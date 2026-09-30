AI時代不怕失業 12種入門級工作 年薪最高可達9萬美元
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在人工智慧（AI）逐漸衝擊各種產業的年代，如果想找到一份年收入達8萬元以上的工作，其實還有不少選項。GOBankingRates報導，線上履歷網站Resume Now的分析師統計勞工局和O*NET的資料，篩選出12種不需要豐富經驗、成長潛力高，而且不容易受到自動化技術影響的職業。
1. 口腔衛生師
薪水中位數：9萬4260元
預估職缺：1萬5500
口腔衛生師負責清潔患者牙齒，與指導患者正確刷牙和使用牙線的方法，該職位需要具備副學士學位和衛生師執照。
2. 醫學超音波檢查師
薪水中位數：8萬9340元
預估職缺：1萬1700
醫學超音波檢查師透過影像設備產生器官和組織的影像，並藉此和病患與醫師討論，找出最佳診療結果，該領域工作需要具備副學士學位或高等教育證書（postsecondary certificate）。
3. 呼吸治療師
薪水中位數：8萬450元
預估職缺：1萬6800
呼吸治療師簡而言之是負責協助呼吸困難的患者，該職位需要具備副學士學位。
4. 放射師
薪水中位數：7萬8980元
預估職缺：1萬2900
如果要為患者進行X光、核磁共振等影像檢查，需具備副學士學位。
5. 職能治療助理
薪水中位數：6萬6050元
預估職缺：9600
職能治療助理協助患者透過職能治療師設計的運動，從傷病中恢復，並提升活動能力，該職位要求副學士學位。
6. 風力發電技師
薪水中位數：6萬2580元
預估職缺：6800
想要從事安裝、維護與檢修風力發電機的工作，需要風能技術的高等教育非學位證書，克服懼高症當然也是必要前提。
7. 手術助手與技師
薪水中位數：6萬2480元
預估職缺：6500
手術助手與技師需要在手術過程中與外科醫師合作，所以需要高等教育證書或副學士學位。
8. 電工
薪水中位數：6萬2350元
預估職缺：7萬7400
電工通常負責安裝與維修電路系統，該工作一般需要高中學歷或職業技術學校證書。
9. 物理治療助理
薪水中位數：6萬50元
預估職缺：2萬5800
此職位需要副學士學位與物理治療執照，工作內容包含指導患者透過運動從傷勢中恢復，並向物理治療師回報結果。
10. 冷凍空調與暖氣技工
薪水中位數：5萬9810元
預估職缺：3萬4500
安裝與檢查暖通空調（HVAC）的工作，需要具備高等教育非學位證書。
11. 太陽光電系統安裝工
薪水中位數：5萬1860元
預估職缺：1萬2000
這類專業人員負責在屋頂與其他結構上安裝太陽能板，該職位通常只要求高中學歷並接受過相關培訓。
12. 救護技術員
薪水中位數：4萬6350元
預估職缺：1萬4300
因為緊急救護技術員需要回應緊急呼叫與提供立即醫療照護，所以需要完成高等教育課程與獲得州政府執照。
文章列出12種適合入門、成長潛力高且不易受自動化影響的職業，涵蓋口腔衛生師、超音波檢查師、呼吸治療師、電工、HVAC技工與救護技術員等。 口腔衛生師年薪中位數最高，達9萬4260元，通常需副學士學位與執照；醫學超音波檢查師與呼吸治療師也都在8萬美元以上，門檻多為副學士學位或證書。 因為這些職務多半涉及現場操作、臨床判斷、手部技術與即時互動，例如醫療照護、維修安裝與緊急應變，AI較難完全取代其實務性與人際協作需求。
精華 FAQ
文章列出12種適合入門、成長潛力高且不易受自動化影響的職業，涵蓋口腔衛生師、超音波檢查師、呼吸治療師、電工、HVAC技工與救護技術員等。
口腔衛生師年薪中位數最高，達9萬4260元，通常需副學士學位與執照；醫學超音波檢查師與呼吸治療師也都在8萬美元以上，門檻多為副學士學位或證書。
因為這些職務多半涉及現場操作、臨床判斷、手部技術與即時互動，例如醫療照護、維修安裝與緊急應變，AI較難完全取代其實務性與人際協作需求。
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