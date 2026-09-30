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退休男搬到鄉間小鎮想省錢 不料為一事付出最貴代價

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退休男搬到鄉間小鎮想省錢 不料為一事付出最貴代價

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67歲的Ray為了降低生活成本而搬到小鎮，結果因為當地醫院關門，遠距就醫反而導致...
67歲的Ray為了降低生活成本而搬到小鎮，結果因為當地醫院關門，遠距就醫反而導致他需要花大錢。長者示意圖，非新聞當事人。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：雷為省房地產稅搬到密西西比鄉鎮，退休支出先降近三分之一。
  • 重點二：但鄉村唯一醫院關閉後，最近急診室需開車62英里，醫療成本暴增。
  • 重點三：若缺乏Medigap與交通規畫，救護、住院與轉送費都可能吞噬退休預算。

67歲的雷（Ray）在三年前為了降低房地產稅，賣掉郊區的牧場式住宅，搬到密西西比州一座約3200名人口的小鎮，並用售屋所得還清房貸；表面上計畫成功了，他的每月支出減少將近三分之一，但隨後該郡唯一的醫院關閉，最近的急診室需開車62英里才能抵達。房價親民的地區，不代表就能輕鬆負擔退休生活，一旦當地醫療服務消失，距離帶來的隱形成本很快就會浮現，包含救護車費用、住宿費、交通費，還有原本以為納入預算的共同承擔額費用。

24/7 Wall St.報導，移居鄉下是面對固定收入生活的理性選擇，根據經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）2024年的區域物價平價資料（Regional Price Parity），阿肯色州的指數為86.9，密西西比州為87.0，兩者均比全國基準指數100低近13%。對於2026年社會安全金僅上調2.8%的退休人士而言，這一成本差距仍有實質影響，退休者的平均每月福利金增加約56元，達到約2064元，但這筆費用幾乎被同期上調的B部分保費抵銷。

問題是，低物價地區通常醫療基礎設施也較薄弱，密西西比州的人均個人收入常位於全美最低，當鄉村醫院關閉時，患者就需要長途跋涉才能得到相同的醫療照護，國內這一壓力正在加劇，醫療品質與支付改革中心（Center for Healthcare Quality and Payment Reform）最新分析顯示，全美有756家鄉村醫院，因嚴重的財務壓力而面臨歇業風險。

聯邦政府雖然推出500億元的「鄉村醫療轉型計畫」，聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）在2026年已經向50州發放第一年資金，但專家警告，這筆資金大部分尚未針對瀕臨歇業的醫院撥款。聯邦醫療保險（Medicare）雖可能承保因必要醫療，而呼叫救護車前往最近的醫療機構的費用，但不承保更長距離所產生的常規費用。

某個週二早晨，雷感到胸痛，救護車將他送到鄰郡醫院，住院兩晚後由直升機轉送至140英里外的心臟中心，接受支架植入手術，並在該院繼續住院治療，之後出院並轉入專業護理機構接受照護。

雷第一次住院要付1736元的住院自付額，如果之後進入新的福利期間，可能要再付一次。醫師、檢查和門診部分通常由B部分承保，雷要先付283元年度自付額，以及負擔20%共同保險費，而原始聯邦醫療保險沒有自付費用上限。在救護車與空中運輸部分，B部分通常會支付一部分，但雷可能仍需要自付數百元。出院後的住院護理部分，前20天全額支付，但第21天到第100天，雷每天要自付217元，100天後每天要自付全額費用。聯邦醫療保險不會支付在心臟中心附近飯店住宿的費用，也不支付燃油費，更不會支付後續心臟復健中心的交通費。

雷每月已經支付標準的B部分保費202.90元，他缺乏的是補充保險（Medigap）。在初始投保期間，他選擇了一項保費為0元的Medicare Advantage計畫，因為看起來更符合依靠社會安全金生活的預算。該計畫雖不收取額外月費，但仍需要繳納B部分保費，遇到危機時，這種取捨的代價便顯得沉重。

在醫療服務提供越來越少的鄉村，該保險計畫的網絡限制在原本的距離問題之外，又造成第二層問題。事前授權要求在醫療資源密集的都市市場中，還算可以應付，但如果最近的網絡內專科醫師需要一小時車程，就可能成為就醫障礙。

選擇購屋地點時，必須將醫療服務的可及性納入考量，且聯邦醫療保險的架構也要符合小鎮退休生活的地理條件，簽署任何關於鄉村房產的文件之前，有三個步驟需要優先注意。首先是搬家前，先評估車程時間，查詢最近的創傷中心、心導管室和網路內的專業護理機構位置，如果其中任一距離超過45分鐘，就不要以一般使用情況估算，而要以醫療服務使用率較高的一年來計算。

其次，在最關鍵的空窗期重新考慮補充保險，在多數州，從加入B部分開始的6個月補充保險開放投保期，是唯一保險公司不能根據健康狀況進行核保的期間，G計畫在支付年度自付額後，可以涵蓋大部分B部分的共同分攤費用，而這正是鄉村地區需要緊急醫療時，最可能變成沉重負擔的部分，錯過該期間後，通常就會失去機會。最後，如果居住地距離提供全面醫療服務的醫院超過一小時車程，建議考慮加入獨立的空中救護會員計畫，年度會費通常在幾百元左右，並可承擔聯邦醫療保險核准金額以外的差額。

精華 FAQ

  • 他為了降低房地產稅、用售屋所得還清房貸，選擇搬到人口約3200人的鄉鎮，表面上每月支出也確實減少了將近三分之一。

  • 最容易被忽略的是醫療距離帶來的隱形成本，包括救護車、空中轉送、住宿、燃油、交通與共同保險費，這些都可能遠超過房價節省。

  • 先確認最近創傷中心、心導管室和專業護理機構的車程，若超過45分鐘要提高風險估算；同時把握6個月Medigap投保期，必要時再考慮空中救護會員。

密西西比州 退休 阿肯色州

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