我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡布奇諾不加濃縮咖啡？速食店員工7個「最匪夷所思的客製」

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

整理包／中國流行音樂之父劉歡 經典創作永流傳

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉歡的音樂成為不同世代的共同語言。（中新社資料照片）
劉歡的音樂成為不同世代的共同語言。（中新社資料照片）

被譽為中國最知名「流行音樂之父」級巨星的劉歡，9月25日上午9時52分在上海病逝，享年63歲。他生前遺願為喪事從簡，家屬不成立治喪委員會，也不舉行遺體告別儀式及追悼會。從「心中的太陽」、「千萬次的問」、「好漢歌」、「我和你」與「彎彎的月亮」等歌曲，劉歡的音樂成為不同世代送別他的共同語言；如今歌者已離去，但那些曾經陪伴人們成長的旋律，仍在別人的歌聲中繼續流傳。

👉「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

👉「彎彎的月亮」勾起思鄉愁緒 中秋佳節作別劉歡

從電視劇走進幾代人的青春

劉歡1963年8月出生於天津，大學就讀國際關係學院，1985年在首都高校英語、法語歌曲比賽中嶄露頭角。1987年，他演唱電視劇「雪城」、「便衣警察」主題曲「心中的太陽」、「少年壯志不言愁」，歌聲迅速傳遍大街小巷，名字也因此家喻戶曉。此後，「千萬次的問」、「好漢歌」、「從頭再來」、「彎彎的月亮」等歌曲陸續成為經典。有人用不同年齡層聽歌的方式形容他的影響力，而劉歡自己也曾說，許多聽眾一路聽著他的歌成長，歌曲最後成為生活記憶。

一曲「我和你」站上北京奧運舞台

劉歡音樂生涯最具代表性的時刻之一，是2008年北京奧運開幕式。他與英國歌手莎拉布萊曼（Sarah Brightman）共同演唱主題曲「我和你」，兩人的歌聲在北京「鳥巢」響起，也讓這首旋律成為北京奧運的重要記憶。站上全球矚目的奧運舞台，對劉歡而言並非毫無壓力。他生前談及獲得演唱北京奧運主題曲的機會時曾說，這是一件「非常忐忑」的事，因為這是所有音樂人都希望得到的機會，他也擔心自己能不能「拿得住它」。

2026年劉歡離世後，莎拉布萊曼再次提起這段合作。她在社群平台發文表示，得知劉歡離世非常悲傷，很榮幸曾在2008年北京奧運期間與他合唱「我和你」，並形容劉歡是「令人驚嘆的才華洋溢之人」和「真正的紳士」。一首18年前的奧運歌曲，也因此在劉歡離世後再次成為人們追憶他的聲音。

劉歡(右)和英國女歌星莎拉布萊曼在「鳥巢」中央，共同演唱北京奧運開幕式主題歌「y...
劉歡(右)和英國女歌星莎拉布萊曼在「鳥巢」中央，共同演唱北京奧運開幕式主題歌「you and me」。(中新社資料照片)

👉劉歡的歌伴了幾代中國觀眾 從電視劇到奧運 一首首膾炙人口

巨星之外 他也是30多年大學老師

舞台上的劉歡是家喻戶曉的歌手，舞台下則長年從事音樂教育。他在對外經濟貿易大學任教逾30年，主講「西方音樂史」，直到2023年退休。對外經貿大學訃告指出，他集音樂教育、音樂創作和歌唱於一身，畢生致力於音樂事業。從流行歌曲到影視配樂，再到大學課堂，劉歡的音樂生涯並不只停留在舞台上。

9天決定一生 盧璐陪伴近38年

劉歡人生中另一段受到關注的故事，是與妻子盧璐的婚姻。兩人1988年相識，認識僅9天便決定結婚，此後相守近38年。盧璐婚後離開湖南電視台，轉而支持丈夫的音樂事業；劉歡也曾花16年創作歌曲「璐璐」送給妻子。2009年劉歡確診股骨頭缺血性壞死，隔年接受髖關節置換手術，盧璐一路陪伴照料，甚至考取康復師資格證替他做理療。劉歡離世後，她寫下「永遠的愛，永遠的痛」，成為對這段婚姻最深的告白。

👉當年9天閃婚…相守38年零緋聞 劉歡妻「8字告白」淚別摯愛

👉有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

一曲「彎彎的月亮」送別一代歌者

劉歡病逝後，演藝圈及音樂界紛紛以不同方式悼念。那英9月26日在成都演唱會上哽咽表示，當天早上才接到噩耗，稱劉歡是自己的「良師益友」，隨後獻唱「彎彎的月亮」，台下觀眾也跟著合唱。那英與劉歡多年同台演出，兩人也曾共同擔任「中國好聲音」導師。

弟子吉克雋逸將社群平台帳號頭像全部換成黑色，以無聲方式悼念恩師；歌手林志炫則以「大哥奔月去了」道別。

合作多年的影劇團隊也紛紛追憶。張藝謀工作室以「『我和你』依然傳唱，音與魂鳥巢留芳」悼念劉歡，回應兩人在2008年北京奧運留下的經典合作；「甄嬛傳」劇組則以「鳳凰於飛，翙翙其羽，遠去無痕跡」送別，孫儷也轉發「鳳凰於飛」悼念；「流浪地球」導演郭帆則以哭泣表情悼念，劉歡曾為「流浪地球」創作並演唱主題曲「帶著地球去流浪」。

👉吉克雋逸黑頭像悼恩師 林志炫：大哥奔月去了

👉那英成都哽咽唱「彎彎的月亮」悼劉歡 全場動容

👉莎拉布萊曼悼念劉歡 憶北京奧運合唱：永懷音樂紳士

精華 FAQ

  • 文章指出劉歡於9月25日上午9時52分在上海病逝，享年63歲，生前遺願是喪事從簡，家屬也不成立治喪委員會，不舉行遺體告別儀式及追悼會。

  • 因為他從電視劇主題曲起步，陸續唱紅「心中的太陽」、「千萬次的問」、「好漢歌」、「從頭再來」、「彎彎的月亮」等作品，許多人都是伴著他的歌長大。

  • 劉歡不只是舞台上的巨星，還在對外經濟貿易大學任教逾30年，主講「西方音樂史」，並在北京奧運與莎拉布萊曼合唱「我和你」，留下代表性時刻。

上一則

卡布奇諾不加濃縮咖啡？速食店員工7個「最匪夷所思的客製」

下一則

台驚見「川普岩」 網友戲稱：再次偉大、好評換降關稅

延伸閱讀

眾星紛憶劉歡 張紀中發布千字文「長歌一曲 永留人間」

眾星紛憶劉歡 張紀中發布千字文「長歌一曲 永留人間」
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
劉歡病逝／吉克雋逸黑頭像悼恩師 林志炫：大哥奔月去了

劉歡病逝／吉克雋逸黑頭像悼恩師 林志炫：大哥奔月去了
莎拉布萊曼悼念劉歡 憶北京奧運合唱：永懷音樂紳士

莎拉布萊曼悼念劉歡 憶北京奧運合唱：永懷音樂紳士

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客的這個習慣令人感到困擾。巴黎遊客示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

2026-09-23 20:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
有三生肖在中秋節喜獲小確幸，無論是工作獎金、投資回饋，或彩券手氣，都是生活中的難得驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

2026-09-24 22:25
好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

2026-09-25 20:02
中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

2026-09-25 00:25

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查