AI時代不怕失業 12種入門級工作 年薪最高可達9萬美元

想找一份不需豐富經驗、薪水穩定又不怕被取代的工作，仍有職能治療等職業可選擇。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@https://kaboompics.com/ ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI衝擊下，仍有12種入門工作年薪可達8萬美元。

AI衝擊下，仍有12種入門工作年薪可達8萬美元。 重點二： 多數職缺集中於醫療照護與技術維修等領域。

多數職缺集中於醫療照護與技術維修等領域。 重點三：這些職業通常門檻不高且較不易被自動化取代。

在人工智慧（AI）逐漸衝擊各種產業的年代，如果想找到一份年收入達8萬元以上的工作，其實還有不少選項。GOBankingRates報導，線上履歷網站Resume Now的分析師統計勞工局和O*NET的資料，篩選出12種不需要豐富經驗、成長潛力高，而且不容易受到自動化技術影響的職業。

1. 口腔衛生師

薪水中位數：9萬4260元

預估職缺：1萬5500

口腔衛生師負責清潔患者牙齒，與指導患者正確刷牙和使用牙線的方法，該職位需要具備副學士學位和衛生師執照。

2. 醫學超音波檢查師

薪水中位數：8萬9340元

預估職缺：1萬1700

醫學超音波檢查師透過影像設備產生器官和組織的影像，並藉此和病患與醫師討論，找出最佳診療結果，該領域工作需要具備副學士學位或高等教育證書（postsecondary certificate）。

3. 呼吸治療師

薪水中位數：8萬450元

預估職缺：1萬6800

呼吸治療師簡而言之是負責協助呼吸困難的患者，該職位需要具備副學士學位。

4. 放射師

薪水中位數：7萬8980元

預估職缺：1萬2900

如果要為患者進行X光、核磁共振等影像檢查，需具備副學士學位。

5. 職能治療助理

薪水中位數：6萬6050元

預估職缺：9600

職能治療助理協助患者透過職能治療師設計的運動，從傷病中恢復，並提升活動能力，該職位要求副學士學位。

6. 風力發電技師

薪水中位數：6萬2580元

預估職缺：6800

想要從事安裝、維護與檢修風力發電機的工作，需要風能技術的高等教育非學位證書，克服懼高症當然也是必要前提。

7. 手術助手與技師

薪水中位數：6萬2480元

預估職缺：6500

手術助手與技師需要在手術過程中與外科醫師合作，所以需要高等教育證書或副學士學位。

8. 電工

薪水中位數：6萬2350元

預估職缺：7萬7400

電工通常負責安裝與維修電路系統，該工作一般需要高中學歷或職業技術學校證書。

9. 物理治療助理

薪水中位數：6萬50元

預估職缺：2萬5800

此職位需要副學士學位與物理治療執照，工作內容包含指導患者透過運動從傷勢中恢復，並向物理治療師回報結果。

10. 冷凍空調與暖氣技工

薪水中位數：5萬9810元

預估職缺：3萬4500

安裝與檢查暖通空調（HVAC）的工作，需要具備高等教育非學位證書。

11. 太陽光電系統安裝工

薪水中位數：5萬1860元

預估職缺：1萬2000

這類專業人員負責在屋頂與其他結構上安裝太陽能板，該職位通常只要求高中學歷並接受過相關培訓。

12. 救護技術員

薪水中位數：4萬6350元

預估職缺：1萬4300

因為緊急救護技術員需要回應緊急呼叫與提供立即醫療照護，所以需要完成高等教育課程與獲得州政府執照。