華爾街銅牛雕像歸誰所有？37年謎團未解

華爾街銅牛（Charging Bull）一向是觀光熱點，吸引大批遊客聚集拍照、撫摸其光亮的臀部祈求好運。路透

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街銅牛雖是紐約知名景點，但其所有權37年來始終未明，市府、莫迪卡遺產與傳聞買家家族皆否認擁有，令這座象徵華爾街精神的雕像持續陷入謎團。

華爾街 銅牛（Charging Bull）一向是觀光 熱點，吸引大批遊客聚集拍照、撫摸其光亮的臀部祈求好運，但這座雕像究竟歸誰所有？一直是個未解的謎題。自從義大利 裔美籍雕塑家莫迪卡（Arturo Di Modica）於37年前「非法」將這座重達7100磅的青銅公牛雕像安放在紐約證券交易所外以來，其所有權一直籠罩著謎霧。

首度報導此事的非營利媒體「城市報導者」（The City Reporter）指出，這座著名的公牛雕像據稱於2004年由莫迪卡售予英國億萬富翁喬·路易斯（Joe Lewis），條件是雕像不得移動。然而，路易斯的代表表示，嚴格說來，這座位於鮑林格林（Bowling Green）公園旁的巨獸並不屬於該家族所有；路易斯旗下投資公司的發言人布萊克利（Jessi Blakley）也稱，該家族擁有這座雕塑的原始鑄模及複製權，但「並不擁有那銅牛」。

據報導，紐約市政府同樣不擁有這頭銅牛，公園局一位發言人表示，該機構並未將這座雕像視為永久公共藝術收藏的一部分，也不負責維護工作。

1999年至2004年間，市政府在莫迪卡的許可下，並獲得位於下曼哈頓的商家J & R Music World的捐款，負責這座雕塑的維護工作。由於銅牛並未被正式指定為地標，因此缺乏如哥倫布圓環上哥倫布紀念碑享有的保存保護措施。

莫迪卡於2021年去世後，這座公牛雕像的所有權問題變得更加撲朔迷離；其遺產律師丹東納（Gaetano G. D’Antona）表示，他並不知道目前雕像的所有者是誰。

莫迪卡於1998年為這件作品申請專利，當時距離他創作這座價值超過30萬元的雕塑已逾十載；該雕塑為頌讚1987年股市崩盤後美國人的力量與決心。

莫迪卡在2009年因某本書封面描繪該雕像而狀告蘭登書屋（Random House），其後更抨擊市政府在銅牛前方設置了「無畏女孩」（Fearless Girl）雕像，認為此舉改變了其作品的意涵。

當時代表莫迪卡處理此爭議的律師說，雕塑家持有著作權，並與市政府達成非正式協議，允許這座雕塑繼續留在鮑林格林。

1989年聖誕節前夕，莫迪卡未經許可便將長達16英尺的銅牛雕塑放置在紐約證券交易所外；證交所隨即付費將公牛移走，該雕塑被棄置於皇后區的一處拖吊場，直到鮑林格林協會主席皮科洛（Arthur Piccolo）在紐約郵報頭版發現這座雕像。

皮科洛說，那是1989年，當時還用電話簿查號；他看到Crosby街54號有間名為莫迪卡的工作室，便打電話過去。皮科洛找到莫迪卡，並說服這位雕塑家前往金融區內一座名為鮑林格林的公園，看看那裡是否適合放置銅牛雕像。

在與當時的公園局局長斯特恩（Henry Stern）及市長郭德華（Ed Koch）達成協議後，這座巨大雕像於1989年12月被運往市中心的鮑林格林公園。

皮科洛表示，37年後的今天，他認為公牛的所有權歸屬已無關緊要；這是全球最受歡迎的觀光景點之一，「它就在這裡」。

這座銅牛曾多次遭到塗鴉，包括在「佔領華爾街」運動期間。2019年，氣候活動人士將血紅顏料潑遍整座雕像，並攀爬其上。此外，銅牛犄角也曾遭一名持斑鳩琴的男子擊中而受損，其後由莫迪卡修復。