老舊公寓的修繕費與未來醫療、照護開支，光男先生單身無依的晚年正面臨老後破產危機。

針對光男先生的狀況，山﨑提出三點改善建議：

一、掌握收支與建立預算：保留3個月發票分析消費模式，扣除固定支出的費用後，將月年金拆解為以週為單位管理預算，同時密切注意房產稅和保險費等年度支出。

二、充實生活與維護健康：善用圖書館、社區講座或志工活動等低成本管道建立生活節奏，減少衝動消費。此外，維持健康就是最大的節約，避免不斷上漲的醫療和長期照護費用加快資產的消耗速度。

三、資金模擬與終活準備：根據總資產、年金與生活費，重新模擬計算至90歲或95歲的資金狀況。同時提早規劃緊急聯絡人、醫療與照護意願、財產管理及身後事，以化解對未來的焦慮。