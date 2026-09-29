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創刊號只賣出56本還連虧7年 平鑫濤奇招翻轉皇冠雜誌 成暢銷作家搖籃

記者陳宛茜／台北即時報導
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1954年2月22日，皇冠雜誌創刊號出版，封面是自由女神像。圖中看板便是由皇冠創...
1954年2月22日，皇冠雜誌創刊號出版，封面是自由女神像。圖中看板便是由皇冠創刊號封面做成。（記者陳宛茜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

皇冠雜誌創刊初期銷量慘淡，平鑫濤靠商業手腕與創意改版翻身，並以作家預付制度與資源支持，打造暢銷作家搖籃。

1954年2月22日，皇冠雜誌出版創刊號，封面是自由女神像。捧紅數百位暢銷作家的皇冠雜誌，第一期其實只賣了56本，創刊第8年才開始賺錢。

出版人黃開禮曾追憶，當年在重慶南路當小學徒時，經常看到剛創辦皇冠的平鑫濤，騎著生了鏽的腳踏車到每個書報攤送皇冠雜誌。「對，我就坐在後座。」皇冠雜誌發行人平珩點頭。

平珩比72歲的皇冠雜誌還年輕，皇冠雜誌貫穿了她的家族回憶。她透露，父親纏綿病榻時，她會帶著最新出刊的皇冠雜誌念給他聽。

平鑫濤曾在自傳「逆流而上」中描述他創辦皇冠出版社的過程。讓張愛玲在上海發跡的「萬象」雜誌，是平鑫濤堂叔平襟亞擔任發行人，也是燃起他創辦文學雜誌的火種。

平珩回憶，創刊初期平鑫濤還在肥料公司工作，他為了雜誌經費四處兼職，以「費禮」之名翻譯西洋小說、到電台主持5個音樂節目。為了賺錢養文學雜誌，平鑫濤還曾出版歌本。

對於出版與文學，平鑫濤擁有源源不絕的創意，出身會計的他還擁有文人少見的商業才能。

皇冠雜誌7歲前都是「滯銷貨」，到了第7年年底，平鑫濤決定「絕地大反攻」，一口氣把雜誌從100頁改成200頁、定價10元改20元，一次刊完一本長篇小說。他的大膽與創意讓皇冠從此「鹹魚翻生」，改版後第一期上市便一掃而空。

皇冠賺錢後，平鑫濤開始投資作家。皇冠創辦的第10年，他推出固定預付作家版稅的「基本作家制」，並把住家隔壁的南京東路3號買下當辦公室。這間辦公室也是皇冠基本作家的另一個「家」，被稱為「皇冠三號」，作家不僅可拿預付版稅，趕稿時還可以住進「皇冠三號」白吃白住，什麼都不用管，只管安心寫作。

那時小說家司馬中原連續6年得6個孩子，他忙到只夠時間寫短篇小說。平鑫濤聽說後，立刻邀司馬中原住進「皇冠三號」。司馬中原閉關半年寫出百萬字巨著「狂風沙」。

跨足電視電影的平鑫濤，早在1960年代便在「皇冠」推出「紙上電影」，以小說為本選角，再以攝影搭配對白，讓靜止的紙頁產生近似電影的連續感。

1994年，皇冠創辦「皇冠大眾小說獎」，首獎高達100萬元。決選作品在首獎揭曉前先於雜誌刊登再出版成書，並由讀者參與票選。平鑫濤的創意與大手筆再度震撼文壇。

走過72年的皇冠雜誌封面集錦 。（皇冠雜誌提供）
走過72年的皇冠雜誌封面集錦 。（皇冠雜誌提供）

精華 FAQ

  • 皇冠雜誌1954年創刊號只賣出56本，之後連續虧損7年，到創刊第8年才開始賺錢，顯示平鑫濤早期推動文學雜誌的路非常艱難。

  • 他在第7年年底大膽改版，把雜誌從100頁增至200頁、定價從10元調到20元，並改成一次刊完一本長篇小說，讓改版後第一期立刻售罄。

  • 平鑫濤推出固定預付版稅的基本作家制，還將南京東路3號辦公室做成可住宿的皇冠三號，讓作家安心趕稿，司馬中原也因此寫出《狂風沙》。

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