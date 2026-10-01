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不是加州...風景優美、就業機會多 這州拿下2026年宜居第一名

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個人理財平台和數據研究網站WalletHub的最新研究指出，2026年全美最適合居住的州是愛達荷州。圖為愛達荷州首府博伊西街景。（取材自unsplash.com@Alden Skeie）

AI摘要

文章摘要整理：

WalletHub最新研究顯示，愛達荷州憑藉自然景觀、戶外資源與經濟成長，成為2026年全美最宜居州，但其教育、健康與生活品質仍有改善空間。

說到全美最適合居住的州，很多人會想到加州或德州；Planetware報導，個人理財平台和數據研究網站WalletHub的最新研究指出，2026年全美最宜居的州是愛達荷州，那裡美麗的風景、豐富的戶外活動和蓬勃發展的經濟，每年都吸引不少人移居。

WalletHub評估了全美50州，評分標準涵蓋51項多種指標，包括生活成本、經濟、治安、教育和健康，愛達荷州以60.15分拿下第一，第二名是總分59.41的紐澤西州，威斯康辛州是第三名，第四和第五名分別為麻州和新罕布夏州。

有趣的是，愛達荷州並未在任何一項指標獲得第一，甚至在生活品質項目中輸給排名第二的加州和排名第七的德州，但加州和德州在生活成本及安全分數較低，因此整體排名第31和第36名。

博伊西是愛達荷州的人口和經濟中心，除此之外愛達荷州還有多個區域商業中心，包括科達倫（Coeur d'Alene）、愛達荷福爾斯（Idaho Falls）和特溫福爾斯（Twin Falls），三處散布於愛達荷州，都靠近眾多戶外活動場所，舉辦大型社區活動，並且擁有商業機場或距離商業機場車程相對較短。

愛達荷州的別稱是「寶石之州」（Gem State），越來越多人移居這塊太平洋西北地區和美國西部山區交匯處的寶地。美國普查局估計，自2020年以來，愛達荷州的人口增加超過10%，自2010年以來增長將近30%，KREM報導指出愛達荷州去年所有44個縣中有36個縣人口有所成長。

在愛達荷州，戶外活動愛好者有很多釣魚、健行和騎單車的機會，博伊西河（Boise River）流經愛達荷州充滿活力和藝術氣息的首府，提供激流活動和釣魚的去處，距離市中心僅有幾分鐘路程。

愛達荷福爾斯雖面積較小，但也可從事類似的休閒活動，距離大提頓（Grand Teton）國家公園和黃石國家公園只有幾小時車程。愛達荷州的土地超過五成是公有土地，喜愛冒險者可以在周末前往鋸齒國家休閒區（Sawtooth National Recreation Area）露營和健行，或前往該州崎嶇蔥鬱的腹地弗蘭克丘奇不歸河荒野區（Frank Church-River of No Return Wilderness）。

經濟是人們移居愛達荷州的另一個原因。WalletHub的研究指出，愛達荷州的家庭收入中位數成長全國最高。愛達荷州也以農業、林業和馬鈴薯聞名，在晶片領域也是處於領先地位，總部位於博伊西的美光科技（Micron Technology），目前正在該州建造記憶體晶片製造廠，這是其5百億元擴建計畫的一部分，預計將為愛達荷州創造超過1萬7千個工作機會，科達倫、愛達荷福爾斯和特溫福爾斯有有強勁的區域經濟和就業市場成長。

愛達荷州是美國第14大州，擁有多種氣候類型，從西南部的高原沙漠到愛達荷狹地（Panhandle）地帶部分地區的內陸溫帶雨林。該州的夏天通常很溫暖，也是舉辦大型社區活動和慶典的旺季，例如在花園市（Garden City）舉辦的西愛達荷博覽會（Western Idaho Fair）和科達倫舉辦的街頭市集。

愛達荷州的冬季氣候各地不同，博伊西和愛達荷的「香蕉帶」（banana belts）以外的大多數地區通常會下雪且粉雪達數英尺，包括麥考爾（McCall）在內地美麗的度假小鎮，都令滑雪愛好者欣喜不已。

但考慮移居一地時，除了優點很吸引人，潛在缺點也要考量。WalletHub的研究指出，愛達荷州的教育和健康在全國排名第22，評分項目包括公立學校和醫療系統，生活品質排名第31，評分項目包括工時、基礎設施和娛樂選擇。

研究也顯示，愛達荷州居民的通勤時間較短，但在快速發展的博伊西周邊情況並非如此，當地正經歷發展陣痛，一般道路飽受塞車之苦。

若認真考慮搬到愛達荷州，WalletHub的分析師盧波（Chip Lupo）建議先權衡財務因素，包括生活成本、房價和就業機會。

精華 FAQ

  • WalletHub評估全美50州後，將愛達荷州列為2026年最宜居州，總分60.15分居首，第二名為紐澤西州59.41分，顯示其整體表現最均衡。

  • 雖然加州和德州在生活品質項目表現不錯，但它們在生活成本與安全分數較低，拖累整體排名；愛達荷州則在多項指標上更平均，因此拿下第一。

  • 愛達荷州兼具美景、戶外活動與經濟成長，博伊西及多個區域中心帶動就業，且人口持續增加；但通勤壅塞、教育與健康表現仍是考慮搬遷時的風險。

加州 愛達荷州

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