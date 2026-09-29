整理包／中國流行音樂之父劉歡 經典創作永流傳

劉歡的音樂成為不同世代的共同語言。（中新社資料照片）

被譽為中國最知名「流行音樂之父」級巨星的劉歡，9月25日上午9時52分在上海病逝，享年63歲。他生前遺願為喪事從簡，家屬不成立治喪委員會，也不舉行遺體告別儀式及追悼會。從「心中的太陽」、「千萬次的問」、「好漢歌」、「我和你」與「彎彎的月亮」等歌曲，劉歡的音樂成為不同世代送別他的共同語言；如今歌者已離去，但那些曾經陪伴人們成長的旋律，仍在別人的歌聲中繼續流傳。

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從電視劇走進幾代人的青春

劉歡1963年8月出生於天津，大學就讀國際關係學院，1985年在首都高校英語、法語歌曲比賽中嶄露頭角。1987年，他演唱電視劇「雪城」、「便衣警察」主題曲「心中的太陽」、「少年壯志不言愁」，歌聲迅速傳遍大街小巷，名字也因此家喻戶曉。此後，「千萬次的問」、「好漢歌」、「從頭再來」、「彎彎的月亮」等歌曲陸續成為經典。有人用不同年齡層聽歌的方式形容他的影響力，而劉歡自己也曾說，許多聽眾一路聽著他的歌成長，歌曲最後成為生活記憶。

一曲「我和你」站上北京奧運舞台

劉歡音樂生涯最具代表性的時刻之一，是2008年北京奧運開幕式。他與英國歌手莎拉布萊曼（Sarah Brightman）共同演唱主題曲「我和你」，兩人的歌聲在北京「鳥巢」響起，也讓這首旋律成為北京奧運的重要記憶。站上全球矚目的奧運舞台，對劉歡而言並非毫無壓力。他生前談及獲得演唱北京奧運主題曲的機會時曾說，這是一件「非常忐忑」的事，因為這是所有音樂人都希望得到的機會，他也擔心自己能不能「拿得住它」。

2026年劉歡離世後，莎拉布萊曼再次提起這段合作。她在社群平台發文表示，得知劉歡離世非常悲傷，很榮幸曾在2008年北京奧運期間與他合唱「我和你」，並形容劉歡是「令人驚嘆的才華洋溢之人」和「真正的紳士」。一首18年前的奧運歌曲，也因此在劉歡離世後再次成為人們追憶他的聲音。

劉歡(右)和英國女歌星莎拉布萊曼在「鳥巢」中央，共同演唱北京奧運開幕式主題歌「you and me」。(中新社資料照片)

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巨星之外 他也是30多年大學老師

舞台上的劉歡是家喻戶曉的歌手，舞台下則長年從事音樂教育。他在對外經濟貿易大學任教逾30年，主講「西方音樂史」，直到2023年退休。對外經貿大學訃告指出，他集音樂教育、音樂創作和歌唱於一身，畢生致力於音樂事業。從流行歌曲到影視配樂，再到大學課堂，劉歡的音樂生涯並不只停留在舞台上。

9天決定一生 盧璐陪伴近38年

劉歡人生中另一段受到關注的故事，是與妻子盧璐的婚姻。兩人1988年相識，認識僅9天便決定結婚，此後相守近38年。盧璐婚後離開湖南電視台，轉而支持丈夫的音樂事業；劉歡也曾花16年創作歌曲「璐璐」送給妻子。2009年劉歡確診股骨頭缺血性壞死，隔年接受髖關節置換手術，盧璐一路陪伴照料，甚至考取康復師資格證替他做理療。劉歡離世後，她寫下「永遠的愛，永遠的痛」，成為對這段婚姻最深的告白。

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一曲「彎彎的月亮」送別一代歌者

劉歡病逝後，演藝圈及音樂界紛紛以不同方式悼念。那英9月26日在成都演唱會上哽咽表示，當天早上才接到噩耗，稱劉歡是自己的「良師益友」，隨後獻唱「彎彎的月亮」，台下觀眾也跟著合唱。那英與劉歡多年同台演出，兩人也曾共同擔任「中國好聲音」導師。

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合作多年的影劇團隊也紛紛追憶。張藝謀工作室以「『我和你』依然傳唱，音與魂鳥巢留芳」悼念劉歡，回應兩人在2008年北京奧運留下的經典合作；「甄嬛傳」劇組則以「鳳凰於飛，翙翙其羽，遠去無痕跡」送別，孫儷也轉發「鳳凰於飛」悼念；「流浪地球」導演郭帆則以哭泣表情悼念，劉歡曾為「流浪地球」創作並演唱主題曲「帶著地球去流浪」。

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