6部「低開瘋走」古裝劇 「無憂渡」零宣傳逆襲、「九重紫」重生爽感爆紅

6部「低開瘋走」古裝劇，不僅熱度一路攀升，劇情也各有令人入坑的魅力。圖為「無憂渡」。（取材自豆瓣）

AI摘要 文章摘要整理： 搜狐整理6部「低開瘋走」古裝劇，從無憂渡到折腰皆證明，宣傳聲量不等於成績，真正能讓作品翻盤的仍是扎實劇情、鮮明人設與演員表現。

古裝劇能否走紅，流量卡司與宣傳聲量並非唯一關鍵。近年不少作品開播前不被看好，有的積壓多年、有的製作規模有限，甚至幾乎零宣傳上線，最終卻靠扎實劇情、鮮明人設及演員表現逆襲。以下根據搜狐整理6部「低開瘋走」古裝劇，不僅熱度一路攀升，劇情也各有令人入坑的魅力。

故事設定在人妖共存的世界，神祕捉妖師宣夜遇見能看見妖怪的少女半夏，兩人攜手處理一樁樁離奇妖案，也逐漸揭開彼此身世與宿命。「無憂渡」積壓約兩年，上線前宣傳有限，卻憑單元案件、東方志怪氛圍、精緻服化道，以及任嘉倫、宋祖兒細膩的情緒戲累積口碑，成為意外黑馬。

2.「九重紫」｜孟子義、李昀銳

女主角竇昭前世婚姻不幸、家族命運多舛，重生後決定掌握自己的人生，不再任人擺布；她與背負家族祕密的宋墨相遇，兩人從互相試探到攜手破局。「九重紫」起初被視為一般網路劇，沒想到竇昭清醒果斷、有仇必報的性格大受歡迎，雙強聯手改寫命運的爽感，也讓熱度迅速攀升。

6部「低開瘋走」古裝劇，不僅熱度一路攀升，劇情也各有令人入坑的魅力。圖為「九重紫」。（取材自豆瓣）

3.「蓮花樓」｜成毅、曾舜晞、肖順堯

昔日武林第一高手李相夷在大戰後銷聲匿跡，改名李蓮花成為遊走江湖的神醫。多年後，他與方多病、笛飛聲因案件重新產生交集，在查案過程中追尋舊事真相。「蓮花樓」愛情線比重不高，以江湖探案與人物救贖為核心，懸疑邏輯、群像互動及俐落打戲均獲好評，屋頂舞劍更成為代表性名場面。

4.「御賜小仵作」｜蘇曉彤、王子奇

來自仵作世家的楚楚為實現理想，獨自前往長安參加考核，遇上掌管刑獄的安郡王蕭瑾瑜。兩人從驗屍線索追查多年懸案，逐步牽出朝堂陰謀與上一代祕密。該劇成本及演員知名度均不高，卻靠嚴謹推理、清晰案件脈絡及自然克制的感情線突圍，成為小成本古裝探案劇逆襲代表。

5.「雀骨」｜侯明昊、艾米

謝嘉魚年紀雖輕，卻精通機關與算術，在危局中展現超越年齡的判斷力，並與男主角共同捲入權謀爭鬥。兩人並非等待拯救的傳統角色，而是各有所長、相互試探的雙強組合。首次擔綱女主角的艾米演出靈動，侯明昊親自完成火刀等高難度場面，也讓動作戲成為劇集亮點。

6部「低開瘋走」古裝劇，不僅熱度一路攀升，劇情也各有令人入坑的魅力。圖為「雀骨」。（取材自豆瓣）

6.「折腰」｜宋祖兒、劉宇寧

在家族世仇與亂世局勢下，小喬為了百姓與家族嫁給魏劭，兩人的婚姻起初只有利益交換與戒備。小喬憑藉智慧和柔韌化解危機，也逐漸改變魏劭對喬家的偏見；魏劭則在相處中卸下防備，從冷硬武將變成願意守護妻子的人。該劇開播前宣傳聲量普通，劉宇寧的古裝造型也曾遭議論，播出後卻靠先婚後愛、家國權謀與夫妻拉扯感逆轉評價。

這6部作品證明，開播前的聲量不等於最終成績。志怪、重生、探案、權謀與先婚後愛各有受眾，只要人物立得住、故事講得完整，即使零宣傳或不被看好，也有機會靠觀眾口碑一路翻盤。