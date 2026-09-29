舊貨店發現這款復古沙拉碗別錯過 最高可賣到100美元

很多人會收藏派熱克斯耐熱玻璃碗，其中一款灰姑娘沙拉碗當年售價3.5元，現在在二手市場可以賣到1百元。沙拉碗示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Thomas Parker）

AI摘要 文章摘要整理： 派熱克斯復古沙拉碗中，1960年推出的灰姑娘沙拉碗因罕見圖案與配件成為收藏熱門，二手價可從42元漲到100元。

在舊貨店或二手店永遠不知道會淘到什麼寶，但對於派熱克斯（Pyrex）耐熱玻璃碗的收藏家來說，舊貨店無疑是尋找稀有款式、限量版或有珍貴復古圖案玻璃碗的最佳地點，Daily Meal報導，這些復古玻璃碗很值得在舊貨店尋找，某些特定款式當年推出時售價3.5元，但在二手市場可以賣到1百元。

很多派熱克斯的復古產品最終都會出現在寄賣店裡，但很少有像灰姑娘沙拉碗（the Cinderella salad bowl）這樣能讓收藏家瘋狂的。這款閃亮精美的沙拉碗在1960年上市，是為當年促銷活動生產的部分商品之一，四夸脫的碗以藍綠色為底，飾以白色的葉子、櫻桃、梨子、桃子和其他水果圖案，裝在豌豆綠的盒子中，還配有一支閃亮透明的取菜夾。有些人會把這款沙拉碗稱為「胎兒碗」，因為碗上層疊的葉子和半個梨子的圖案很像胎兒在母親子宮裡的樣子。

派熱克斯當年推出灰姑娘沙拉碗時，零售價是3.5元，如今在二手市場，這個水果沙拉碗的售價從42元到1百元不等。

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想在舊貨店找到這款沙拉碗似乎不容易，但有些愛在舊貨店淘寶的人卻能順利找到。幾年前一名收藏家以20元購得，讓其他人羨慕不已，一名Reddit網友大讚那真是絕妙的發現，她很喜歡灰姑娘沙拉碗的顏色，如果能找到一個她一定會開心到不行。

另一人在Reddit上說，這款沙拉碗是她入手的第一個碗，也開啟了她的收藏之旅，她是在臉書上找到這款沙拉碗，當時她看到照片，沙拉碗就和其他廉價的塑膠碗和普通的玻璃碗放在一起，她最終以3元買到沙拉碗。

最幸運的收藏家是在一個盒子裡找到沙拉碗，還有取菜夾和搭配的碗，搭配的碗底色是白色，上面有綠色的蔬菜圖案，這套組合還附有一張來自Pyrex的精美小卡，上面畫著一隻蝴蝶，並標註「春日饋贈」。