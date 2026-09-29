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自己煮不一定最省錢 幾種情況外食反而更划算

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在某些情況下，自己煮不一定比較划算，若買回家的食材沒煮完放到壞掉丟掉也是浪費，省...
在某些情況下，自己煮不一定比較划算，若買回家的食材沒煮完放到壞掉丟掉也是浪費，省下的錢最後仍被浪費。外食示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Jafetbyrne Photos）

AI摘要

文章摘要整理：

在食品雜貨與油價持續上升下，報導指出外食不一定更貴，若能避免浪費、分攤份量、減少採買成本，甚至在疲勞時理性選擇外食，反而更能控制整體開支。

外食越來越貴，勞動統計局最新的消費者物價指數顯示，過去一年外食的價格上漲3.9%，精打細算的家庭就容易傾向減少外食開支。但外食不一定永遠都比較貴，GO Banking Rates報導列舉在當前的經濟情勢下，五個外食反而更划算的情況。

第一是能避免食物浪費時。若買的食材沒有用上，省下的錢也浪費掉了。農業部指出，全國有30%至40%的食物最終被浪費，大部分發生在家庭，生鮮食品如農產品、乳製品和肉魚蛋豆類食品很容易腐壞，特別是在小家庭或忙碌的一周中，若食材無法及時用完，自煮恐導致損失。

提前做好餐點或許是更能控制支出的辦法，將開支控制在實際會食用的範圍內，避免浪費。

讓一份餐能吃更久也是較划算的方法。餐廳的餐點份量通常大到可以吃好幾餐，有時候一份主餐可以分成兩份餐點，進而降低每餐的成本。由於食品雜貨的價錢持續上漲，這點尤其重要，農業部預估今年家庭食品的價格將上漲3.1%，牛肉、海鮮、蔬菜、穀物和飲料各類食品的價格都將上漲。若買一份餐點可以分成好幾餐吃，外食就比一次購買多種食材更能控制成本。

購買食材不只有花買食物的錢，專程外出採買有油錢等成本，有時也會多買或買一些其他物品，這些都會讓花費增加，有時外食就能避免這些開支，畢竟不是只有食品雜貨在漲價，美國汽車協會（AAA）指出，目前一加侖汽油的全國平均價格為4.09元。

點小份的餐點也比較划算，對小家庭來說，自己煮不是一定划算，很多食譜和食品的包裝份量都是按多人份設計和包裝，這會導致食材用不完或要好幾天吃同樣的餐點，最後吃不完只能倒掉。

最後是精疲力盡時。在忙碌了一天或經歷巨大壓力後，自己煮飯並非一定省錢，疲勞可能導致多次購物、食材浪費或選擇價格較高的外送。隨著經濟壓力的增加，這種風險也越來越大。

在這種情況下，選擇經過縝密規劃的外出用餐有助於控制開支，避免因衝動消費而導致整體開銷增加。

精華 FAQ

  • 因為自己煮若買太多食材，可能吃不完而浪費；外食則可避免腐壞損失、分攤份量成本，還能省下採買交通與臨時加購的額外支出。

  • 包括避免食物浪費、把一份餐分成多餐吃、採買成本過高、家庭人口少適合點小份餐，以及疲勞或壓力大時避免衝動消費。

  • 因為疲勞容易導致多次購物、食材使用不當，或改選更貴的外送；若事先規劃好外食，反而能減少浪費與衝動花費，讓支出更可控。

農業部 牛肉

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