整理包／選手住貨櫃屋、放錯國歌… 名古屋亞運如何淪為「史上最差」？

名古屋亞運會9月19日至10月4日舉辦，圖為中國田徑女子4×400公尺接力決賽奪銅後，隊員們慶祝勝利。 （新華社）

十年前，愛知縣與名古屋市喊出「850億日圓簡約辦賽」拿下第20屆亞運主辦權，標榜要辦一場不鋪張的亞洲盛會。十年後，愛知、名古屋亞運與亞帕運相關經費估計逼近3700億日圓(約23.5億美元)，現場卻接連傳出多國代表團抱怨，甚至被部分媒體形容為「史上最差」。一場從一開始就以省錢為核心理念的亞運，為什麼最後錢沒少花，現場還是亂成一團？

亞運到底出了多少包？

住宿與交通，是這次最先引爆的問題。

主辦單位放棄興建傳統選手村，改讓選手分住郵輪、貨櫃屋跟分散各地的飯店。義大利歌詩達郵輪「莎倫娜號」停靠名古屋港，容納四千到五千人；名古屋港花園埠頭則蓋起約兩千人規模的臨時貨櫃屋。

床位不足的抱怨隨即而來：大韓體育會會長柳承敏直言「如果要打分數,我會打F」；泰國奧會副秘書長批評整個賽事像混亂的「大風吹」，印度代表團團長形容，日本在他們心目中的形象已經從「很好」變成「很差」。

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這不是一場「本來就很花錢」的亞運

2016年，愛知縣與名古屋市對外公布的「第20回亞洲競技大會開催構想」寫著：大會主辦方負擔經費共850億日圓（約5.4億美元）。2022年，之後又納入亞帕運，相關經費另行估算，最初兩項大會合計約1200億日圓。但是，在遇上疫情、日圓歷史性貶值、地緣政治不穩帶動原物料與油價上漲後，成本一路推升。

愛知縣官方文件列出兩項變動因素：愛知名古屋賽事增為43項；另外，2014年仁川大會靠韓國政府立法支援警力與軍方安保等，大幅壓低經費，愛知名古屋沒有對應的國家立法奧援，少了約550億的補貼空間。

2025年10月底，愛知縣知事大村秀章首度公開最終預估：經費將逾3千億日圓，超過最初設想的3倍。截至目前，大會經費約2980億日圓，另計基礎建設、機運醞釀等相關費用約700億，總額約3700億。

打著省錢招牌起家的亞運，經費還是照樣翻了超過三倍。

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錢增加了，為什麼現場還是一直出問題

選手村沒蓋，省下了什麼？

選手村原本編列300億興建，但因資材與人力成本飆漲，大村秀章在2023年3月27日宣布放棄興建。取而代之的是「飯店加郵輪加貨櫃屋」的拼裝方案：約9千餘人住飯店，4至5千人住郵輪，2千人住貨櫃屋。

原本規劃的參賽總人數是1.5萬人，2026年八月下旬，實際人數達到1.7萬人。部分原因是亞奧理事會新增台克球、板式網球、綜合格鬥等6項目，也使參賽人數增加。

由於選手不再集中一處，每天要送往50餘處比賽場館，也讓交通與後勤調度更加複雜。

名古屋花園港的貨櫃屋選手村，這裡住了2千名運動員。(路透)

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大型賽事，到底誰在辦？

負責54處場館設計、媒體接待、門禁認證系統與頒獎典禮等的工作，是法國企業GL events Japan，合約總額約630億日圓。郵輪住宿由JTB名古屋事業部負責；贊助與行銷授權則交給另一個以新東通信為代表、結合JTB通訊設計、TOPPAN與樂天集團的聯合體。

日本國內辦大型國際賽事一向倚重的廣告代理商電通這次未參與，原因與2021年東奧暨帕運籌辦期間爆出的代理商圍標弊案有關。日媒指出，電通、博報堂等大手代理商受事件影響，未能取得此次亞運相關業務；愛知縣和名古屋市組成組織委員會後，被指缺乏應對突發情況的能力。

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電通缺席之後，專業經驗去了哪裡？

受東奧貪腐醜聞影響，部分贊助商選擇觀望或放棄。8月底，275萬張預定銷售總量中，據關係人士透露售約70萬至80萬張，不到三成。開幕典禮當天，3萬席位的瑞穗公園陸上競技場出現大片空位。

日媒普遍將亞運失去「待客之道」歸究於大會組織委員會「狂找藉口」，也認為失去大型機構的專業經驗所致；但有日媒評論指出，就算電通當初有參與，類似的混亂未必能完全避免，問題根源在於日本整體組織執行力的衰退。

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