金秋10月財運有升有降 3生肖正財大漲、2生肖要守緊荷包

生肖鼠10月財運表現最突出，93分的成績明顯領先其他生肖。正財運尤其旺盛，工作進展較為順利，過去卡關的問題有望逐步找到解決方法，職場表現也容易受到肯定，業績、獎金或收入都有機會增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk ）

每個月的流月氣場不同，十二生肖的財運也會隨之出現起伏。「搜狐網」報導，有些生肖在10月財運明顯走升，正財、偏財都有機會出現好消息；也有生肖則受到整體氣場影響，容易出現支出增加、財庫不穩的情況。

財運上升 3生肖迎來進帳機會

第一名：生肖鼠

生肖鼠10月財運表現最突出，93分的成績明顯領先其他生肖。正財運尤其旺盛，工作進展較為順利，過去卡關的問題有望逐步找到解決方法，職場表現也容易受到肯定，業績、獎金或收入都有機會增加。

偏財方面也有意外收穫，例如過去的欠款回收、閒置物品變現等，都可能成為額外收入來源。不過財運越旺越要避免過度樂觀，尤其不要因一時看好行情而投入過多資金。年長者維持健康有助守住財運；中年者容易獲得貴人協助，合作有望帶來收益；年輕者則可能迎來升薪、兼職或工作表現受到肯定的機會。今年生肖鼠逢沖太歲，財運順遂之際也應低調行事，避免捲入不必要的是非。

第二名：生肖狗

生肖狗10月財運92分，屬於本月財運回升幅度明顯的生肖。正財運表現穩健，貴人運也有所提升，工作上容易獲得主管或合作夥伴的支持，過去長時間經營的客戶與專案，也有機會在本月出現成果，帶動主業收入逐步增加。

偏財則以小幅收穫為主，不宜期待過大的意外之財，若有投資或額外理財機會，也比較適合量力而為、見好就收。年長者以守財及照顧身體為主；中年者正財收入較有支撐，應避免高風險投資；年輕者則要留意衝動消費，不要因一時愛面子而增加不必要的支出。整體而言，本月適合穩健累積，不宜過度冒進。

第三名：生肖馬

生肖馬10月財運91分，先前較為低迷的狀態有望逐漸改善。正財運表現亮眼，除了本業收入穩定之外，過去累積的工作成果、人脈與經驗，也可能在本月逐漸轉化為實際收益，做起事來較容易事半功倍。

偏財則以小額機會為主，可以適度嘗試，但不宜跟風追逐短期行情，更不要因想快速獲利而碰觸高風險或投機性的項目。年長者維持健康，就是守住財運的基礎；中年者工作與現金流逐漸穩定；年輕者則有機會獲得前輩或貴人提攜。今年生肖馬值太歲，除了把握財運，也要留意情緒與生活節奏，避免因瑣事影響整體狀態。

財運下滑 2生肖本月宜守不宜攻

生肖蛇

生肖蛇10月財運76分，是本月跌幅較為明顯的生肖之一。受到流年與流月氣場影響，財庫穩定度較弱，正財方面雖然仍有收入，但更需要做好收支規畫，尤其面對衝動消費或較大的支出時，最好先評估再決定。

生肖蛇10月財運76分，是本月跌幅較為明顯的生肖之一，年長者要留意健康支出。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov ）

偏財運則不占優勢，短線投資、高風險理財或高報酬項目都應提高警覺，不宜因追求快速獲利而投入過多資金。本月不論年齡，都以「守財」為重。年長者要留意健康支出；中年者不要輕信陌生理財資訊，也應謹慎處理借貸問題；年輕者則避免超前消費及受到高利率、高報酬誘惑。整體而言，本月適合保守理財，避免貪快而增加破財風險。

生肖牛

生肖牛10月財運78分，整體求財壓力增加，與其積極擴張，不如先把手上的財務穩住。正財收入大致維持穩定，但明顯增加的幅度有限，因此面對大額投資、大型消費或非必要支出時，建議先暫緩，多保留一些可靈活運用的現金。

偏財方面也缺乏明顯助力，市場上熱門的賺錢機會可以觀察，但不宜看到別人獲利就跟著投入，以免一時追高反而被套牢。親友之間若出現借貸，也要審慎評估，避免因人情往來造成財務壓力。年長者以守住積蓄、維持健康為主；中年者應避免高風險偏財與草率合夥；年輕者則要控制衝動消費，也不要輕易替人擔保或借出大筆資金。今年生肖牛犯太歲，10月整體財運以「守」為主，比積極擴張更為穩妥。